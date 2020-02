Últimas noticias del coronavirus: se elevan a cuatro los positivos en Tenerife

El brote del coronavirus, conocido como COVID-19, registra casi 80.000 infectados en todo el mundo, mientras que se ha cobrado la vida de más de 2.600 personas.

La mayoría de infectados y fallecidos se concentran en China, epicentro del brote, aunque en los últimos días se ha extendido con rapidez a otros países como Corea del Sur, Irán e Italia. Cabe destacar que la mayoría fallecidos son personas mayores con otras patologías o cuadro clínicos complicados.

[El mapa del coronavirus en directo: casi 80.000 infectados y más de 2.000 muertos]

Directo del coronavirus

0:38.- Dos nuevos positivos en Tenerife elevan a cuatro los casos en la isla. Se trata de dos turistas italianos que se alojaban en el H10 Costa Adeje Palace. Ya se encuentran hospitalizados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dónde se encuentran la pareja de italianos que supusieron el tercer y quinto caso en España.

📢 📢 Sanidad confirma dos positivos más por coronavirus en Tenerife. Se trata de dos integrantes del grupo de ciudadanos italianos llegados a la isla, contactos directos de los dos primeros casos, que no han presentado síntomas. pic.twitter.com/Ppn8Dk48VG — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) February 25, 2020

22:52.- La Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de coronavirus en la capital por un paciente de 24 años que estuvo de viaje en Italia, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a La Información fuentes de la Comunidad de Madrid. El joven ha sido trasladado al hospital Carlos III.

22:15.- El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este martes ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

21:35.- La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha confirmado esta noche otro caso de coronavirus en España, y el primero en la Comunitat Valenciana, un hombre que había acudido a un hospital en Vila-real (Castellón) con síntomas compatibles con la enfermedad.

20:55.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho este martes un llamamiento a la ciudadanía para "no caer en alarmismos" frente al coronavirus y ha asegurado que "no es necesario ir con mascarillas por la calle". En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para reforzar las medidas preventivas ante el brote, Illa ha señalado que en España no hay desabastecimiento de mascarillas en los lugares donde son necesarias, como los hospitales y los centros sanitarios.

20:43.- El caso en estudio de coronavirus en Segovia ha dado negativo en las pruebas practicadas al paciente, de manera que se descarta al igual que los otros sospechosos analizados en las últimas horas en Ávila, Salamanca y Valladolid, según han informado la Consejería de Sanidad.