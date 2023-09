Orcel lleva a Unicredit al pódium de la rentabilidad bancaria europea en dos años

El desembarco de Andrea Orcel como consejero de delegado de Unicredit en 2021 no fue recibido con aplausos. El ex UBS generó ciertas suspicacias. Primero con su sueldo, 2,5 millones de euros como salario fijo inicial convirtiéndole en uno de los banqueros europeos mejor pagados; y después con las primeras decisiones que adoptó, entre ellas la reducción del comité, que pasó de 27 miembros a 15. No obstante en estos algo más de 24 meses ha logrado elevar a Unicredit a las primeras posiciones por rentabilidad dentro de la banca europea.

Es cierto, que el banco ha tenido el apoyo inestimable del Banco Central Europeo (BCE). En julio del año pasado, el organismo que preside Christine Lagarde adoptó una política monetaria más restrictiva para controlar una inflación que sigue sin mostrar visos de corrección. Esto ha colocado los tipos de interés en el 4,25%, su nivel más elevado desde 2008, dando un fuerte espaldarazo a los ingresos de la banca, pero también al beneficio neto.

Para Unicredit, el el beneficio neto se disparó un 109% en los seis primeros meses del año, hasta superar los 4.400 millones de euros, sólo por detrás de ING, que disparó su cuenta de resultados un 133%. Este impulso no sólo fue fruto de la subida de tipos del BCE, ya que afecta también a otras entidades europeas, como BNP, que ha mejorado sus ganancias tan "sólo" un 47%; sino que viene motivado también por una reducción de la partida destinada a provisiones e insolvencias. Así, el banco que dirige Orcel las ha recortado un 91,1% mientras que otras entidades las han disparado, como Barclays, que ha provisionado un 162% más.

La confluencia de estos dos parámetros ha permitido mejorar en el primer semestre del año en 834 puntos básicos su ROTE (return on tangible equity), una métrica que permite medir la rentabilidad de un banco, hasta el 17%, frente al 8,7% para el mismo periodo del año pasado. A finales de diciembre, ya se situaba en el 16,8%. En cambio, en 2020, cuando la pandemia hacía estragos en el sector financiero y, antes de la llegada de Orcel, el ROTE cerró en el -5,4%.

En cuanto a otros grandes bancos europeos, Deutsche Bank sería la excepción y se anotaría una caída de la rentabilidad en el primer semestre del año con un 6,8% frente al 8% logrado un año antes pese a un entorno favorable en los tipos de interés. En cambio, BNP Paribas y Barclays, que han superado el 13%.

BBVA y Bankinter los líderes en rentabilidad de la banca española

La banca española tampoco es ajena a los efectos al cambio en la política monetaria del BCE. Así, los bancos cotizados dentro del Ibex 35 han experimentado incrementos en la rentabilidad. Bankinter sería el que más ha visto crecer el ROTE en los últimos doce meses. La entidad que dirige María Dolores Dancausa ha experimentado un incremento de 567 puntos básicos a doce meses, hasta el 16,4%. Hace un año, la rentabilidad era del 10,8%.

No obstante, BBVA lidera la rentabilidad de la banca española, tras haberla incrementado en 240 puntos básicos hasta el 16,9% a cierre de junio, mientras que hace un año ésta se situaba en el 14,5%. Esta rentabilidad, según explican los expertos de Accuaracy, le sirve al banco para cubrir el coste de capital, que los analistas calculan que se sitúa entre el 14% y el 15%. Además, con este ROTE el banco también se mantiene en los primeros puestos a nivel de rentabilidad dentro de los bancos europeos.

Por su parte, Banco Santander, que en un principio iba a tener a Orcel como consejero delegado, también ha visto mejorar su rentabilidad por el alza de los tipos, aunque en este caso, la subida ha sido de 80 puntos básicos hasta el 14,5%. Hace un año, el ROTE del banco, con José Antonio Álvarez como consejero delegado, se situaba en el 13,7%. Finalmente, tanto Caixabank como Banco Sabadell también han disparado su rentabilidad en los seis primeros meses del año hasta alcanzar el doble dígito, un 12% y un 10,8% respectivamente, gracias a que la entidad que dirige Gonzalo Gortázar mejoró su rentabilidad en 412 puntos básicos y Banco Sabadell en 374 puntos básicos. Precisamente estas entidades están expuestas al mercado doméstico, que se beneficia especialmente de la subida del euríbor y su efecto en la repreciación de los créditos hipotecarios.