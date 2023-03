"La decisión de Ferrovial nos provoca perplejidad en el fondo y en la forma"

En medio de una semana frenética en el Congreso, que ha dado luz verde por consenso al proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y en la que la futura Autoridad del Cliente Financiero ha superado su primer examen, Gonzalo García Andrés recibió a 'La Información' en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La inflación de febrero -de la que este martes se hará público el dato definitivo-, las perspectivas económicas, los Fondos Next Generation, la banca y la remuneración a los depósitos o la senda de consolidación fiscal protagonizan una conversación en la que también resuenan los ecos del anunciado cambio de sede de Ferrovial. El secretario de Estado de Economía incide en que las explicaciones que ha dado la multinacional para justificar su marcha a Países Bajos generan "serias dudas" en Castellana 162.

En el análisis de la operación -que es trascendente porque el grupo opera en numerosos sectores, algunos muy importantes- "esos argumentos no nos parecen muy convincentes", señala García Andrés. En el Ministerio, el movimiento de la empresa de la que la familia Del Pino es máxima accionista llama la atención en un momento en el que grandes compañías extranjeras han anunciado inversiones importantes en el país (Volkswagen, Microsoft, Ford, BP...) En opinión del 'número dos' de Asuntos Económicos, el hecho de que las empresas se mantengan en España, operen y tengan el domicilio aquí es un activo para su actividad internacional. "Hay muchísimas maneras de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global, la presencia en distintos mercados... sin perder las raíces (...) De ahí la perplejidad respecto de la decisión tanto en el fondo como en la forma", sostiene.

Recuerda Gonzalo García Andrés que los datos de la balanza de pagos han cerrado 2022 con récord de ingresos por exportaciones, 352.000 millones de euros (118.000 millones más que en 2019, antes de que estallase la Covid). "Este Gobierno y los anteriores han hecho un esfuerzo claro para que las empresas desde España puedan aprovechar todas las oportunidades del mercado global y los resultados están a la vista, también del propio esfuerzo de las empresas", añade. La CNMV, que considera "inédito" el conflicto del grupo constructor para cotizar en España y Estados Unidos -uno de los principales motivos que da Ferrovial para explicar el trasladado de su sede- se abrió la pasada semana a estudiar ajustes que mejoren la conexión con Wall Street.

"Siempre estamos estudiando maneras de mejorar la regulación. En este caso, no es que Ferrovial no lo haya planteado, que no lo ha hecho, es que nadie más ha planteado esta cuestión nunca y en el análisis que hemos hecho no hemos detectado que existan elementos que hagan que la cotización en España sea un obstáculo con el objetivo aparente de acabar cotizando en EEUU", añade el secretario de Estado, que incide en la disposición del Gobierno a considerar mejoras y reformas en el marco normativo. De hecho, considera que el proyecto de Ley de los Mercados de Valores habría sido una "oportunidad fenomenal para hacerlo", si se hubiera detectado realmente que existe ese elemento de desventaja.

Los tipos de interés al alza y la remuneración de los depósitos

A solo unos días de una nueva reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que se prevé aumente los tipos oficiales en otros 50 puntos básicos, y al ser preguntado sobre la reticencia de las entidades a elevar la remuneración a los depósitos, García Andrés recalca que será la competencia la que tenga que funcionar. Hay activos que se adaptan más rápido al cambio en las condiciones de financiación, como las letras del Tesoro, hay productos de ahorro que también lo están haciendo (como los seguros o los fondos) y tendrán que adaptarse también los pasivos bancarios. "Ese proceso se está produciendo y la competencia tiene que hacer que sea así", recalca.

El secretario de Estado de Economía asegura que la fuerte demanda de deuda española en las subastas que ha venido celebrando el Tesoro en lo que va de año "es una señal muy potente de cómo ven los inversores extranjeros la economía española" y asegura que en el Ministerio tienen buenas perspectivas de cara a próximas convocatorias. La demanda minorista ha sido un elemento novedoso que ha traído consigo la subida de los tipos de interés. Este incremento de los costes de financiación no han provocado, de momento, un alza de la morosidad en la banca (ni en la hipotecaria ni en la empresarial). Los datos que ha hecho públicos hasta la fecha el Banco de España "muestran que la calidad del crédito sigue siendo buena y eso es coherente con la situación económica, del empleo...", explica.

En este ámbito, el proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se está tramitando en el Parlamento, o la ampliación del código de buenas prácticas para los clientes con problemas para hacer frente a sus hipotecas por el alza del euríbor o para aquellos en riesgo de vulnerabilidad son, a su juicio, muy importantes "para reforzar la confianza y la protección de los clientes" ante un entorno cargado de incertidumbre, entre otras cosas, por la elevada inflación. El aumento de los precios volvió a acelerarse en enero y febrero, después de moderase cinco puntos desde el pico alcanzado en julio, y Gonzalo García Andrés explica que "a partir de ahora va a haber volatilidad ligada a los efectos de base y a los impactos que vimos el año pasado, pero la tendencia descendente se va mantener", en línea con las previsiones del Gobierno de cara al cierre de año.

En el caso de la subyacente, hace hincapié en que la bajada de la energía -que ya ha impactado en la inflación general- tiene que irse reflejando en los precios de los alimentos elaborados, pero también en los de los servicios y los bienes industriales no energéticos. "Primero llegó al pico la general, ahora tiene que hacerlo la subyacente", apostilla. El Ejecutivo espera a ver los datos de febrero (el avance de Estadística situaba la tasa anual de IPC en el 6,1%) antes de decidir si adoptará o no medidas adicionales a la rebaja del IVA a los alimentos... "La expectativa es que los datos de enero y febrero vayan dando paso a una moderación, primero, y a un descenso más continuado de los precios de los alimentos después", detalla a este diario. De momento, la CNMC está elaborando un informe para ver cómo afecta la competencia a la traslación de la rebaja del IVA.

El déficit bajará del 3% en España en 2025, un año antes

En lo que respecta al resto de previsiones macroeconómicas, García Andrés apunta a una moderación del consumo público, que pasará a contribuir menos al PIB, y a una consolidación de los datos de empleo que, tanto a final del año pasado como a principios de este, muestran a su juicio señales positivas. Sobre la recuperación de las reglas fiscales -que la UE mantenía suspendidas para los estados miembro desde la pandemia- recuerda que en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión, el Gobierno ya contemplaba que el déficit bajase del 3% desde 2025 (Bruselas ha fijado esa meta para 2026). Además, apunta a que el debate sobre proyecto de reforma presentado por Ursula von der Leyen "avanza en la buena dirección" y es, además, "consistente" con la política fiscal que viene planteando España.

Preguntado por cómo llevará a cabo el país ese ajuste, García de Andrés incide en que ya se ha producido la retirada de algunas medidas extraordinarias aprobadas para atajar la pandemia o la crisis inflacionaria -como la bonificación de los carburantes- y ahora España tiene que "seguir avanzando por la vía del crecimiento, de ensanchar las bases tanto de empleo como de cotización", así como mejorar la calidad del gasto e incidir en el esfuerzo de inversión, como pide la Comisión Europea. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del uso de los fondos Next Generation, busca aumentar la productividad y, por tanto, los salarios, lo que "también contribuirá a la sostenibilidad fiscal", apunta.

La segunda parte de la reforma de pensiones, clave para que España pueda recibir el próximo desembolso de los fondos, permitirá "cumplir los compromisos". "Creo que es muy importante para dar tranquilidad y certidumbre a los pensionistas", añade Gonzalo García Andrés. En relación a otro de los aspectos que la Comisión de eurodiputados puso sobre la mesa en su reciente visita a España, la necesidad de que Estado y autonomías profundizasen en la "cogobernanza" para un correcto despliegue de los fondos, el secretario de Estado incide en que la relación con estas es muy intensa dentro de ese esfuerzo compartido, y en que "hay un seguimiento de la ejecución, de las dificultades, de quién va más deprisa o más despacio". Por último y, tras el ruido mediático que precedió a la citada visita, García Andrés considera que su desenlace y conclusiones fueron positivas, y que los instrumentos y los sistemas de control están en marcha en nuestro país, incluidos los "de prevención del conflicto de interés, que son los más avanzados que tiene cualquier país respecto de la ejecución del plan", zanja.