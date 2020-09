Una Letizia discreta arropa el acto clave de la Fundación Microfinanzas del BBVA

Una plantación de banano orgánico en un pequeño pueblo de República Dominicana es una de las razones por las que la Reina esté especialmente implicada con la Fundación Microfinanzas del BBVA. Durante la pandemia, la mujer de Felipe VI tuvo una reunión virtual con ellos para conocer de primera mano cuál era el estado de los proyectos que apoya esta entidad en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá, proyectos en su mayoría liderados por mujeres de entornos desfavorecidos. Allí preguntó por la mencionada plantación agrícola de Diana Céspedes, que visitó en mayo de 2018, y que le impactó especialmente. Por eso, Doña Letizia ha seguido desde mayo de 2016 muy cerca a esta fundación, que atiende a 2,3 millones de emprendedores con bajos ingresos. La Reina viene colaborando con este organismo, hermano pequeño de la Fundación BBVA, desde la época de Francisco González.

Y esta es la razón por la que esta tarde ella ha presidido una reunión de trabajo en el imponente palacio del Marqués de Salamanca, en el madrileño Paseo de Recoletos. El acto, llamado “Mujeres Incansables: Retos y logros para reinventarse en tiempo de crisis”, ha contado también con la participación del presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y como miembro del Gobierno ha acudido Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que han sido los primeros en llegar. Torres porque jugaba en casa y la ministra porque estaba en un acto cercano al palacio. También han acudido al evento expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU mujeres y representantes de empresas tecnológicas, como Google.

Las tradicionales medidas de seguridad que rodean los actos en los que participa Casa Real han pasado hoy desapercibidas, ya que apenas había viandantes en una de las grandes arterias de la capital de España que se percataran del despliegue de efectivos en la zona. Solo una frugal nube de fotógrafos a la llegada de la Reina y el ir y venir de coches con cristales tintados denotaba que algo rompía la normalidad del palacete. La Reina ha continuado tirando de fondo de armario con un vestido en tonos grises de Pedro del Hierro, una imagen medida al detalle que se enmarca dentro de una clara política de austeridad desde que acabó el Estado de Alarma. Manolo Blahnik en los pies y cartera de Carolina Herrera. Sin estrenos.

Sin estridencias

Sabe que su ropa da más titulares que los actos en sí que preside y se permite pocas estridencias, porque quiere que el foco vaya esté en lo que hace no en lo que lleva. El no dar titulares por algo que no se estrictamente la agenda institucional es una máxima en Casa Real, que tiene siempre presente su delicada situación desde que el rey emérito vive fuera del país. Letizia es hoy por hoy uno de los mayores activos para la Casa. Su imagen en el Tercer Sector, en el que viene trabajando desde que es inquilina de la Zarzuela, es impoluta y sin altibajos. Aquí no hay antipatía que valga. Pero, ¿para qué sirve que la Reina vaya a este tipo de eventos? Desde la Fundación lo tienen claro. “Nos pone en el foco, en la agenda política y social, visibiliza los objetivos de la fundación y nos ayuda de cara a los patrocinadores”.

A las 17:00 horas, la Reina llegaba a este encuentro celebrado en Madrid en el que ha sido informada de las actividades y proyectos de esta entidad para luchar contra la pobreza, ofreciendo a personas que no tienen acceso al sistema financiero convencional obtener recursos para emprender actividades productivas y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Un acto en el que doña Letizia ha tomado la palabra para hablar sobre mujeres emprendedoras. Ella ha reiterado su compromiso con las mujeres “impulsoras del cambio en sus vidas y por tanto, en sus familias y sus comunidades”.

Torres ha reconocido el importante papel de esta fundación en esta crisis: “La labor de las microfinanzas tiene hoy más sentido si cabe, apoyando a los segmentos más vulnerables de la población de América Latina”. En la misma línea, el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner, ha recalcado la urgencia de trabajar con el sector público y el privado. Ellos estiman que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,5 millones este año.

Lo crucial del acceso a Internet

Todos los ponentes han coincidido en la importancia de invertir en las mujeres y potenciar las herramientas digitales. Rebeca Minguela, fundadora y CEO de la fintech Clarity Al., se ha referido a la tecnología como un aliado clave para luchar contra los retos que nos enfrentamos: Covid-19, cambio climático, desigualdades sociales…. Fuencisla Clemares, directora de Google para España y Portugal, ha asegurado que las habilidades digitales se han convertido en una cualidad necesaria para la supervivencia de muchos negocios y ha resaltado lo crucial del acceso a Internet.

La Reina, que siempre muestra un especial interés por las historias personales, ha escuchado atentamente el testimonio de la colombiana Cenéris Espita, que ha logrado llevar internet a una zona muy castigada por el conflicto armado, y a July Achiri, asesora de microfinanzas de la fundación en Perú. Y sí, perdonen, antes de acabar el acto -no más de una hora- la mayor parte de los medios de comunicación reseñaron que el vestido asimétrico de la Reina de Pedro del Hierro tenía un precio de 159 euros y que lo estrenó por primera vez en 2018 en una exposición en el Museo del Prado. En esta línea, la de abordar su agenda social, volveremos a ver a la Reina en un acto de Cruz Roja el jueves.