BME organiza un 'roadshow' europeo para 19 compañías del Continuo y MAB

Este martes comienza la 16º edición del Spring European Midcap Event, una conferencia de dos días de duración que reunirá a 19 empresas españolas de pequeña y mediana capitalización con más de 100 inversores europeos. El evento, que solía celebrarse en París, tendrá este año formato virtual.

El centenar de inversores procede de Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y Suiza. A través de los encuentros privados previstos (one on one y discovery presentations), estos inversores de primer nivel europeo tendrán la oportunidad de conocer y ampliar información sobre este conjunto de empresas españolas.

Asistirán empresas tanto cotizadas en Bolsa como en el MAB. Las compañías presentes en la bolsa que asistirán al evento son Aedas Homes, Atresmedia, Audax Renovables, Dominion, Ence, Grenergy, Reig Jofré, Mediaset, Metrovacesa, Neinor Homes, Pharmamar, Prisa, Sacyr y Solarpack, mientras que por parte del MAB acudirán Gigas, Izertis, Lleidanet, Making Science y Plásticos Kompuestos.

Este encuentro internacional complementa las acciones habituales de BME en favor de las empresas cotizadas en el mercado español, dando en esta ocasión especial apoyo a las empresas de menor capitalización. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto BME 4Companies, cuyo objetivo es impulsar la liquidez y capacidad de financiación las compañías mediante el incremento de la transparencia y las relaciones de estas empresas con los mercados financieros.

La 16º edición del Spring European Midcap Event llega después de la organización del Foro Medcap, el evento de referencia para las compañías de pequeña y mediana capitalización en España, en mayo, y de la la Spanish Virtual Equity Conference, organizada a comienzos de junio por BME y BBVA, que reunió a una veintena de empresas españolas con inversores institucionales americanos y europeos.