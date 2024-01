Los mejores préstamos al consumo para hacer frente a la temida cuesta de enero. 

Con el nuevo año 2024, llega también la famosa 'cuesta de enero', el conjunto de subidas de precios, tarifas y tasas que cada principio de año se elevan y merman la capacidad de consumo de los hogares. Tras los gastos extraordinarios en las Navidades, el margen de maniobra de las familias en enero es más pequeño. Una opción para afrontarlos es elegir un préstamo al consumo.

Los préstamos al consumo son un tipo de crédito financiero dirigido a promover la financiación de bienes y servicios. No están relacionados con las hipotecas de viviendas o la financiación de coches, sino que sirven para gastos privados y personales como imprevistos, electrodomésticos o viajes. Los créditos al consumo están protegidos y regidos por la Ley 16/2011 del 24 de junio, que se aplica a los contratos en los que la entidad concede un crédito a un consumidor para sus necesidades personales y por un importe superior a 200 euros e inferior a 75.000 euros.

Los mejores préstamos al consumo

La mejor oferta es la que comercializa Openbank con su préstamo personal, 100% online y sin comisiones de apertura. El importe que se puede pedir va desde los 3.000 euros hasta los 24.000, con un plazo mínimo de un año y uno máximo de 5. Su TIN (Tipo de Interés Nominal) puede oscilar entre el 4,95% (5,06 TAE) y el 6,95% (7,18% TAE). No es necesario ser cliente y se pueden domiciliar los recibos de las cuotas en cualquier otra entidad.

Otro crédito al consumo muy interesante y que se contrata fácilmente es el que oferta Banco Santander. Su importe oscila entre los 6.000 euros y los 90.000, a devolver entre 12 y 84 meses. Dispone de un TIN de entre un 5,45% (5,90% TAE) y un 11,7%, (13,13% TAE) dependiendo del perfil crediticio del cliente. Cuenta con una comisión de apertura.

El préstamo al consumo de BBVA ofrece entre 3.000 y 75.000 euros a pagar entre 24 y 96 meses. Si se domicilia la nómina, se permite ahorrar un 1% del importe total. En el caso de ser cliente del banco, se puede disponer desde un 5,60% TIN fijo para la duración del préstamo, mientras que si no se es cliente o no se domicilia la nómina, la tasa será del 6,60% TIN. No tiene comisiones de apertura.

BBVA ofrece a su vez un préstamo online rápido para nuevos clientes de entre 3.000 y 20.000 euros, sin comisiones ni necesidad de domiciliación de nómina, aunque bajaría el interés. Dispone de un 5,60% TIN (5,92% TAE) en el caso de que se domicilie la nómina. Sin nómina o pensión el TIN se queda en el 6,60% (6,97 TAE).

Por último, el préstamo Naranja del ING dispone de un TIN de entre 5,49% (5,64% TAE) y 12,49% (13,23 TAE) para un crédito de entre 3.000 euros (6.000 para nuevos clientes) y 60.000. Su tramitación se puede hacer íntegramente online y dispone de un plazo de entre uno y ocho años para pagarlo. No tiene comisiones ni necesitas cambiar tu domiciliación de nómina o pensión.