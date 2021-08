CIE y Gestamp se suben a la revolución del coche eléctrico tras sortear la crisis

El automóvil acelera después de un 2020 nefasto para el sector a nivel mundial con el cerrojazo a la economía y encara un segundo semestre con perspectivas muy positivas, siempre que la escasez global de semiconductores no entorpezca la recuperación. Los dos fabricantes de componentes españoles, Cie Automotive y Gestamp, se suben a la revolución del coche eléctrico para mejorar sus bazas de cara a esa remontada. La Unión Europea ha sido clara con su estrategia 'Fit for 55', con la que pretende reducir un 55% las emisiones en 2030, en 2035 ya no se podrán comprar vehículos que emitan CO2 (diésel, gasolina e híbridos).

Los grandes fabricantes, que están presentando unas cuentas del segundo trimestre donde se aprecia el rebote de la actividad en relación al peor momento de la pandemia el año pasado, han elevado también sus expectativas de cara a ese proceso de electrificación. La alemana Volkswagen (supone un 7% de las ventas de CIE y también es cliente de referencia de Gestamp) mantiene su intención de construir en España una de las seis gigafactorías de baterías eléctricas que espera levantar de aquí a 2030. Para entonces el grupo estima que la venta de coches eléctricos supondrá la mitad de todos los vehículos que comercialice.

Esa misma fecha es la que ha fijado en su calendario Mercedes-Benz, buque insignia de Daimler y otro de los principales clientes de las dos cotizadas españolas, para "estar en disposición" de ser una marca 100% eléctrica. Si las condiciones del mercado son las idóneas, la compañía podrá dar el paso para vender solo coches eléctricos. En cuanto a Renault (representa el 6% de las ventas de CIE) confía en que para entonces el 90% de su facturación corresponda a vehículos eléctricos puros.

Con toda esta transformación por hacer, y España marcándose como objetivo que la movilidad eléctrica eleve su aportación al PIB al 15%, CIE Automotive y Gestamp pueden beneficiarse del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) anunciado por el Gobierno y que incluye una inversión de 24.000 millones de ayudas para los coches eléctricos -de las que 4.300 millones correrían a cargo de la Administración y los 19.700 millones vendrían de la inversión privada- de aquí al año 2025.

El presidente Ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas, reclamaba recientemente un plan "imbatible" por parte de los gobiernos de Navarra y Cataluña para atraer el coche eléctrico. Desde su punto de vista y a nivel estatal, la prioridad debe ser diseñar un proceso de transición energética que apoye a la industria. La compañía que capitanea (2.372 millones de euros de capitalización bursátil) se ha visto afectada en el segundo trimestre por la escasez de semiconductores y su impacto en los volúmenes de producción.

Sin embargo, las expectativas para este segundo semestre son halagüeñas. "Los resultados obtenidos, junto con unas mejores perspectivas para el mercado automovilístico de cara a la segunda mitad del ejercicio permiten elevar nuestras previsiones y precio objetivo", sostiene Álvaro Arístegui, analista de Renta4. Su valoración también es positiva en el caso de CIE Automotive. Sus resultados "constatan la capacidad de adaptación de la compañía a los diferentes entornos de mercado y nos permiten elevar estimaciones, que no modificábamos desde el previo de resultados del primer trimestre, y consecuentemente nuestra valoración de la compañía", aseguraba en su informe sobre la empresa.

El fabricante vasco de componentes (3.056 millones de euros de valor bursátil) ha recuperado las ganancias previas al estallido de la pandemia tras disparar un 154% interanual su beneficio del primer semestre hasta los 148,2 millones de euros. Su consejero delegado, Jesús María Herrera, ponía en valor cómo la "excelente" recuperación de sus márgenes operativos y el "férreo control" de las inversiones les han permitido reducir el nivel de endeudamiento en casi 250 millones de euros en el último año.

También revisan sus perspectivas para la compañía con sede en Bilbao los analistas de Bankinter y asumen que "cumplirá" con su Plan Estratégico para 2025, como son un aumento de las ventas del 48% aproximadamente en relación a 2020 a perímetro constante e igualdad de tipo de cambio (frente al alza del 28% que prevé de media el mercado), así como un margen Ebitda superior al 19% en 2025 y un 'capex' o inversiones en bienes de capital alrededor de 1.000 millones de euros en el periodo. Desde Singular Bank destacan cómo ha superado la mayoría de sus objetivos con respecto a sus ratios financieros en el primer semestre.