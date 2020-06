Podemos arranca a Sánchez derogar la 'ley Montoro' y gastar el superávit local

El Gobierno está preparando un decreto para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permitir que los ayuntamientos puedan destinar el superavit que acumulan, un total de 27.000 millones paralizados en diversas cuentas bancarias, a gastos relacionados o provocados por la crisis de la Covid. La iniciativa parte de Unidas Podemos y persigue que el Ministerio de Hacienda ponga fin a uno de los aspectos más controvertidos de la conocida como 'Ley Montoro' de 2012. Busca, en definitiva, que se autorice a que las corporaciones locales puedan hacer uso de esa hucha que vienen acumulando en los últimos años. El partido dirigido por Pablo Iglesias incluso ha querido acelerar los trámites presentando una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados.

Hacienda reconoce que están en ello. "Estamos estudiando fórmulas", explican a La Información fuentes del departamento de María Jesús Montero, para relajar esta exigencia en un momento especialmente delicado para las arcas de todas las administraciones. La solución del decreto, que ya trabajó el propio Cristóbal Montoro antes de abandonar el Ministerio por la moción de censura, consideran que podría ser la más apropiada y convalidarlo en el Parlamento, añaden, no debería ser un problema ya que se trata de una reivindicación permanente de multitud de alcaldes de diferentes partidos políticos, incluidos los del PP. Algunos regidores ya han llegado a amenazar con una 'revuelta' de alcaldes.

Serían, en definitiva, los ayuntamientos, y no Hacienda, los que gestionarían estos fondos, detallan fuentes de Hacienda. Bajo unas normas eso sí: no podrían incurrir en déficit y no podrían destinar ese superávit a gastos estructurales. Los consistorios están dispuestos a aceptar las nuevas normas.

En los momentos iniciales del estado de alarma, Hacienda ya dio un primer paso y autorizó a los ayuntamientos a gastar hasta 300 millones de euros del superávit que acumulaban de 2019 para "financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social". Fue el inicio para quitar el corsé de Montoro y que se sumó a las partidas ya autorizadas en las llamadas "inversiones financieramente sostenibles". Ahora el Ministerio busca ampliar esa ventana de liquidez para unas corporaciones que han resultado esenciales para hacer frente a la crisis del Covid, justifican.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, está manteniendo conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para afinar los detalles de la decisión. Sin embargo, el propio Pedro Sánchz confirmó al presidente de esta organización, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estaba trabajando en flexibilizar esa 'Ley Montoro' para que los ayuntamientos pudieran hacer uso de un dinero bloqueado y que procede de los ajustes que tuvieron que hacer las corporaciones en los últimos años.

La decisión, por tanto, está tomada pero tiene que concretarse a través del citado decreto en el que está trabajando ya Hacienda. Para que se haga realidad cuanto antes Unidas Podemos presentó este jueves la citada PNL en la que se insta al Gobierno a acelerar los trámites para que los ayuntamientos puedan "abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos". Los socios de Sánchez entienden que "la pandemia producida por el Covid-19 ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad". Por eso plantean una "decidida política de inversión pública".

Consideran que "es ineficaz que en estos momentos el dinero público [del superávit de los ayuntamientos] esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas". Denuncian que ahora, además, "los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto".

Según explica Txema Guijarro, del equipo económico de Unidas Podemos, la regla de gasto fue una medida "impuesta por la Unión Europea (UE) por la crisis de 2008 de forma muy diferente al resto de Europa".

La coalición morada propone también "modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto". También insta a "superar los límites de la masa salarial" para la "contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales".