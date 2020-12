Renta 4 ve al Ibex en los 9.100 para 2021 gracias a Cellnex, Repsol y Telefónica

Renta 4 Banco ha presentado sus perspectivas de mercado para 2021. El banco de inversión se ha mostrado optimistas con la renta variable frente a la renta fija ya que "ven la luz al final del túnel" a nivel macroeconómico y prevén que las bolsas europeas destaquen frente a Wall Street. De hecho, se muestran muy optimistas con la bolsa española y ven al Ibex 35 en los 9.100 puntos para 2021 gracias a Cellnex, Repsol y Telefónica, que son a las que asignan un mayor potencial a doce meses.

El escenario económico base que contempla la entidad es que "veremos la luz al final del túnel", como ha destacado Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia en Renta 4 Banco. La recuperación económica será gradual en 2021 bajo hipótesis de una gradual normalización de la actividad económica ante la progresiva reducción del riesgo sanitario (vacuna con disponibilidad generalizada a mediados de 2021). No obstante, "el túnel será largo y sinuoso, con desaceleración a corto plazo por restricciones a la movilidad hasta efectividad de vacunas". Por tanto, se necesitarán estímulos monetarios y fiscales para apoyar la recuperación, "que será heterogénea por países y sectores" y no habrá subidas de tipos en Estados Unidos hasta, al menos, 2023 y, posteriormente, en Europa.

El escenario de represión financiera provocado por la masiva inyección de liquidez de los bancos centrales "apoya nuestra recomendación de sobreponderar renta variable frente a la renta fija", señala Natalia Aguirre. De hecho, la entidad se muestra más optimista con Europa que con Estados Unido debido al "mayor apoyo monetario, el componente value/cíclico superior". Además, ve un gran potencial a Latinoamérica, "que dará un plus a la bolsa española", debido a que será la potencial beneficiaria de la recuperación del ciclo, las materias primas, la depreciación del dólar y el menor riesgo a nivel global. No obstante, no está exento de riesgos como la evolución de la pandemia o la mayor inestabilidad política y desigualdad social.

Dentro de su visión más optimista sobre Europa que Estados Unidos hace que, dentro del Viejo Continente, destaque el Ibex 35. ¿El motivo? "La mejora de la movilidad, la recuperación de Latam, el apoyo del BCE y los fondos europeos", lo que hace que fijen un precio objetivo para nuestro selectivo en los 9.100 puntos, lo que supone un potencial en torno al 10%. Entre los títulos más optimistas destacan Cellnex (53% de potencial), Repsol (50%) y Telefónica (48%), que "está siendo excesivamente penalizada en bolsa y tiene un problema de deuda. No obstante, la directiva está comprometida con reducirla y seguir estrategias para llevar la compañía a unos niveles de apalancamiento inferiores", según ha destacado César Sánchez-Grande, responsable de Análisis Institucional de Renta 4. Por su parte, son menos optimistas con Siemens Gamesa (-39%), Solaria (-24%) y Banco Santander (-19%).

Natalia Aguirre defiende los múltiplos a los que cotizan algunas plazas mundiales, que pueden parecer que estén caras. No obstante, está justificada dicha expansión de múltiplos "por los bajos tipos de interés, el apoyo de la liquidez y la aceleración del ciclo". Por tanto, la renta variable sigue ofreciendo el mejor binomio rentabilidad – riesgo. De hecho, destaca que se pueden aprovechar las caídas para comprar ya que los mercados contarán con el apoyo de los bancos centrales.

César Sánchez-Grande ha destacado las carteras modelo del banco. La Cartera Ibex está compuesta por BBVA, Cellnex, Grifols, Indra, Merlin y Repsol. Entre las medianas y pequeñas compañías de la bolsa española y portuguesa destacan Applus, Árima, CAF, Dominion, Sonae y Tubacex. Por último, y para los 'cazadividendos', las mejores opciones, a juicio del equipo de análisis de la entidad, serían Mapfre, Red Eléctrica, Faes Farma, Repsol, Telefónica, Enagás, Ebro e Iberdrola.

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, ha hecho mención al precio del dinero. En referencia al escenario de tipos de interés cero, ha destacado que se ha transformado en "estructural y es, claramente, disruptivo y brutal". Personalmente, "lo dudo", en referencia a si serán así para siempre, aunque este escenario lo "descuenta el mercado y lo dice el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal".

El presidente de la entidad también ha reconocido el escenario tan complejo que sufre la industria de análisis de activos debido a que "este escenario complica bastante el análisis en función de lo que vayan a hacer los bancos centrales y no la economía. Históricamente, la correlación era entre las cotizaciones y los resultados empresariales y en la última década se ha girado hacia cotizaciones y balance de los bancos centrales".