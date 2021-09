El Ibex pierde los 8.700 puntos lastrado por Hong Kong y el gigante Evergrande

Las bolsas europeas comienza la semana a la baja siguiendo la estela de Wall Street que cerró el viernes con sus principales índices registrando importantes descensos. Pero, además, los mercados del Viejo Continente se ve lastrado por las pérdidas de este lunes en el mercado asiático, penalizadas por el temor de los inversores a que la “caída” de la promotora Evergrande tenga un impacto "sistémico" que arrastre a la baja a los mercados de renta fija y variable chinos. Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities afirma que "el impacto podría terminar trasladándose también a los mercados occidentales".

El Ibex 35 se deja los 8.700 puntos al inicio de la sesión, tras perder cerca de un 1,3%. En concreto, cotiza próximo a los 8.650 enteros. El selectivo español no es el que registra peor comportamiento en Europa. París pierde el 1,8% y Fráncfort y Milán, cerca del 1,6% cada una. Mientras, Londres cae cerca del punto porcentual.

Los mercados de valores europeos y estadounidenses afrontan una complicada semana, con muchos frentes abiertos tanto en el ámbito económico como en el político. A lo largo de la semana tendrán lugar reuniones de los comités de política monetaria de los bancos centrales de Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido, Japón y EEUU.

A pesar de que es poco factible que se produzcan grandes cambios en los principales parámetros de política monetaria de estas instituciones, Fdez-Figares destaca que "es muy factible que los inversores puedan sacar conclusiones sobre el inicio del proceso de retirada de estímulos de la mayoría de ellas".

Dentro del Ibex 35, todos los grandes valores abrieron con caídas destacadas, con BBVA a la cabeza, que pierde casi el 2,7%. El sector bancario, en general, cotiza a la baja: Sabadell se deja casi el 3%; Bankinter, un 2,8%; y Santander, casi el 2%. Además, Inditex se deja el 1%; Repsol, el 0,8%; Telefónica, el 1,5%; e Iberdrola, más del 0,4 %. No obstante, el valor más bajista es ArcelorMittal, que se desploma hasta un 5,6%.

En positivo solo cotizan tres valores, con IAG a la cabeza. Se revaloriza un 2,7% después de que este fin de semana su consejero delegado, Luis Gallego, descartara una recaudación de millones de euros de los accionistas para ayudar al grupo aéreo a superar la crisis de la Covid-19. "No vemos la necesidad de una emisión de acciones y no la estamos considerando", afirmó en el dominical británico 'The Sunday Times'. Además, Amadeus sube un 1,4% y Grifols cerca del 0,3%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, retrocede un 1,2%, hasta los 74,5 dólares; mientras que el estadounidense West Texas Intermediate cae hasta 70,86 dólares. La onza de oro se aprecia ligeramente hasta 1.753 dólares. En el mercado secundario de la deuda, la prima de riesgo española avanza hasta 61,4 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,345%. El euro gana algo de terreno frente al dólar en 1,1710 unidades.