Adif excluye a Endesa de la licitación del megacontrato eléctrico de 614 millones

El megacontrato de electricidad de Adif de 614 millones de euros para 2021 y 2022 tiene dos ofertantes menos. La gestora de las infraestructuras ferroviarias ha dejado fuera de la licitación a una de las grandes compañías españolas, Endesa, por defectos de forma a la hora de presentar la oferta. Pero la empresa que encabeza José Bogás no se quedó callada e intentó su readmisión en el procedimiento e incluso la suspensión del mismo hasta que se resolviera la reclamación, algo que no ha conseguido sacar adelante. También ha sido excluido Energía DLR.

En concreto, y de acuerdo con el acta de la reunión de la mesa de contratación, para conseguir alguno de los contratos en los que se dividirá el suministro de energía eléctrica para las líneas de AVE durante los próximos dos años se presentaron un total de siete compañías. Entre ellas destacan grandes firmas del sector, como Iberdrola, Acciona, Naturgy, EDP o Endesa, y otras más pequeñas como Factor Energía o Energía DLR.

A la hora de realizar el primer cribado de ofertas, los miembros de la comisión se percataron, tal y como aparece en el acta, de que el sobre B de las proposiciones de Endesa y Energía DLR no cumplía los requisitos que se especificaban en el pliego de condiciones particulares. De acuerdo con la misma documentación, con el fin de que no se pueda identificar qué empresa realiza cada oferta, las compañías deben utilizar para presentarlas el sobre que facilita Adif y no incluir ningún elemento que permita reconocer cada una de las propuestas.

"No podrá contener ningún dato que permita identificar a la empresa ofertante (tales como logos, firma, información en formato electrónico, utilización de sobre distinto al facilitado por Adif Alta Velocidad, etc.)", reza el pliego y reproduce el acta de la reunión. En este sentido, señala que "las proposiciones presentadas por Endesa (...) y Energía DLR no se ajustan al modelo indicado por cuanto no se ha utilizado el sobre que, a tal efecto, facilita Adif Alta Velocidad". Ante este hecho, la mesa acordó la exclusión de ambas compañías del procedimiento.

Pero Endesa no quería olvidarse de tan jugoso contrato e hizo todo lo que estaba en su mano para tratar de torcer el brazo de los miembros de la mesa y reengancharse al proceso de adjudicación. En una reunión posterior, según el acta, se recoge que el 21 de septiembre la empresa que encabeza Bogás presentó una solicitud de subsanación a través de la que pedía la anulación de su exclusión y la suspensión cautelar del procedimiento hasta que se resolviese el punto anterior. Tras el análisis pertinente, los miembros de la comisión acordaron por unanimidad ratificar la decisión tomada y excluir definitivamente del procedimiento a la compañía de electricidad.

El megacontrato: hasta 614 millones en 21 lotes

Adif sacó a licitación el pasado verano el mayor contrato de energía eléctrica del país, con un valor estimado, de acuerdo con la documentación del portal de contratación, de hasta 614 millones de euros. Debido al tamaño de la licitación, el gestor de las infraestructuras ferroviarias decidió dividir el contrato en 21 lotes diferentes en función de, entre otras cosas, la localización en la que se debe prestar el servicio.

Estos contratos pretenden cubrir el suministro energético durante los próximos dos años -2021 y 2022- y una posibilidad de prorrogarlo durante un año más bajo las mismas condiciones. Como hecho diferencial, en la licitación se indica que el comercializador que resulte adjudicatario de cada lote tiene la obligación de utilizar fuentes de energía renovables para el 100% del consumo de todos los puntos de suministro.

El contrato incluirá por primera vez la electricidad que consumirán los operadores privados tras la liberalización

Este contrato es el primero que incluye la electricidad que utilizarán los nuevos operadores tras la liberalización del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril que se producirá el próximo 14 de diciembre. En cambio, y como consecuencia de la Covid-19, no será hasta la próxima primavera cuando veamos los primeros trenes privados -los del gigante francés SNCF- en las vías españolas.

El acuerdo ahora vigente, licitado para 2019 y 2020, está en manos de Iberdrola -con 17 lotes- y un pequeño porcentaje que se repartieron la ahora excluida Endesa y Acciona. En la puja para conseguir la millonaria adjudicación de Adif continúan además de estas dos compañías, Naturgy, EDP y Factor Energía. Entre las cinco saldrán los ganadores del mayor contrato de electricidad del país.