Repsol choca con Moncloa al vaticinar un 'invierno negro' por la crisis del gas

La principal petrolera de este país ha lanzado un serio aviso al Gobierno sobre las consecuencias que puede tener una estrategia energética que apuesta por la transición ecológica sin tener en cuenta las necesidades más urgentes del momento, con un eventual corte de suministro del gas de Rusia y un ajuste de las fuentes de suministro que puede provocar serios problemas de desabastecimiento en España. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, primero, y el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, este mismo miércoles, han apuntado que es necesario romper ciertos clichés que maneja el Ejecutivo español para activar otras fuentes de generación energética, como el carbón o el petróleo, y evitar posibles cortes de suministro dentro de seis meses, en plena economía de guerra y sin las garantías de que llegará a España el gas suficiente de Argelia.

Mientras España lucha para que la UE le apruebe una rebaja en solitario del precio del gas que no le gusta a ningún socio comunitario porque perjudica la unidad del mercado, la más que previsible ruptura con el suministro ruso ha llevado a otros países europeos como Alemania y Polonia a recurrir de forma coyuntural al carbón, tanto para asegurar una generación suficiente de energía como para contener la factura del gas, que maneja Putin. Fuentes comunitarias aseguran que Italia ha mostrado un gran rechazo al plan español y está decidida, de acuerdo con sus vecinos germanos, a potenciar la llegada de gas argelino a su país, para rellenar las reservas alemanas dentro de un nuevo acuerdo marco energético europeo para hacer frente al corte ruso, aunque sea en detrimento del acuerdo con España.

El giro diplomático que Sánchez dio sobre el Sáhara Occidental ha colocado a los argelinos en contra de los intereses españoles y ha abierto de forma real las puertas a que Italia aproveche la coyuntura para mejorar su suministro y, al mismo tiempo, poner en duda la capacidad del país africano para llevar a España toda la cantidad que le reclame a medio y largo plazo. Fuentes del sector recuerdan que, además del fiasco marroquí, la política energética española -reflejada en su Ley de Cambio Climático- “desprecia” la colaboración con Argelia y las inversiones en tecnología y nuevos yacimientos que desde aquel país se reclaman, algo que tampoco ayudará a mejorar e incrementar la llegada de gas a Almería cuando falte el ‘chorro’ de Rusia. Frente a ello, en el seno de la Comisión Europea apuestan por llegar a acuerdos a largo plazo con Argel que recompongan la situación y saquen a ese país de la influencia rusa.

Fuentes cercanas a Moncloa insisten en que el suministro de gas de Argelia está asegurado y descartan que el Gobierno tengan una preocupación extraordinaria por el posible corte con Rusia y el reajuste que conllevará de las fuentes de suministro españolas. Al contrario, en el entorno de Sánchez aseguran que España goza de una posición estratégica privilegiada para hacer frente a cualquier crisis del gas con su dotación de plantas regasificadoras y la llegada por mar de la materia prima.

'Fracking' desde EEUU

Esa tranquilidad oficial del Ejecutivo no es compartida por la mayor parte del sector, que ve un escenario de alto riesgo para el suministro de gas en la generación eléctrica y ante la práctica imposibilidad de sustituir con rapidez el 40% que llega de Rusia a Europa. En ese contexto de donde Repsol alerta ahora a Moncloa para que active todos los mecanismos y las fuentes de generación que España es capaz de desplegar, aunque sea de forma temporal. “No puedes prohibir cuatro de las cinco tecnologías de generación que puedes desarrollar en una tesitura como está sin poner en riesgo el abastecimiento ante un corte del gas ruso”, recuerdan fuentes empresariales, que en todo caso defienden la elaboración de planes claros de descarbonización en todas los tipos de energía contaminante mientras no haya más remedio que utilizarlas.

Junto a esa reapertura en la generación y sin perder de vista que el objetivo es siempre la sostenibilidad y la apuesta por la tecnología para potenciar las energías ‘verdes’ a medio y largo plazo, desde el sector energético advierten además a Moncloa de la necesidad de elaborar a corto plazo planes específicos de eficiencia energética, de forma que se pueda mantener el menor consumo de gas posible en los momentos de más necesidad, sin perder cotas de bienestar. “La única ideología que se puede aplicar a este tema ahora es la descarbonización como compromiso final”, aseguran fuentes empresariales, que reclaman más flexibilidad a las directrices que marca el Gobierno ante las consecuencias del conflicto en Ucrania, que han cambiado el mercado de arriba a abajo.

La alternativa que España presenta en ese escenario de riesgo con Argelia pasa por potenciar la llegada de metaneros con gas licuado a las plantas regasificadoras, procedentes de países como Nigeria, Catar y, en gran medida, Estados Unidos, que ya acapara casi una tercera parte del abastecimiento español, por delante incluso de Argelia, en detrimento de la aportación del orden del 10% que llegaba de Rusia (apenas han llegado de allí dos barcos en lo que va de año, señalan desde el sector).

El problema que se plantea con la apuesta por EEUU es que se trata de gas muy caro y procedente en gran parte del ‘fracking’, una técnica que está prohibida en España como forma de exploración y almacenamiento. En el sector energético tampoco se entiende que, en momentos de crisis como este, se mantenga la prohibición de explotar casi todos los activos de exploración que se pueden desarrollar en España y no se ponga ninguna pega a la llegada de gas del ‘fracking’ norteamericano.