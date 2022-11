CaixaBank y Santander no ven recesión en España y BBVA cree que será "corta"

El director de CaixaBank Research, Enric Fernández, y el economista Jefe de Banco Santander, Juan Cerruti, creen que no habrá recesión económica en España debido al alza de la inflación, y el director de BBVA Research, Rafael Doménech, considera que sí que habrá pero que será "corta y muy poco intensa". Así lo han considerado durante la sesión 'Macroeconomía y sanciones' en el XXVII Encuentro de Economía en Castell-Platja d'Aro (Girona), en la que también ha participado el exconseller y catedrático de Economía Andreu Mas-Colell. Domènech ha destacado que tanto Europa como España "no han caído en recesión" y cree que se han mostrado resilientes ante los efectos económicos derivados del conflicto geopolítico, y ve posible una subida de una o dos décimas de PIB europeo para el año que viene si la UE sigue tardando a entrar en recesión, en sus palabras.

Sanciones a Rusia por la guerra

Por otra parte, han cuestionado las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia por parte de la UE por haber iniciado la guerra con Ucrania, que "ya han sido notables", según Fernández. El experto de Caixabank ha apuntado que "aún es demasiado pronto para juzgar si las sanciones han sido eficaces o no", y considera que el envío de armas a Ucrania desde los países de la UE influirá más que las sanciones en un posible fin de la guerra a corto plazo.

Para Domènech, las sanciones han demostrado que son creíbles y añade que "ha llegado a sorprender la credibilidad y unidad que ha mostrado Europa no solo a la hora de implantar las sanciones sino de cumplirlas". Pero ha advertido de que estas sanciones contribuyen a la desglobalización, haciendo que la UE "tenga que lidiar con costes de energía superiores", algo que puede tener efectos negativos a largo plazo.

Cerruti ha afirmado que las sanciones no han fracasado pero considera que "sería demasiado presuntuoso decir que han sido un éxito", además, ha asegurado que las sanciones por si mismas no solucionarán el conflicto. A su parecer, las sanciones de hoy moldean la geopolítica del mañana, por lo que hay que pensarlas en perspectiva: "No se trata de implantar la sanción más efectiva hoy, sino de buscar las más eficientes en términos de la geopolítica que queremos mañana".