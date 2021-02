El PP enciende las alarmas por el 'efecto Bárcenas' en las elecciones de Cataluña

Del 'efecto Illa' al 'efecto Bárcenas'. En el PP se han encendido las alarmas ante los daños colaterales que puede tener las últimas amenazas del extesorero del partido en los resultados electorales del próximo domingo en Cataluña. Génova había preparado a conciencia una campaña ambiciosa, con un candidato impulsado por el 'casadismo' como es Alejandro Fernández y con el fichaje por sorpresa de Lorena Roldán como número dos de las listas. Pero la irrupción del exresponsable de las cuentas del partido ha trastocado todos los planes. A nivel judicial no hay temor pero a nivel político sí.

Casado y la dirección del PP está molesta con lo que está sucediendo. Algunos ven una 'mano negra' y miran a Moncloa. Otros se sienten cansados de un asunto que, dicen, no aporta "nada nuevo". "Si hasta la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no es relevante", señala un miembro del Comité Ejecutivo de Génova. Se sienten también "cansados" de no hacer calar en los medios de comunicación sus mensajes y propuestas de campaña. Los populares habían centrado su campaña en propuestas económicas pero las conclusiones, a escasos cuatro días de que se abran los colegios electorales, son claras: Bárcenas ha eclipsado todo.

Fuentes del entorno del PP han alertado de la falta de claridad en la postura oficial del partido sobre el cacareado caso Bárcenas, sobre todo porque no ha hecho más que empezar y surgirán muchas informaciones que pueden hacer daño a la actual dirección. No se entiende, por ejemplo, la iniciativa lanzada hace un año desde la cúpula del partido para recuperar a los cargos con más peso de la etapa de Rajoy, incluso de Aznar, en áreas como la económica o la jurídica, de cara a pilotar la oposición al PSOE y UP en los ámbitos donde la experiencia en fundamental, pero se reniegue de esa época cuando surge cualquier información sobre la corrupción o el supuesto dinero B del partido.

El desfile de exaltos cargos del partido que se va a producir por la Audiencia Nacional, incluido el propio Mariano Rajoy, por segunda vez, como testigo, se ve con temor en las filas del nuevo partido de Pablo Casado, por todas las informaciones que van a surgir en torno a papel que jugó en la trama María Dolores de Cospedal y otros dirigentes del equipo de Rajoy, frente a las que puede no ser suficiente de cara a la opinión pública una mera estrategia de que se ha pasado página a esa etapa. El abogado del PP, Jesús Santos, desmintió en la noche de este miércoles haber dialogado con un emisario de Bárcenas en nombre de la actual cúpula del partido ni la anterior, lo que supone un cierto alivio para el equipo de Casado. Desde Génova apuntan, no obstante, que "detestamos todo lo que tenga que ver con Bárcenas" y admiten sentirse impotentes, eso sí, ante las continuas preguntas sobre el extesorero que se ven obligados a responder sus dirigentes día tras día.

Las implicaciones del caso de la caja B del PP madrileño, las obras de la sede de Génova 13 y el supuesto cobro de comisiones y sobresueldos en el partido, se une en el tiempo a la investigación de la Audiencia Nacional de la pieza Kitchen dentro del caso Villarejo, algo que complica aún más la carga reputacional sobre el partido. La primera jornada del caso ya se ha saldado con la petición por parte de la defensa de Bárcenas de un careo con el propio Mariano Rajoy, para aclarar las cosas, que hace recordar al que se produjo entre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y su exsecretario de Estado, Francisco Martínez, en la pieza de Villarejo y que se saldó con una imagen sobre el partido en un pasado reciente nada recomendables.

No es casualidad que el abogado del PP en la causa se haya mostrado radicalmente en contra de ese careo por el 'show' que supone y que puede hacer mucho daño a la imagen del partido, además de sacar pocas conclusiones en claro. Fuentes jurídicas cercanas al proceso advierten que es lógico que el juez, por lo pronto, rechace el careo, porque antes hay que escuchar a los testigos y comprobar si existen contradicciones que lo justifiquen, pero no descartan que más adelante se lleve a cabo, una vez pasadas las elecciones catalanas.

De una forma o de otra, y a pesar de la ofensiva del abogado del partido para dejar claras las contradicciones propias de su extesorero a lo largo de la investigación y en toda la causa, el miedo a que salgan a la luz más datos que minen la moral de las bases del partido es un riesgo que, fuera del canal oficial, admiten algunos de los dirigentes actuales de la formación.

La principal obsesión del PP en estas horas clave es evitar el 'sorpasso' de Vox. Las campañas de ambos partidos están discurriendo por derroteros muy diferentes: mientras a los populares les bombardea el "monotema" de Bárcenas, el partido presidido por Santiago Abascal está centrando su discurso en alertar sobre las escenas violentas que sufren sus dirigentes en las calles. Y eso, para Génova, ha supuesto alterar el escenario diseñado.