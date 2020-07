El Ibex 35 echa el resto, atento a EEUU y a los avances en la vacuna para la Covid

El Ibex 35 echa el resto y apuesta por el rebote en una jornada en que todas las miradas están puestas en Estados Unidos. Hoy tendrá lugar la última sesión semanal en Wall Street, al adelantarse a mañana la fiesta del 4 de julio, el Día de la Independencia, y habrá además avalancha de datos macro en el país con perspectivas, en principio, algo más positivas (se conocerán el informe de empleo del mes de junio, cifras de pedidos industriales, paro semanal y balanza comercial). A esto se suman las buenas nuevas de la multinacional farmacéutica Pfizer, que ha anunciado junto a su socio alemán, la biotecnológica BioNTech, resultados esperanzadores en la Fase I de su vacuna contra la Covid-19.

Con todo ello, el selectivo español se anota un 1,56% y consolida los 7.300 puntos, aupado por los grandes valores y por la banca en general. Amadeus y el Santander se revalorizan un 2,6%, BBVA un 2,3%, Inditex un 1,5% e Iberdrola y Telefónica un 1,3%. Caen únicamente los títulos de Viscofan, aunque apenas una décima, mientras que el Sabadell y Bankia se colocan como valores más alcistas con un avance superior al 3%.

"No descartamos que ante el largo fin de semana algunos inversores en este mercado opten por reducir sus posiciones largas, especialmente si las cifras de empleo del mes de junio, que se publican hoy, no cumplen con las expectativas de los inversores. En principio se espera que la economía estadounidense haya recuperado en el citado mes cerca de 3 millones de empleos no agrícolas y que la tasa de desempleo baje hasta el 12,3%. Si bien las cifras, de cumplirse, son muy positivas, el desempleo en el país seguirá a niveles de récord", apuntan desde Link Securities.

En el mercado de materias primas, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,57 %, hasta 42,30 dólares por barril. En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años sube al 0,50 %, con la prima de riesgo en 90 puntos básicos.