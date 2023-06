UGT y CCOO exigen al PP que no se escude en Bildu para derogar la reforma laboral. 

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han instado este jueves al PP a "no romper el jarrón de las reformas" por razones exclusivamente "ideológicas" en caso de que acceda al Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio. Durante su participación en un seminario de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que recoge Europa Press, ambos dirigentes sindicales han dejado claro al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si su intención, en caso de gobernar, es derogar aquellas reformas que contaron con el voto a favor de Bildu, la reforma laboral quedaría fuera de la ecuación y permanecería "intacta" en la próxima legislatura.

"Si el señor Nuñez Feijóo ha dicho eso, pues voy a hacer de la necesidad virtud. Por eso, deduzco que no va a tocar una coma de la reforma laboral donde él votó lo mismo que Bildu. Bueno, él no, su partido. Porque las reformas que el PSOE y Unidas Podemos han votado con Bildu son menos de las que han votado con el PP", ha señalado Sordo.

El líder de CCOO ha instado al PP a dejarse de "cortinas de humo" y a no utilizar a Bildu "como coartada" y aclarar a los trabajadores qué hará con las reformas pactadas en esta legislatura, sobre todo las que incluyen la firma de CEOE, porque, si aspira a gobernar, es su "obligación democrática" informar a los ciudadanos de sus planes antes de que depositen su voto en las urnas.

Entre estas reformas que han contado con el respaldo de la patronal, ha recordado Álvarez, se encuentran la reforma laboral, la Ley del Teletrabajo, la Ley Rider, el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe subir hasta situarse en el 60% del salario medio o la primera pata de la reforma de pensiones, que vincula su revalorización al IPC.

Reclaman predisposición a Feijóo

Durante su intervención en este seminario, el secretario general de UGT ha afirmado que no está pidiendo a Feijóo que diga que estas reformas se van a mantener durante los próximos cuatro años, "llueva, haga frío o calor", sino que no vaya, de entrada, predispuesto a modificarlas. "Lo que le estoy pidiendo es que no vaya con la predisposición de que hay que retocarlas (...) Que no sea por el rechazo a con quién se ha votado o cómo se ha hecho, sino porque hay alguna cuestión nueva o incluso porque los propios sindicatos y patronales pedimos alguna reforma", ha defendido el líder de UGT.

Tanto Álvarez como Sordo han recordado a Feijóo que ERC, Vox y Bildu votaron en de la reforma laboral y que fue Cs el que posibilitó que se aprobara junto con el voto del diputado del PP Alberto Casero, que votó a favor por error. "Si ahora, por razones ideológicas, no económicas, no de funcionamiento del mercado de trabajo en nuestro país, sino sencillamente antes de llegar, por razones ideológicas, se cuestionan (estas reformas), la concertación social tendría un valor relativo", ha advertido Álvarez.

Sordo no ve tan fácil su derogación

Por su parte, el secretario general de CCOO ha considerado que "no va a ser tan fácil" un proceso de derogación de las reformas pactadas porque están consensuadas con Europa y porque están dando buen resultado. "Creo que habría que dar muchas explicaciones cuando alguien pretende estropear algo que funciona", ha dicho.

En todo caso, Sordo ha asegurado no tener "nada claro" que el PP vaya a ser el que gobierne en España tras las elecciones generales del 23 de julio. "Hay partido en las elecciones. No está escrito quién va a liderar el próximo Gobierno de España", ha añadido. Para el dirigente de CCOO, "si en España hay una influencia o entra en el Gobierno la extrema derecha, el problema no son sólo las reformas pactadas, sino el marco constitucional español".