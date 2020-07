Deutsche exhibe su doble papel en la opa de Másmóvil tras hacerse con un 1%

Días de mucho ajetreo en el accionariado de Másmóvil. La opa sobre el cuarto operador de telecomunicaciones español de KKR, Cinven y Providence lanzada a comienzos de junio ha desatado numerosos movimientos entre los diferentes fondos socios de la compañía. El último es la irrupción de Deutsche Bank a través de su gestora de activos, tras aflorar más de un 1,1% de todos los títulos. La entidad financiera con sede en Fráncfort (Alemania) exhibe así un doble papel en la operación de venta, pues además de ejercer como accionista, también es uno de los cuatro grandes bancos encargados de financiar la adquisición.

Esta semana ha sido cuando el banco dirigido en España por Antonio Rodríguez-Pina comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su irrupción en el accionariado. En concreto, su llegada ha sido completada a través de su gestora de activos DWS Investment después de comprar 1,5 millones de acciones del operador. Este umbral se superó el pasado 25 de junio, tres semanas después del lanzamiento de la opa. El paquete accionarial estaría valorado al precio fijado por los potenciales compradores en algo más de 33 millones de euros.

Se da la circunstancia de que esta incursión como accionista de la entidad alemana llega varias semanas después de que se 'coronara' como una de las entidades financieras que se encargarán de aportar el préstamo con el que financiar la compra. Se incorporó a última hora y se sumó a BNP Paribas, Morgan Stanley y Barclays como asesor principal para un préstamo sindicado, que será el que financie buena parte de la compra por casi 3.000 millones, y una emisión de bonos, que cubra el resto. Aún queda perfilar toda esta operación.

Este movimiento de Deutsche Bank se suma también a otros que se han dado en la operadora. Varios 'hedge funds' internacionales han aflorado posiciones accionariales, con las que han preparado el terreno para una particular batalla jurídica. Polygon, viejo conocido en España por la pelea librada en una operación similar en Telepizza y anteriormente en Realia, ha reclamado a la CNMV que actúe ante lo que ellos entienden como varios incumplimientos de la ley por un eventual conflicto de interés que afecta al propio consejo de administración o a la formulación de una oferta con un precio insuficiente o no equitativo.

Mientras todo esto sucede, se sigue esperando una potencial 'contraopa'. Después de que Orange se autodescartara, sólo quedaba que algún grupo de fondos saliera a la palestra para mejorar el precio de 22,5 euros por acción ofrecido por KKR y compañía. Sin embargo, eso aún no ha sucedido. Y, además, los movimientos que se han sucedido en las grandes gestoras presagian que no lo habrá. Blackrock ha bajado casi un punto porcentual su participación (5,8%) en diferentes ventas durante la última semana. Por su parte, Norges Bank ha movido de manera importante su posición. Hoy se sitúa en el 2,8%. Los accionistas tampoco creen en que pueda llegar una mejora de la oferta por parte de un tercero: las acciones llegaron a superar los 23 euros (0,50 euros más que el precio de la opa) durante la primera semana de junio para luego ir cayendo progresivamente hasta los 22,74.

El núcleo duro de accionistas se ha mantenido invariable en estas semanas. Por un lado se encuentran los accionistas 'históricos' de la empresa como José Eulalio Poza (5,3%), fundador de Ibercom, Josep María Echarri (2%), Carmen Ybarra (13,2%) y Providence (9,1%). Excepto este último, que obviamente es uno de los oferentes, todos los demás han firmado los compromisos irrevocables de venta y se encuentran alineados con el consejo de administración. Por otro lado, se encuentra la familia Domínguez, fundadora de Mayoral, que no ha firmado a la espera de rentabilizar más su 8%. Dentro de este último porcentaje se encuentran las más de 200.000 acciones que adquirieron entre finales de marzo y principios de abril -y que hoy tienen una revaloración de más del 50% al precio de la oferta-, cuando todo apunta a que había mucho trabajo hecho de esta opa, tal y como avanzó La Información.

¿Hasta septiembre?

Las piezas siguen moviéndose a la espera de que se sustancie la operación. Y esto no puede suceder sin que el Gobierno de España se pronuncie. Según el último decreto ley de medidas urgentes aprobado el pasado mes de marzo, deberá expedir una autorización para la toma de control de más del 10% por parte de empresas no europeas. La clave aquí es que no está aún claro si en esta ocasión debería dar su beneplácito o no. Sobre la mesa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya está la solicitud de autorización. Y este es, según confirman fuentes de la CNMV, el único trámite previo necesario antes de que se dé 'luz verde' definitivamente el folleto de la opa. El resto de pasos -Banco de España, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y autoridades de la competencia- deberían llegar después.

¿Y cuáles son los plazos? El último antecedente en este sentido es el de Bolsas y Mercados Españoles (BME). La opa de Six recibió la autorización dos meses después. La CNMV autorizó el folleto apenas 24 horas después. Por tanto, todo apunta a que este trámite en el caso de Másmóvil se alargará hasta finales de agosto o principios de septiembre. Y, por tanto, el periodo de aceptación, en caso de que no se presente ninguna contraopa, se alargará durante ese mes.

Pese a que es necesario ese trámite del Gobierno, la CNMV sigue trabajando en paralelo para adelantar lo máximo posible. Respecto a las autoridades de la competencia, los fondos KKR, Cinven y Providence creen que la operación se encuentra sujeta a la autorización por parte de la Comisión Europea. Según quedaba reflejado en el documento presentado el pasado 1 de junio, procederán a realizar las presentaciones y notificaciones a Bruselas "tan pronto como resulte posible tras la publicación de la presente solicitud de autorización y colaborarán estrechamente con dicha autoridad".