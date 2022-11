Sánchez presiona a los nacionalistas y liga la entrega de fondos a un sí al PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido hoy un duro encuentro con uno de sus socios de legislatura: el PNV. El partido jeltzale ha criticado la gestión y la ejecución de los fondos, instándole a que "se pongan las pilas". Sánchez se ha excusado afirmando que es un instrumento "complejo" y que se ha diseñado "deprisa y corriendo". No obstante, el presidente del Gobierno ha querido aprovechar la réplica para ligar la rapidez de la ejecución de estos a una aprobación de los PGE. "Le agradezco el apoyo a los PGE porque evidentemente es el instrumento más importante para el despliegue de los fondos europeos", ha apuntado.

"Algo no se está haciendo bien", ha asegurado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha proseguido, "sus datos indican que solo un un 45,6% de los fondos han sido reconocidos, que ni siquiera es ejecutado. De los 11 PERTES, solo hay cinco hechos. En el PERTE del vehículo eléctrico los porcentajes de adjudicación son mínimos, con además una posible nueva convocatoria. Hay errores de diseño, son muy rígidas las convocatorias e impiden el desarrollo. No está siendo ágil conseguir las ayudas. Falta un plan. Póngase las pilas".

Sánchez se ha mostrado tenso e inquieto con las acusaciones del líder jeltzale sobre los fondos. Una realidad muy distinta a la que se ha apreciado cuando ha respondido a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha centrado sus preguntas, no en la economía, sino en la posible reforma del delito de sedición.

Desde un primer momento, el presidente ha buscado sacar pecho de la situación económica detallando algunos datos. "Este es un gobierno que está avanzando pese a las dificultades del contexto, con un plan de respuesta económico basado en la protección social y una hoja de reformas para hacer una economía más competitiva. Hoy tenemos 20 millones afiliados a la Seguridad Social, vamos a crecer este año por encima del 4% y los datos de inflación nos validan nuestras medidas. Tenemos la inflación más baja de Europa, por debajo de Francia". Pero las palabras de Esteban han desdibujado el relato triunfalista de Sánchez.

Bloqueo en otras leyes

Por otro lado, Sánchez ha culpado a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de normas como la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -'ley mordaza'- y ha emplazado a los grupos parlamentarios a buscar puntos de "equilibrio" para poder aprobarlas en las Cortes.

Así ha respondido Sánchez a las críticas que, por el parón que sufren estas dos iniciativas, le ha dedicado la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno. El presidente ha defendido que el Gobierno "ha cumplido" y que "ahora le corresponde a los grupos" buscar acuerdos para hacer realidad esas leyes.

"A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana", ha dicho el presidente, incidiendo en que eso no significa que el PSOE sea "menos de izquierdas", sino que "defiende a la mayoría social", ha sentenciado.