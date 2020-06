José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) es uno de los políticos de moda. Acaba de ser alabado por Felipe González y por Belén Esteban. Se ha pasado tres meses recorriendo Madrid junto a su equipo y ahora hace balance para La Información de todo lo sucedido en la ciudad más golpeada por la Covid en todos los sentidos. Ahora está preparando la reconstrucción con la ayuda de grandes empresas y con toda la oposición remando a su favor, una imagen muy diferente a la que está saliendo del Congreso de los Diputados. Arremete contra Pablo Iglesias por su gestión de las residencias, a quien responsabiliza por su inacción, y pide a Pedro Sánchez que libere el superávit de los ayuntamientos para poder hacer frente a los próximos meses. También habla de turismo, de Ifema, de Barajas y de la complicada situación que se avecina. La capital es clave para la recuperación económica y social.

¿Cómo plantea la fase de reconstrucción en Madrid? ¿Qué planes tiene?

Tenemos, en primer lugar, la convicción de que si hemos superado lo que hemos superado ha sido porque hemos sido capaces de hacer un esfuerzo todos juntos. La premisa de la que debemos partir es que en la medida de lo posible debemos mantener ese espíritu. Por eso nosotros estamos en una mesa con los grupos municipales trabajando en el futuro de la ciudad. Es una mesa muy plural y muy diversa en la que está desde la izquierda del PSOE, que es Más Madrid, hasta la derecha del PP, que es Vox. Se está trabajando de manera muy leal y muy eficaz. En segundo lugar, estamos trabajando en un grupo con empresas privadas que están colaborando en ese dibujo de lo que debe ser el futuro de Madrid. El eje sobre el que debemos pivotar para el futuro es la colaboración público-privada. Frente a determinados mensajes que se están trasladando a la sociedad debemos seguir en esta línea que ha hecho que Madrid se haya convertido en referentes desde el punto de vista económico, social y cultura. También tenemos dos retos fundamentales: garantizar la sostenibilidad y la digitalización para poder jugar en lo que yo denomino la liga de las grandes capitales del mundo. Madrid es la capital de Iberoamérica en Europa.

¿Con qué empresas privadas está colaborando?

Nosotros, en principio, no queremos dejar a nadie fuera. Pensamos que en situaciones como esta, en la que nos estamos jugando una crisis de relevancia económica y social que yo creo que es superior a la de 2008, sin perjuicio de que se pueda superar antes, no hay que primar a unos actores sobre otros. Aquí todo el que quiera colaborar y ayudar va a ser bien aceptado. En la mesa de colaboración con el sector privado estamos contando con la colaboración de empresas como Telefónica, Acciona, Mutua Madrileña, la Fundación Cotec, Endesa… Y también Cáritas. Porque un elemento determinante de cómo salgamos de esta crisis va a ser si somos capaces de mantener la cohesión social y, por tanto, que en la medida de lo posible nadie se quede atrás.

¿Cuántas empresas y empleos se han perdido en Madrid?

Somos conscientes de que si a nivel nacional se puede producir una caída del PIB de entre el 10 y el 15%, Madrid no va a caer menos de dos puntos que la media nacional. Es decir, estamos en una situación mejor obviamente que el resto de España debido a nuestra fortaleza económica pero una recesión de estas características nos va a dejar una bajada del PIB de entre 8 y 10 puntos. Hay posibilidad de llegar a un nivel de paro en Madrid de hasta el 20%, lo que significa que estaríamos ante un planteamiento de que puede haber hasta 150.000 personas que pierdan su empleo. Es un escenario inédito al que nos estamos enfrentando en estos momentos. A partir de ahí tenemos que tener claro cuál es el papel de las administraciones y cuál es el papel del sector privado. Lo que tenemos que tener claro es que tiene que haber un fortalecimiento de los servicios públicos y tener claro que la sustitución de lo privado por lo público no es lo mejor para salir de esta crisis. Una cosa distinta es que podamos impulsar determinadas políticas, incluso soy partidario de que pueda haber estímulos en el gasto público en esta situación. Para eso va a ser imprescindible que en el Ayuntamiento mantengamos los niveles de inversión que teníamos previstos en los Presupuestos de 2020. De la forma que sepamos combinar el protagonismo que tiene que tener la sociedad para salir adelante y el papel de los poderes públicos va a depender en gran medida cuándo salgamos de esta crisis.

¿Contemplan rebajas de impuestos? ¿Qué tasas?

Fuimos la primera administración, la primera, que tomamos medidas incluso antes de la declaración del estado de alarma. El 12 de marzo ya aprobamos incentivos y rebajas fiscales. Fue una Junta de Gobierno en la que aprobamos una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 25% que afectaba a 105.000 locales de la ciudad. También introdujimos una rebaja del 25% del Impuesto sobre Actividades Económicas. En aquel momento no éramos conscientes de la gravedad y profundidad de la crisis a la que nos íbamos a tener que enfrentar, éramos conscientes que se nos avecinaba una situación altamente complicada. A nosotros nos gustaría seguir profundizando en estas medidas, pero para eso necesitamos que el Gobierno de la nación nos libere de la capacidad fiscal que tenemos. Porque la tenemos y disponemos de ella para seguir avanzando en esas medidas.

¿Por qué cree que el Gobierno no libera el superávit de los ayuntamientos (27.000 millones)?

Esa es una pregunta que hay que hacer al Gobierno y que todavía no ha sido capaz de responder. No ha sido capaz de responder no al ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Tampoco al de Barcelona gobernado por Ada Colau, al de Bilbao gobernado por el PNV o al de Vigo gobernado por Abel Caballero. Hay una postura común de todos los ayuntamientos de España independientemente del poder político para que se nos deje utilizar el superávit. A mí me parece muy bien que se hayan dado 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas fundamentalmente para el ámbito de la educación y la sanidad. Nosotros no estamos pidiendo al Gobierno que nos dé dinero, le estamos pidiendo que nos deje utilizar ese dinero que tenemos inmovilizado en las cuentas de los bancos. Que no haya habido respuesta demuestra que hay una insensibilidad del Gobierno hacia el papel de los ayuntamientos en esta crisis. Las entidades locales no podemos ser las grandes olvidadas en esta crisis. Tienen que responder y tienen que decirnos ya cuáles son las condiciones en las cuales vamos a poder utilizar ese superávit.

¿Se plantea alguna moratoria en Madrid?

Ya planteamos moratorias en el pago de determinadas tasas, como la de terrazas o de ocupación del uso de dominio público. Desde el primer momento entendimos que una solución podría ser la moratoria. Pero entendimos que mejor era 'a cero ingresos cero pagos' a la administración. Nosotros no podemos decir a aquellos que si no tienen ingresos le tienen que pagar al ayuntamiento porque lo único que haríamos es asfixiar. También fuimos los primeros en dar ese paso de la moratoria a la exención.

En vista de que pueda prolongarse esta situación, ¿se plantea ampliar esas moratorias?

Por supuesto. Tenemos la idea de que en el ayuntamiento disponemos de la capacidad desde el punto de vista fiscal de generar determinadas medidas que supongan un alivio. Nos gustaría seguir tomando medidas adicionales a las que ya hemos tomado. Pero la situación es complicada. ¿Por qué? El Ayuntamiento de Madrid tiene en este momento unas pérdidas de unos 350 millones de euros como consecuencia de la pandemia. 150 de ellos vienen como consecuencia de la Empresa Municipal de Transporte por no recibir ingresos. Tenemos que añadir también el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) o las multas. También vamos a ir a un aumento de gasto en lo social respecto de lo que teníamos previsto en presupuestos y un aumento de gasto de lo que nos ha supuesto la provisión de todos los materiales necesarios para funcionarios y personal que ha estado en primera línea contra el coronavirus. Necesitamos que el Gobierno nos libere esa capacidad financiera y fiscal que tenemos para afrontar esta crisis.

Madrid ha dejado de ingresar 350 millones, ¿y a cuánto asciende el gasto?

Estamos por encima de los 120 millones. Estamos alcanzando una cifra cercana a los 500 millones de euros en total y en un escenario en el que también se van a reducir los ingresos públicos, porque nosotros tenemos una parte muy importante de ingresos que derivan de la participación en los tributos del Estado, aproximadamente 1.700 millones de euros. Suponemos que esa participación se va a ver disminuida. Por tanto, el escenario al que nos vemos abocados en caso de que no se nos permita utilizar nuestro remanente o en caso de que no se nos permita tener capacidad de endeudamiento va a ser muy difícil de asumir por parte del ayuntamiento en un escenario de crisis social donde la primera puerta que tocan es la nuestra.

Las colas del hambre y el Ingreso Mínimo Vital

¿Hay colas del hambre?

No hay colas del hambre en la ciudad de Madrid. Hay una situación complicada que ha traído una situación de vulnerabilidad a personas que nunca pensaríamos que tuvieran que acudir a los servicios sociales en busca de alimentos. Se ha multiplicado por tres el número de personas peticionarias en Madrid, pero la situación está siendo razonablemente asumida por el ayuntamiento. Por eso digo que, pese a escenas que se han podido contemplar en algunos momentos puntuales, no podemos decir que hay colas del hambre en Madrid.

¿Qué le parece el Ingreso Mínimo Vital? ¿Era necesario aprobado?

Me parece un instrumento adecuado. No oculto que el haya sido diseñado por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, en vez de por Pablo Iglesias a mí me genera confianza. Yo trabajé con Escrivá [en la Airef] y soy consciente de su valía técnica e intelectual. Pero tampoco es un instrumento novedoso en las administraciones, al final las comunidades autónomas, prácticamente todas, en un plazo de veinte años hacia acá, tienen rentas mínimas. Permite que las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad puedan tener un sostén económico que les permita salir adelante. Porque esa es la clave, el Ingreso Mínimo no tiene que servir para mantenerse en una situación cronificada de vulnerabilidad, ese el diseño que querría Podemos y Pablo Iglesias.

¿Cree razonable que el Ingreso Mínimo puedan gestionarlo los ayuntamientos?

Entiendo que los ayuntamientos somos los que mejor conocemos la realidad social y, por tanto, los que mejor conocemos las situaciones de vulnerabilidad. Yo no tengo ningún problema en gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Tengo un principio de lealtad y cooperación institucional. Pero por ahora eso no se ha previsto en el decreto convalidado en el Congreso y que ahora se está tramitando como proyecto de ley. Se prevé que lo siga gestionando la Seguridad Social. Si el Gobierno pide colaboración, el Ayuntamiento de Madrid cooperará. Pero necesitamos también que se nos den los medios económicos, materiales y humanos para poder hacerlo.

Ifema también es una vía de ingresos importante y se ha colocado al frente a José Vicente de los Mozos, ¿cuánto ha tenido que ver usted?

En primer lugar quiero agradecer a Clemente González Soler la labor extraordinaria que ha hecho como presidente de Ifema. Creo que ha instalado un modelo que tenemos que seguir consolidando. Los resultados de Ifema aportan en torno al 5% del PIB de la Comunidad de Madrid, para nosotros es un motor imprescindible para la generación de actividad económica. Cuando nos comunicó que quería dejarlo buscamos un perfil de un empresario, con una trayectoria profesional, que trabaja desinteresadamente, porque no cobra, y una proyección a nivel internacional. Creo que De los Mozos es uno de esos ejecutivos españoles mejor posicionados en el mundo y que nos podía dar esa visión global para poder internacionalizar definitivamente Ifema y para poder ir a un proceso de digitalización. De la pandemia lo que debemos aprender es que las ferias ya no van a ser como antes, la aglomeración de personas va a ser complicado gestionarlas y hay que ir a procesos de digitalización.

Las residencias y la gestión del vicepresidente Iglesias

Me gustaría volver al aspecto social, ¿de quién dependen las residencias en Madrid?

[Piensa] Las residencias en la Comunidad de Madrid cuando había un mando único dependían de Pablo Iglesias como así declaró él públicamente. Circunstancia distinta es que en el día a día, la Comunidad tuviera que adoptar determinadas decisiones que se pueden calificar de acertadas o erróneas pero que al menos tuvieron la valentía de tratar de afrontar una situación como la que se estaba viviendo. A mí lo que me hubiera gustado es que Iglesias, al igual de haber declarado públicamente que asumía las competencias en el ámbito social en una rueda de prensa, hubiera asumido que las competencias no son simplemente un título, sino también una forma de ejecutar. Y no hemos tenido ningún conocimiento de Pablo Iglesias. Dicho de otra manera, ¿le cabe alguna duda a alguien que desde el punto de vista sanitario la autoridad única era Salvador Illa, ministro de Sanidad? Creo que a nadie le cabe la más mínima duda. Pablo Iglesias se arrogó las competencias y eso no quiere decir que cuando uno se arroga la condición de mando único luego pueda descargar la responsabilidad en las comunidades autónomas y luego desentenderse sin más, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias.

Por tanto, ¿la responsabilidad de lo sucedido en las residencias es de Iglesias?

Para mí la responsabilidad en el ámbito de las residencias le correspondía al Gobierno de la nación como le ha correspondido en el ámbito de la seguridad ciudadana o en el ámbito de todas las prescripciones en el estado de alarma. Cuando se publican en el BOE una serie de disposiciones lo que no se puede pretender es bajarse de esas disposiciones y decir que la culpa es de las comunidades autónomas. Y creo que hay muchas comunidades, no solo del PP, que se han visto desamparadas en el ámbito de las residencias por la inacción del vicepresidente de Derechos Sociales.

¿Qué valoración hace entonces del papel del vicepresidente en la crisis de las residencias?

La valoración de que es muy fácil presentarte en una rueda de prensa en Moncloa y atribuirte el mando único de los servicios sociales en España para luego desentenderte de forma total y absoluta. No solo eso sino también publicar disposiciones en el BOE y desaparecer, porque sinceramente yo a Pablo Iglesias no le he visto en ninguna residencia de ancianos en Madrid ni en España, para decir después que la gestión de la Comunidad de Madrid ha sido criminal. Es absolutamente improcedente que un vicepresidente del Gobierno se pueda pronunciar de esa manera. Creo que Pablo Iglesias en el fondo representa una formar de entender la política que es pasado, que no está a la altura del esfuerzo que la sociedad ha hecho para salir de esta pandemia. Creo que la sociedad va a entender a partir de ahora la política de manera distinta. Es lógico que haya discrepancias pero la sociedad no entiende que tengamos que estar en la bronca y el enfrentamiento. Iglesias entiende que su modo de supervivencia es ese. Por eso, en vez de arrogarse el mando único, debería arremangarse y ponerse a disposición de las comunidades autónomas. Pregunte en la Comunidad de Madrid si ha habido una llamada de Pablo Iglesias, pregunte si Iglesias se ha interesado una sola vez con cualquier presidente o consejero por la situación de las residencias. No va a encontrar a nadie. Por eso digo que Iglesias tiene fecha de caducidad pero, en fin, tendremos que aguantar por ahora.

Madrid Central, el plan Barajas, turismo…

¿Qué plan tiene para Madrid 360, antiguo Madrid Central?

Madrid 360 no es el debate para nosotros. Es un esquema inadecuado e insuficiente para abordar los problemas de la sostenibilidad ambiental. No voy a solucionar la calidad del aire en Carabanchel, en Vicálvaro, en San Blas o en Moratalaz con Madrid 360. Es así de sencillo. Yo podré crear un oasis en el centro de Madrid, lo que no puedo resolver solucionar son los problemas de la estación que da peor calidad del aire en Madrid, que es Carabanchel. ¿De verdad se piensa alguien que Madrid 360 va a solucionar los problemas de calidad del aire en Carabanchel? Y en Carabanchel tienen el mismo derecho a respirar un aire de calidad que el que pueden tener en el distrito Centro. La cuestión es cómo abordamos una cuestión de sostenibilidad que afecta a los 21 distritos de Madrid y que tiene en cuenta factores de mayor complejidad que el vehículo privado. Nadie niega que la movilidad en vehículo privado es un factor determinante para la calidad del aire, pero también concurren otra serie de factores. A mí no me van a encontrar una sola declaración en la que diga que la calidad del aire en Madrid es adecuada, en la que diga que no tenemos un problema de sostenibilidad. No me la van a encontrar. Me van a encontrar que discrepo de Madrid Central y sus efectos. Porque aparte del distrito Centro hay 21 distritos más. Yo me tengo que preocupar de toda la ciudad. Y el distrito Centro concentra el 1,5% de toda la movilidad de la ciudad. Si lo solo opero sobre ese 1,5% tendré una medida de propaganda, lo que no tendré es una medida eficaz de luchar contra la contaminación.

¿Plantea impulsar el uso de la bicicleta después de esta crisis?

Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros planteamos un menú de movilidad que deben contener muchas variantes. Apostamos por la bici, pero también por el ámbito peatonal y por eso vamos a peatonalizar todo el entorno de la Puerta del Sol. Apostamos por el transporte público y por eso hemos creado las primeras líneas gratuitas. Apostamos por que las personas que vengan en su vehículo a Madrid los puedan dejar en estacionamientos disuasorios y cojan el transporte público, por eso hemos licitado ya tres estacionamientos que no había hecho el equipo de gobierno anterior. El debate de la sostenibilidad ambiental es un debate entre los que defienden la calidad del aire por unos métodos y los que defendemos que hay métodos mejores y válidos para luchar por ello en la ciudad de Madrid. También hemos hecho 42 kilómetro de carril bus, hemos llevado Bicimad por primera vez fuera de la M30, hemos licitado 4.200 bicicletas nuevas que se van a colocar por operadores privados. Pero no debemos olvidar que la bicicleta supone el 1% de los 10 millones de desplazamientos que hay en Madrid. Yo podría aumentar del 1 al 5%. Quien haga el discurso de la bicicleta como salida a los problemas de sostenibilidad tiene una visión reduccionista de la cuestión.

¿Le parecen adecuadas las medidas establecidas por el Gobierno en Barajas?

Son insuficientes. Madrid es una zona cero de la pandemia y a nivel internacionales estamos siendo localizados como una de las ciudades más golpeadas. Tenemos que generar una seguridad objetiva y eso no se genera si en la terminal le tomas la temperatura a alguien, le dices que tiene que usar mascarilla o le insistes en que tiene que mantener una distancia de seguridad. Porque ya está en España y no sabemos cuál es su situación sanitaria. Hay países o zonas de riesgo donde parece razonable que se les obligue a hacerse un test PCR previamente o tener una cartilla sanitaria donde podamos acreditar que no está infectado. Si hay que controlar un brote es mucho más difícil rastrear a una persona que nos ha venido desde fuera y de la cual no tenemos ningún tipo de referencia que a personas que tenemos en la ciudad de Madrid. También es determinante para que pueda volver el turismo que se tenga una sensación subjetiva de seguridad y, por tanto, que aquel que quiera venir tenga la seguridad de que no corre ningún riesgo adicional. Las medidas no se tienen que tomar en la terminal, se tienen que tomar en frontera. Y eso es una competencia del Gobierno central. Tenemos que ir un paso más allá porque no nos podemos jugar un rebrote.

¿Cómo va a intentar reflotar el turismo?

Tenemos que convencer de que Madrid es un destino seguro, en primer lugar. También es esencial que fortalezcamos la promoción del turismo. Hemos hecho un esfuerzo con un refuerzo presupuestario de 6 millones. Estamos hablando de la principal industria de España y eso exige que todos los gobiernos, todos, no den mensajes equívocos sobre el turismo, que lo estigmaticen o desprecien la valía del sector turístico.

¿Considera que el ministro Garzón hizo daño al Gobierno con sus declaraciones?

Considera que el ministro Alberto Garzón hizo daño al turismo. Considero que las palabras de Yolanda Díaz no ayudaron precisamente al sector. El problema es que no podemos hablar de que hay dos almas en el Gobierno, que están los ministros del PSOE y los de Podemos. Solo hay un Gobierno y la imagen en el ámbito internacional de este Gobierno no distingue. Hay que ser especialmente cuidadoso cuando se abordan estas cuestiones. No podemos confundirnos en un papel de buenos y malos.

¿Por qué no hay un pacto PSOE – PP?

Ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid como ejemplo de llegar a un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, ¿por qué no es posible un pacto PSOE-PP?

Porque Pedro Sánchez no quiere ejercer ese liderazgo que le corresponde como presidente del Gobierno.

¿Tiene Sánchez que tomar la iniciativa?

Sánchez tiene que tomar la iniciativa. Si Sánchez no es capaz de descolgar el teléfono desde el 5 de mayo y llamar a Pablo Casado es muy difícil que demuestre que tiene un mínimo de voluntad de llegar a acuerdo. Dicho de otra manera, si yo como alcalde no hubiera hablado todas las semanas con la oposición sentiría que no hubiera hecho bien mi trabajo, no estaría cumpliendo con el deber que tengo con los ciudadanos.

¿Pero el Gobierno sí está negociando el decreto de nueva normalidad con el PP?

En eso sí que ha cambiado el Gobierno de posición. El Gobierno no se abrió a negociar los decretos del estado de alarma en ningún momento, no se abrió a negociar en ningún momento. No hay que preguntarse si el PP ha cambiado. Lo que hay que preguntarse es por qué el Gobierno ha pasado a negociar ese decreto con Casado, lo cual me parece muy razonable en este momento que se negocie entre PSOE y PP.

El futuro político del alcalde, ¿se presentará al Congreso del PP de Madrid?

Ha cumplido un año en el ayuntamiento, ¿dónde se ve dentro de cuatro?

Intentando revalidad mi condición de alcalde y esperando obtener la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Si me apura, intentando obtener un resultado mejor del que obtuve en 2019. Porque no fue un buen resultado para el PP y yo me siento responsable como cabeza de cartel porque es obvio que 15 concejales es el peor resultado que ha obtenido este partido en la ciudad de Madrid en muchos años.

¿En el partido dónde se ve?

En el partido no me veo. Creo que los que estamos en este momento en las instituciones tenemos por delante un papel muy complicado de gestionar como para pensar en el partido. Yo me siento muy cómodo en la situación que tenemos ahora mismo en el PP de Madrid, con una presidenta de la Comunidad de Madrid, un presidente del PP y un alcalde.

¿Está dispuesto a presentarse al Congreso regional?

No es una cuestión que me plantee, sinceramente se lo digo. Somos el PP, nos debemos al PP, pero eso no quiere decir que en estos momentos nuestra tarea principal es gobernar para todos y sacar adelante esta situación.