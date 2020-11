La banca mantiene el cartel de 'rebajas' al 50% a pesar del calentón en bolsa

Sesiones de calentón bursátil para los bancos y la bolsa española. La victoria de Joe Biden en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos y el avance de datos, con alto eficacia, de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 han sido dos de los principales catalizadores. Ambas buenas noticias han dado gas al Ibex 35 y han provocado que, ante la rebaja de cierta incertidumbre en la crisis sanitaria y económica, las entidades financieras hayan recuperado una parte del terreno perdido durante este ejercicio. No obstante, y pese a los avances, todavía sufren un fuerte desplome y se sitúan en el vagón de cola del selectivo.

El Ibex 35 Banks, que aglutina la cotización de los bancos del índice, subió un 30% durante la semana pasada gracias a los avances de los dos grandes, Banco Santander y BBVA, que se han disparado un 33,5% y un 27,7%, respectivamente. No obstante, y pese a los números verdes, el sector no ha logrado quitarse el cartel de 'rebajas' y pone de manifiesto el fuerte deterioro que han sufrido. Todos cotizan con descuento y lo hacen, de media, sobre un 50%, aunque cuando impactó la Covid-19 en los mercados el porcentaje se situaba entre el 65% y el 70%. La 'rara avis' es, un año más, Bankinter ya que es la que menos por debajo de su valor contable cotiza. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa 'solo' ofrece un descuento del 23% mientras que otras como las presididas por Ana Botín o Carlos Torres lo hagan sobre un 50%... e incluso Banco Sabadell con un 85%.

Descuento de los bancos respecto al valor en libros Nerea de Bilbao (Infografía)

La buena marcha de los bancos ha provocado que el Ibex 35, un índice mucho más bancarizado que sus homólogos, haya batido al resto de plazas europeas la semana pasada. Solo durante estas últimas cinco sesiones, se ha disparado un 13,3% (su mejor semana desde 1998) mientras que el EuroStoxx 50, que aglutina a las 50 compañías más grandes de Europa, se ha anotado un avance del 7% y el Dax alemán solo ha escalado por debajo del 5%. Este rebote ha provocado que la 'radiografía' durante este curso siga siendo similar y la bolsa española se sitúe como el peor gran índice europeo (-18,5%), pese a que ha reducido la distancia frente a sus 'rivales'.

Esta evolución positiva de los bancos obedece, principalmente, a la mejora del escenario macroeconómico. ¿El motivo? El mercado descontaba que la posible vacuna llegaría mucho más tarde y que los datos de los avances tuvieran menos eficacia. No obstante, Pfizer y otras farmacéuticas, como es el caso de Moderna, prosiguen con paso firme con sus ensayos clínicos, lo que hace prever que la solución para acabar con el coronavirus está algo más cerca. Este escenario reduce incertidumbre en las previsiones macro e impactará en el balance de los bancos puesto que la morosidad, con una vuelta a la normalidad algo más temprana, será más reducida.

El impacto de la crisis sanitaria en los bancos se ha traducido en provisiones millonarias que han mermado sus resultados ante un escenario de aumento de la morosidad. Por ende, su marcha bursátil no ha sido la esperada y se ha visto agudizada por las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) de no repartir dividendos para reforzar su liquidez y poder prestar más dinero para combatir los efectos de la crisis. No obstante, el sector tiene una fecha señalada en su calendario y es el 10 de diciembre, día en el que se reúne el organismo presidido por Christine Lagarde para ver si se elimina en parte el veto al reparto de beneficios entre sus accionistas. Numerosas voces abogan, más si cabe ante la mejora de las perspectivas macro, por la supresión de dicha exigencia y por repartir dichos dividendos que permiten 'fidelizar' a gran parte de sus accionistas.

El sector también se encuentra inmerso en un proceso de consolidación, demandado por el propio BCE en multitud de ocasiones, con el objetivo de mejorar su rentabilidad. Dicho ratio se ha visto mermado por el entorno de tipos de interés bajos y las estructuras de costes de los bancos que, a pesar de la importante reducción de la red de oficinas, siguen siendo elevadas. A la fusión entre Caixabank y Bankia se ha unido Unicaja y Liberbank... y tal vez se produzcan más movimientos ya que aún hay más posibles parejas para dicho baile. Recientemente, el informe de Bain&Company sobre operaciones de fusiones en el sector bancario español ponía de manifiesto la posibilidad no solo de más integraciones sino de desinversiones en líneas de negocio no esenciales como banca de inversión, gestión de patrimonios o servicios de leasing para mejorar su eficiencia.

Diego Morín, analista del bróker IG, no se muestra tan optimista con la futura evolución bursátil de los bancos pese a las fuertes subidas durante la semana pasada. "Los mismos bancos han avisado que la situación que ha creado el coronavirus les 'obliga' a realizar fuertes ajustes de plantilla, aproximadamente por encima de los 10 000 trabajadores a partir del 2021 entre ERTES y planes de prejubilación. Además, desde Europa están forzando a crear fusiones 'sí o sí', algo que continuará dándose a partir del año 2021". Por tanto, en su opinión "me mantendría fuera de la banca debido al proceso tan difícil que tiene que afrontar por delante, con descensos que superan el 40% en lo que llevamos de año y una diversificación óptima, obviando un poco el largo plazo debido a la situación compleja que se viene por delante, con bajo crecimiento y baja inflación".