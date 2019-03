BBVA dio datos a un inspector de Policía para la red de Villarejo sin orden judicial

La reciente documentación aportada por el BBVA a la causa que sigue la Audiencia Nacional contra José Manuel Villarejo pone de manifiesto que en los encargos de espionaje de la red participaron no solo determinados empleados de la entidad sino también un inspector jefe de Policía, en la actualidad jubilado. El contenido de los correos electrónicos que se cruzaron los interlocutores y a los que ha tenido acceso La Información pone de manifiesto cómo el alto mando policial consiguió que se le remitiera información bancaria confidencial de determinados clientes sin orden judicial y haciendo hincapié en que era para la Comisaría General de Información.

"A la C. General le interesa conocer la salud financiera de la empresa Balder....", reza uno de los extractos de los mensajes intercambiados entre las partes en referencia a la petición expresa que formula este inspector desde su cuenta de correo oficial de la Policía. La solicitud se enmarca en el encargo de espionaje de varios empleados entonces del bufete Herrero y Asociados de cara a obtener todo este tipo de información confidencial y secreta del despacho Balder Ip Law ante la sospecha de que les estaban haciendo competencia desleal. Esta encomienda se estudia en la pieza número 2 de la macrocausa, bautizada como 'Iron', y en el marco de la cual la Sala reabrió la investigación para los cuatro abogados que la encargaron, a tenor de la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce Podemos.

"Tu amigo Enrique nos tiene locos con este asunto"

El material en cuestión, recogido en un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y adelantado este martes este diario, viene a poner de manifiesto cómo los interlocutores no solo apelaron al "interés" que esta información sensible suscitaba a la Policía sino que también recogía menciones a 'Enrique' en referencia indirecta, según los investigadores, al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, también conocido como 'El Gordo' e investigado en la causa. "Tu amigo Enrique me tiene loco con este asunto", explica el inspector en un correo electrónico remitido en octubre de 2013 a uno de los dos empleado del BBVA que habrían actuado como 'topos' de toda la documentación filtrada.

La misma desglosa un total de 15 transferencias, 1 ingreso en efectivo y 12 transferencias de extranjero anotadas en la cuenta que tenía Balder y que se produjeron entre los meses de junio y diciembre de 2012, tal y como adelantó el diario Vozpópuli. En el contenido de estos correos, que se intercambiaron los meses de octubre y noviembre de 2013, hasta se llegó a pedir que se identificara si en ese intervalo de tiempo se anotó "algún ingreso o transferencia fuera de lo común" en las cuentas de Balder dejando esa petición concreta al criterio del empleado del banco. Con todo, cabe destacar que el informe de la Policía no precisa qué tipo de conocimiento pudiera tener de estos hechos el inspector jefe que formuló las peticiones desde la Comisaría General de Información.

De éste se limitan a explicar que dependía jerárquicamente del exjefe de la UCAO. Precisamente sí que mencionan a García Castaño al apuntar que el 'amigo Enrique' al que hace referencia el inspector jefe sería precisamente 'El Gordo' basándose en que los correos que ahora obran en el sumario de la causa incluyen datos que "coinciden plenamente"con el documento denominado 'BalderBBVA' intervenido por los agentes en el registro del domicilio que Villarejo posee en Boadilla del Monte (Madrid). Al respecto concluyen que todos los datos confidenciales que solicitan traen causa no de una investigación de la Comisaría General de la Información -como consta en las comunicaciones- sino del proyecto Iron y que, por tanto, el destinatario final de todo este material era el propio Villarejo.

García Castaño se desvincula y pide más diligencias

Fuentes de la defensa consultadas por este medio explican que el inspector jefe invoca a 'tu amigo Enrique' y lo menciona en un correo concreto para reforzarse y así obtener todo el material que buscaba pero que no se puede probar vínculo alguno de su cliente con esta encomienda. Al recibir estos correos la defensa ha pedido una batería de diligencias al juzgado para aclarar quien desde la Comisaría General de Información pedía información al BBVA y acreditar, según explican, que no era el entonces jefe de la UCAO. De esta forma quieren que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les explique los correos y llamadas que se efectuaron desde la Policía al BBVA así como las que salían de Cenyt -la mercantil de Villarejo-, a la Comisaría General de Información.

Cabe destacar que estos correos los incorpora la entidad a la causa en el marco del requerimiento de documentación que ha efectuado el magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón, en la investigación relativa al encargo de espionaje que hizo el banco en 2004 para evitar a toda costa que Sacyr pasara a formar parte del capital. En su escrito explican que cuando han aportado todo el material solicitado para investigar esta pieza secreta han localizado información relevante a su vez para esta otra pata de la investigación que se centra en el encargo que recibió el comisario jubilado de Herrero y Asociados.

Precisamente, la Sala apoyó su decisión de reabrir esta parte de la causa a los abogados contratados por el bufete a tenor de las grabaciones que obran en la misma. Éstas recogen conversaciones de Villarejo, su entonces socio Rafael Redondo y los otros investigados en los que el principal acusado de Tándem dejó patente su influencia para acceder a cuentas bancarias, información de Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o de tráfico de llamadas, entre otros aspectos. Con todo, el magistrado -que incorporó la investigación de 'El Gordo' en la causa principal de 'Tándem' tras apuntar que quedaba acreditado su "innegable" papel en esta trama- volverá a interrogarle por su implicación en varias piezas de la causa. Su defensa consiguió con éxito aplazar la anterior citación si bien se espera que al término de su próxima declaración se celebre una 'vistilla' en la que la acusación popular que ejerce Podemos pedirá medidas cautelares para él.