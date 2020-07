Bankinter marca el camino de 2020: las provisiones hundirán la rentabilidad 

Nuevos resultados de la banca, nuevas provisiones y nueva caída de la rentabilidad. Las entidades financieras han empezado una nueva temporada de presentación de cuentas. La primera en sacar a la luz las cifras cosechadas durante el primer semestre ha sido, como viene siendo habitual, Bankinter. El banco ha reforzado las cantidades puestas en cuarentena hasta el mes de marzo alcanzando los 192 millones de euros, dejando los beneficios un 65% por debajo de los logrados en el mismo periodo del año anterior. Pero adelantar los más que posibles daños que se producirán como consecuencia de la pandemia y del cada vez más difícil entorno macroeconómico no solo reduce el beneficio del primer semestre, también lleva aparejada una importante caída de la rentabilidad.

Este indicador, ya de por si mermado en las entidades españolas, sufrirá aún más en los resultados semestrales que han comenzado a publicarse este jueves. El caso de Bankinter refleja a la perfección la caída que se espera para el resto de entidades, confirman fuentes financieras. En concreto, y tomando como referencia el ROE -rentabilidad sobre fondos propios-, la entidad cerró 2019 con este indicador situado en el 13%, el más alto de la banca española. Con las pequeñas provisiones realizadas en el primer trimestre y el comienzo de las consecuencias de la Covid, el ROE descendió hasta el 10,23% en el mes de marzo.

La caída no se frenó ahí. En los resultados presentados este mismo jueves este indicador ha vuelto a caer, situándose en el 7,56%. Todo ello debido a los 192 millones de euros provisionados y el parón de la actividad económica que se ha hecho notar. De acuerdo con las palabras de la propia consejera delegada, María Dolores Dancausa, esta nueva provisión será suficiente y no necesitarán poner en cuarentena mayores cuantías este ejercicio. En cambio, eso no permitirá que se recupere la rentabilidad, pues su estimación es terminar el año en entorno del 8%.

Bankinter no es ni mucho menos un caso aislado. El resto de grandes entidades financieras también han visto reducirse de forma relevante este indicador tras las provisiones del primer trimestre y, de acuerdo con las fuentes consultadas, ocurrirá lo mismo con la provisiones que se harán públicas la próxima semana. A cierre del ejercicio 2019, BBVA era, por detrás de la entidad naranja, la que contaba con una rentabilidad sobre fondos propios mayor con un 9,9%, según sus propios datos.

En cambio, las importantes provisiones -1.433 millones de euros- unidas al deterioro del fondo de comercio en Estados Unidos -2.084 millones de euros- que abocaron a la entidad que preside Carlos Torres a los números rojos hicieron que este indicador cayese en picado. En apenas tres meses perdió más de siete puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,4% en marzo. Introduzca un título aquí

Santander pasó del 6,62% en diciembre al 6,31% en marzo pese a haber provisionado 1.600 millones de euros

En el polo opuesto se encuentra Banco Santander. La entidad que preside Ana Botín también redujo su rentabilidad en el primer trimestre con respecto al cierre del ejercicio 2019, pero apenas lo hizo en unas décimas porcentuales. El banco cántabro pasó del 6,62% en diciembre al 6,31% en marzo pese a haber provisionado 1.600 millones de euros. Los ingresos ayudaron a minimizar las consecuencias. Estas dos entidades, BBVA y Santander, son las que más dinero pusieron en cuarentena al cierre del primer semestre, por lo que se prevé que en esta nueva ronda sean las que menos tengan que complementar, pero también lo harán.

El resto de entidades se encuentran en un punto medio, tal y como se puede apreciar en el gráfico. Esta caída de la rentabilidad, uno de los grandes males de la banca española, tardará en recuperarse. La primera ejecutiva de Bankinter señalaba este mismo jueves que su entidad espera recuperar el doble dígito en el ROE para 2021, situándose así en un lugar similar al que tenía en marzo. En cambio, un informe de Banco Santander del pasado mes de abril, cuando aún existía una gran incertidumbre sobre la situación, anticipaba un escenario en el que la mitad de las entidades cotizadas llegaría a 2022 con retornos del capital por debajo del 5%. Un nuevo golpe a la banca.