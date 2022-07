El CIS ignora los grandes problemas y no pregunta por los precios y la energía.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside el socialista Félix Tezanos, ha presentado el esperado barómetro de julio sobre intención, en el que el Partido Popular conseguiría el respaldo del 30,1% de los votos, prácticamente lo mismo que obtenía hace un mes el PSOE, y en el que Unidas Podemos, tras el surgimiento del Sumar de la ministra Yolanda Díaz, formación a la que ignora, está más fuerte que nunca y conseguiría el 13,4% de los respaldos, 3,6 puntos porcentuales más que un mes, y lograría sobrepasar a Vox como tercera fuerza, que perdería cuatro puntos y medio. ¿Se han ido los votos de la extrema derecha a la extrema izquierda?

Pero lo sorprendente de la encuesta, en esta ocasión, son los temas que no trata. Con la mayor subida de precios desde mediados de los ochenta, por encima del 10%, y con los organismos económicos nacionales e internacionales pronosticando una inflación media al superior al 8% a final de año y un crecimiento de en torno al 2% en 2023, Tezanos no presenta pregunta alguna sobre el efecto en la economía del alza de precios en la economía familiar o sobre el impacto de las medidas puestas en marcha, aunque si conserva las habituales preguntas sobre los principales problemas, un largo listado en el que se evalúa el impacto de las drogas, los problemas psicológicos o la crisis con Marruecos o la reforma laboral, cuestiones que ningún español considera un problema, según la encuesta.

El sondeo si hace hincapié en los efectos de la guerra en Ucrania. Hasta diez preguntas, incluida si la OTAN debe intervenir en el conflicto.

El sondeo si hace hincapié en los efectos de la guerra en Ucrania e incluso cómo se debería tratar a los refugiados. Hasta diez preguntas, incluida si la OTAN debe intervenir en el conflicto. De la encuesta se desprende además que hasta el 23% de los españoles está más preocupado por los efectos del coronavirus en salud que en la economía. Mientras, las mitad de los sondeados cree que el impacto de la pandemia es preocupante porque afecta al bolsillo.

Por otra parte, el Partido Popular supera por primera vez al PSOE, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. La encuesta otorga a los populares un 30,1% de los votos -3,1 puntos más que en junio- frente al 28,2% de los socialistas, que pierden un punto en un mes. Según el barómetro, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre los pasados 1 y 12 de julio, en vísperas del debate sobre el estado de la nación, Unidas Podemos subiría hasta el 13,4%, superando a Vox, que pasa del 16,5% de estimación de voto en junio, al 12%.

La encuesta se realizó tras el salto a la valla de Melilla que se saldó con la muerte de 37 personas en el lado marroquí de la frontera y pocos días después de la cumbre de la OTAN, en la que Sánchez ejerció como anfitrión y líder mundial, pero no pudo evitar las críticas de su socio de gobierno en cuanto gasto militar. El ascenso de Podemos en la última encuesta sorprende porque las preguntas del barómetro se han realizado en pleno lanzamiento del proyecto Sumar, capitaneado por Díaz, que no ha sido bien recibido por la mayoría de los dirigentes morados y que abre paso a una nueva escisión en la izquierda. También es el primero que se publica tras el 19 de junio, cuando tuvieron lugar las elecciones andaluzas, que permitieron la mayoría absoluta del 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla, que no necesitará a Vox.

Una hora y media antes de publicar el barómetro, el CIS sí dio un importante espaldarazo a Pedro Sánchez por su participación en el Debate sobre el Estado de la Nación. La encuesta dejaba patente que el presidente del Gobierno, que no se tuvo que enfrentar al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, fue el ganador del debate para casi uno de cada cuatro españoles que lo siguieron. A la mitad, el debate que duró tres días, no les suscitó interés y la mayoría considera que ese formato es poco útil. Sánchez fue quien más gustó al 24,1% de los que estuvieron pendientes del debate, a gran distancia de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien convenció al 10% en ausencia del líder de su partido, que si bien estuvo en el Congreso no pudo intervenir porque no es diputado.

En estas circunstancias, el presidente de Vox, Santiago Abascal, fue el mejor considerado para el 6% de los entrevistados, y por debajo quedaron la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con un 4,9%, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ganó para el 4,2 y el de PNV, Aitor Esteban, que lo fue según el 3,7%. En los últimos puestos, Íñigo Errejón (3,3%), Joan Baldoví (2,4%), Ana María Oramas (2,1%) y empatados con un 1,7%, Mertxe Aizpurua y Pablo Echenique.