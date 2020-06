Casi 100 días de estado de alarma: lo que sabemos, ignoramos y preguntamos

Este domingo 21 de junio ha terminado el estado de alarma. Han sido casi 100 días (98, para ser exactos). Este estado de alarma ha originado un impacto económico que ya se puede medir: la mayor caída del PIB de la historia, y una cifra de paro que sobrepasará el 20% de la población activa este año.

Pero aún peor ha sido el impacto en vidas humanas. Según el Ministerio de Sanidad más de 28.000 muertos. Según los cálculos de otros registros, más de 40.000. El país se ha enfrentado a una pandemia de la cual se conocen perfectamente las causas. Una epidemia que empieza en China y se extiende por el mundo. A partir de ahí, se pusieron en marcha una serie de protocolos a escala mundial. En el caso de España, estas son las cosas que sabemos, las que dudamos y las que ignoramos en esta pandemia.

LO QUE SABEMOS

-El 31 de diciembre, China tiene ya conocimiento de que ha estallado una enfermedad contagiosa y respiratoria parecida al SARS, y pone en alerta a la Organización Mundial de la Salud.

-El 30 de enero de 2020 la OMS declara estos contagios como una emergencia de salud pública de preocupación mundial (ESPII). Ya hay 82 casos confirmados fuera de China.

-El 31 de enero se conoce el primer caso de coronavirus en España. Un alemán en la Gomera (Canarias) que es aislado.

-El 22 de febrero, 20 días antes de que se decretara el estado de alarma en España, el Gobierno de Italia decreta el confinamiento en 18 ciudades y 50.000 habitantes del norte del país.

-El 13 de febrero fallece la primera persona de Covid-19 en España, aunque no se conociera hasta varias semanas después.

-El 29 de febrero hay 50 casos de contagios en España, según la web de la Dirección Nacional de Seguridad, que informa a Presidencia de Gobierno.

-El 3 de marzo el ministro de Sanidad anuncia que los partidos de fútbol y baloncesto con equipos italianos se celebrarán a puerta cerrada.

-El 5 de marzo la Comunidad de Madrid ordena el cierre de los centros de día, y restringe el acceso a las residencias de mayores. Madrid también suspende las prácticas de sanitarios en los centros de Madrid.

-El 6 de marzo hay 374 contagiados y 5 muertes, según el Ministerio de Sanidad.

-El 7 de marzo hay 430 contagiados y 8 fallecidos. Madrid es la comunidad que mas sufre: 174 contagiados y 4 fallecidos.

-El 8 de marzo se celebran actos públicos en toda España: el más destacado es la convocatoria del Día de la Mujer. Ese mismo día, la cifra de muertos pasa de 10 a 17.

-El 10 de marzo Italia decreta el confinamiento de todo el país: 60 millones de personas, cuatro días antes que España.

-El 11 de marzo la OMS declara al Covid-19 como pandemia.

-El 14 de marzo el gobierno español decreta el estado de alarma.

-El 25 de marzo la prensa informa de que las UCI de Madrid están colapsadas: aceptan a los pacientes que más años pueden vivir, no a los más graves. Los sanitarios denuncian que no tienen equipos de protección, y que no hay suficientes respiradores.

-El 30 de marzo se alcanza la mayor cifra de contagios en un solo día: 9.222 personas.

-El 1 de abril se alcanza la mayor cifra de fallecidos en un solo día: 950 personas.

-Mediados de abril: se hace patente la falta de equipos de protección para los sanitarios de los hospitales, pero también de ventiladores y hasta de mascarillas. El gobierno intenta comprarlos en el mercado internacional, pero a estas alturas está colapsado por los pedidos de muchos países.

-El 19 de junio ya habían muerto más de 19.000 ancianos en las 5.457 residencias públicas y privadas de España. Muchos morían en los hospitales.

-A 19 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas 194 diligencias civiles y otras 224 investigaciones relacionadas con la gestión del coronavirus en las residencias. Un grupo de abogados ha presentado una querella contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo en nombre de 3.000 familiares de fallecidos.

-El 21 de junio termina el estado de alarma.

LO QUE NOS PREGUNTAMOS

-¿Por qué el gobierno no adelantó una semana el estado de alarma? Según un estudio de Fedea, se podían haber reducido los contagios en un 62%.

-¿Por qué hay documentos que demuestran que el Gobierno conocía el riesgo de la pandemia desde febrero, pero públicamente decían lo contrario?

-¿Por qué la cuarentena decretada en el norte de Italia el 20 de febrero no alertó al Gobierno español de la urgencia de tomar medidas?

-¿Por qué los ciudadanos chinos que viven en España y que venían de su país se pusieron voluntariamente en cuarentena en febrero y el Gobierno no tomó nota?

-¿Por qué el Gobierno impidió que se celebrasen algunos eventos deportivos con público antes del 8-M?

-¿Qué información exacta tenía el gobierno sobre la evolución de la pandemia el viernes 6 de marzo?

-¿Por qué no se aplicaron a tiempo los protocolos del Plan Nacional contra una pandemia de gripe de 2005, que son casi los mismos que los de cualquier pandemia? Singapur lo puso en marcha desde 2005 y es uno de los países con menos muertos por habitante.

-¿Por qué el Consejo Nacional de Seguridad no consideró el riesgo de una pandemia el 4 de marzo? Existía mucha bibliografía científica sobre la amenaza de una próxima pandemia. También existían informes públicos como el emitido en 2008 por el National Intelligence Council de EEUU donde predecía una pandemia por coronavirus que estallaría en China y se extendería por el mundo para 2025. Incluso periodistas y divulgadores habían escrito libros desde 1994 sobre la próxima pandemia.

-¿Por qué se permitieron las manifestaciones en todo el país así como eventos deportivos, políticos, culturales y sociales el 8 de marzo, a pesar de que esa semana ya existían pruebas de que los contagios estaban creciendo de forma masiva?

-¿Por qué durante las dos semanas anteriores al estado de alarma, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, estuvo minimizando el impacto de la pandemia e incluso dijo que no había que cerrar los centros de mayores? ¿Por qué llegó a decir que solo habrían pocos contagios en España?

-¿Por qué Grecia y Portugal, teniendo sistemas sanitarios peores que España, han tenido en proporción menos contagios y menos fallecidos?

-¿Por qué el Gobierno no aisló las residencias de ancianos a tiempo sabiendo que eran una población de riesgo?

-¿Por qué España no había almacenado suficientes mascarillas, respiradores y equipos de protección?

LO QUE IGNORAMOS

-Ignoramos cuándo empezaron los primeros contagios en China. Varios atletas que asistieron a los Juegos Militares Internacionales en Wuhan en septiembre de 2019 volvieron a sus países con el contagio, según testimonios de atletas franceses. El virus ya estaba en las aguas residuales de Italia en diciembre.

-No sabemos con exactitud qué informes manejaba el Gobierno en la semana del 29 de febrero al 6 de marzo porque fue crucial para retrasar la decisión sobre el estado de alarma En esa semana, el recuento de víctimas pasó de insignificante a alarmante.

-Desconocemos el número real de víctimas en España porque las cifras del Gobierno, hasta ahora más de 28.000 muertos, no coinciden con la suma de cifra de fallecidos de las CCAA, de las funerarias y los cálculos del INE, todos los cuales superan los 40.000.

-No sabremos hasta más adelante qué responsabilidad tuvo la Comunidad de Madrid y el Gobierno en las crisis de las residencias de ancianos. Una comisión, como la que se ha formado en Francia, ayudaría a aclarar las competencias. Pedro Sánchez anunció este sábado la creación de dicha comisión mixta Congreso-Senado pero no para analizar toda la crisis, sino para evaluar como se puede preparar el Estado ante una crisis parecida.

-No sabemos cuál habría sido el impacto en las cifras de contagiados y fallecidos si el sistema sanitario español no hubiese sufrido recortes en los últimos diez años.

-No sabemos cómo se puede presentar la segunda ola del coronavirus en el próximo invierno, y si el país va a contar con las suficientes medidas de seguridad y sanitarias. El presidente Pedro Sánchez anunció este sábado que se iba a crear una reserva estratégica.