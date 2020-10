Telefónica renegocia con Nadal tras no lograr un pacto antes de Roland Garros

Telefónica renegociará con el tenista español Rafa Nadal la renovación del contrato de patrocinio por el que el 'número 2' del mundo ejercía como embajador de la multinacional desde el año 2014. Lo hará después de la victoria histórica del deportista en Roland Garros, que le permitió igualar la marca de victorias en grandes torneos de Roger Federer. La operadora no logró alcanzar un acuerdo después de un intercambio de ofertas, ante las diferencias por los términos económicos y los plazos. De esta forma, la alianza está en suspenso entretanto no se estampa la firma por ambas partes. Esto no afecta por el momento a la colaboración entre ambas partes en la escuela de tenis ‘Rafa Nadal Academy’ que abrió sus puertas en el año 2016 en Mallorca y que sigue teniendo en su nombre la marca Movistar. A finales del pasado año, Sabadell perdió un trato similar con el manacorí, que acabó firmando con Banco Santander.

Fue a mediados del año 2014. Telefónica y Rafa Nadal firmaban un acuerdo de patrocinio que tenía una duración de seis años. El tenista se convertía en la imagen no sólo de la marca corporativa, sino también de otras como Movistar en España y Latinoamérica, O2 en Reino Unido y Alemania y Vivo en Brasil. Se comprometía a acompañar a la operadora en eventos con clientes o instituciones en estos países, además de prestar su imagen en algunas campañas comerciales. La alianza fue explotada, especialmente, para la promoción de Movistar TV y de toda su oferta de contenido premium deportivo después de un fuerte esfuerzo de adquisición de todo tipo de derechos audiovisuales.

En junio de 2020 tocaba renovar. Pero, finalmente, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete no llegó a un acuerdo y hoy tratar de renegociar los términos, confirman fuentes de la operadora. Las diferencias salieron a la luz en el primer movimiento. El equipo de Rafa Nadal, con 34 años, planteó un convenio más a largo plazo -el anterior era de seis años-. Esa primera oferta fue rechazada por la teleco, que puso sobre la mesa una nueva propuesta. El tenista respondió con un 'no' y todo se quedó en suspenso, según apuntan fuentes conocedoras. Ahora se ha abierto una tercera vía para pactar. Y se hace después de una victoria histórica del manacorí en Roland Garros, que lo consolida y le permite contar con una posición más favorable en las conversaciones. Hasta la fecha, no se ha hecho pública la cantidad pagada por esta alianza, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que la cifra final no distaría de la hasta ahora vigente, situada en un millón de euros al año.

En caso de no llegar a un acuerdo para la renovación, podría acarrear un ahorro limitado para las arcas de Telefónica en un momento en el que ha habido una llamada para ajustar los gastos en todos los grandes departamentos y centros de coste de la compañía. ¿Y qué supone para los emolumentos de Nadal? La revista especializada Forbes estima que en el año 2019 el tenista ingresó un total de 26 millones de dólares por este tipo de alianzas comerciales (14 millones en salario y premios por las victorias). Hay que tener en cuenta que una parte significativa de esa cantidad la aporta Nike, el esponsor más destacado. Telefónica estaba en esa lista, junto con Kia Motors, Sabadell -aún no se había producido la ruptura y su sustitución por Banco Santander-, Mapfre o Richard Mille.

El grande entre los embajadores

Nadal era el nombre más destacado de la lista de embajadores de la marca de Telefónica que han ido incorporándose en los últimos años. Sigue estando en esa nómina el chef Ferrá Adriá, que se incorporó en el año 2010, justo antes de cerrar su mítico restaurante El Bulli para crear su fundación, o el ciclista Alejandro Valverde, que renovó tres años más en el ejercicio 2019. También tiene acuerdos recientes firmados con la jugadora de bádmington española Carolina Marín. En este grupo también han estado otros profesionales del deporte como Javier Gómez Noya, el triatleta que recientemente ha firmado un acuerdo similar con Santander.

Esta renegociación para el contrato de Rafael Nadal no afecta, según confirman las mismas fuentes, al patrocinio de la escuela de tenis ‘Rafa Nadal Academy’. Movistar es el patrocinador principal, socio tecnológico y el que sufragó una parte muy significativa de la inversión para su puesta en marcha. Aunque esta alianza se firmó en ese mismo año 2014 y en el marco del acuerdo de patrocinio global, no se prevén cambios por ahora. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, estuvo presente junto a Roger Federer en la apertura del centro en el año 2016.

Al margen de la escuela y de la actividad deportiva de Rafa Nadal, Telefónica también tiene un sitio en la Fundación Rafael Nadal. No está como socio, sino como parte de su patronato, presidido por Ana María Parera, madre del tenista. Entre los tres vocales se encuentra Francisco De Bergia, director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica y también patrono de la Fundación Telefónica.

Otros patrocinios deportivos

En los dos últimos años, Telefónica ha iniciado una revisión a fondo de su estrategia de patrocinios. En el año 2018 decidió retirar su apoyo al Real Madrid -que suponía el pago de más de 10 millones de euros anuales- y al FC Barcelona, junto a la selección española de fútbol. En el caso del club blanco, un año después, firmó una alianza para convertirse en su proveedor tecnológico clave. Este giro es el que se ha repetido en la hoja de ruta: de patrocinador 'tradicional' a un socio que incluye la promoción de todos los servicios tecnológicos de la teleco, incluida la futura red 5G. Es lo que sucedió con el Atlético de Madrid, con el que rubricó un pacto similar el pasado año.

En su cartera de patrocinios deportivos se mantienen por ahora la esponsorización de los equipos de baloncesto Estudiantes y de fútbol sala Inter. A esto hay que sumar otro que ha ido ganando importancia en los últimos tiempos: el Movistar Riders, el club de eSports que cuenta con un canal propio y un centro de alto rendimiento en Madrid.