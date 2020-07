La otra cara del acuerdo de la UE: el euro se blinda con el halo de un Tesoro Único

Acuerdo histórico con letra pequeña. La cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) ha supone un salto de gigante en la convergencia de los países europeos con la puesta en marcha de una deuda común europea a gran escala que financiará el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de 750.000 millones de euros. El plan tiene su origen en el fracaso de la cumbre del 26 de marzo de los créditos MEDE y la alternativa “pensando fuera de la caja” que comenzó a gestarse días después del bloque por los cuatro ‘europresidentes’: Ursula Von der Leyen (Comisión), Christine Lagarde (BCE), Charles Mitchel (Consejo) y Mario Centeno (Eurogrupo).

Los 'pactos de Bruselas 2020' unirán a 27 países a esa obligación financiera blinda a la moneda única en los mercados internacionales por el mensaje de unidad y la necesidad de una agencia que gestione la emisión de deuda masiva con cargo a las instituciones comunitarias. De este modo, con el MRR, los eurobonos en circulación en la UE se multiplicarán por quince en dos años desde los apenas 50.000 millones actuales. Los expertos advierten del riesgo de revalorización del euro y que fortaleza dañe el comercio exterior en Europa. La divisa única se disparaba cerca del 1% este martes hasta superar los 1,15 dólares y suma su quinta semana consecutiva al alza.

“Pensamos que vamos a pasar de un ciclo de dólar fuerte a un ciclo de dólar débil, contra una mayoría de monedas, entre las que por supuesto se encuentra el euro”, apunta en un informe el equipo de divisas de Goldman Sachs. El banco de inversión ha revisado al alza sus expectativas para el cruce euro/dólar a doce meses desde 1,17 hasta 1,25 unidades.

La firma cree que pese a que la actual crisis ha revelado algunos puntos flacos de EEUU y, a la contra, positivos en Europa: capacidad de la infraestructura sanitaria, robustez en la relación empleador/empleado “e incluso aspectos de su sistema político y de medios de comunicación”, en opinión de los analistas del banco de inversión.

Pese a lo anterior, desde Goldman descartan un desplome del dólar y más bien apuestan por una escalada gradual. La incertidumbre de la actual crisis seguirá apoyando al dólar y su histórico rol de inversión refugio. “Pero no tenemos confianza en que la prevalencia de los mercados de activos de EEUU de los últimos diez años continúe - y al menos desde un punto de vista de crecimiento económico nuestros economistas piensan que Europa de hecho crecerá más”, añaden para justificar su confianza en el euro.

Eurobonos y la necesidad del Tesoro

Durante la crisis de 2008, que marcó la superioridad económica de EEUU frente a Europa durante la última década, los inversores identificaron el talón de Aquiles del euro frente al dólar: la inexistencia de una autoridad fiscal que gestionase deuda pública del mercado común. La actual recesión de la Covid-19 logró el Banco Central Europeo (BCE) actuara de manera unilateral con su Programa de Compras de Emergencia (PEPP) de 750.000 millones para salvaguardar la estabilidad financiera. Pero su papel es solo temporal y no puede financiar de forma estructural a los estados europeos. De ahí la insistencia recurrente de Lagarde (BCE) para que la UE se dotase de un mecanismo fiscal autosuficiente para dar respuesta a la crisis.

Algunos bancos de inversión dan por hecho que Europa se dotará de una agencia emisora de deuda equivalente a un Tesoro Único supracional para gestionar las decenas de emisiones que tendrá que realizar, captar el dinero de los inversores tanto en la UE como fuera del mercado comunitario y manejar los procesos de la propios de la deuda como son sus vencimientos, pago de cupones, refinanciaciones… Fuentes financieras estiman, por ejemplo, este tipo de emisiones tienen costes relevantes que superan el 0,1% de lo emitido, caso del MEDE, que van destinados a pagar su propia estructura, peajes de mercado, bancos o abogados, entre otros.

“Creemos que el fondo de recuperación es un ingrediente clave para la respuesta europea al choque. El BCE ayuda a abordar las grandes necesidades de financiación, pero no puede reemplazar a todos los inversores extranjeros en la periferia. Se necesitaba una señal política hacia más Europa cuando la narración se volvió tóxica en marzo. Esto es lo que proporciona el Fondo de Recuperación. Pero no mueve la aguja lo suficiente para la macro dado el tamaño del choque”, explican desde Bank of America. Ese es el único gran defecto que observan a primera vista los expertos y la conclusión coincide: la falta de tamaño del fondo.

El economista jefe de Axa IM, Gilles Moëc, advierte sobre el acuerdo tiene importantes sombras. “Las posiciones iniciales estaban muy alejadas. Se plantearon cuestiones relativas a los propios principios de la UE. Pero al final se llegó a un acuerdo y se han roto algunos tabúes importantes, en particular la mutualización de la deuda. En el año de Brexit, es tranquilizador. Ahora, más allá de los poderosos símbolos, desde un punto de vista macroeconómico, el paquete es menos ambicioso que la propuesta inicial franco-alemana, y está cargado de dificultades futuras, dada su compleja gobernanza y los efectos financieros negativos en otras áreas de gasto de la UE”, explica en un comentario sobre la cumbre.