Las seis profecías que olvidó Nostradamus.

No le sonará de nada si le hablo de Michel de Nôtre-Dame, un francés que tal día como hoy habría cumplido 517 años. Usted, claro está, no tiene ni idea de que el susodicho amasaba conocimiento: boticario, astrólogo... Don Michel murió de un fallo cardíaco en 1566 pero es de suponer que para él no fue ninguna sorpresa. Es más, muy probablemente lo sabía desde niño cuando jugaba en la Provenza porque el señor Michel de Nôtre-Dame era más conocido como Nostradamus, un paisano que nos dejó sus profecías para que no tengamos un año tranquilo ni por casualidad.

La pandemia del coronavirus no se habría escapado de las predicciones del francés ya que esta particular peste que infecta y mata indiscriminadamente en todo el mundo estaría reflejada en sus cuartetas premonitorias. Esto de las profecías siempre ha dado su juego. Antes de Nostradamus vivió Malaquías de Armagh, que hizo sus vaticinios sobre los papas de la Iglesia de Roma hasta el fin del mundo. Las profecías de San Malaquías también han inquietado a diestro y siniestro. Tratar de saber lo que pasará es una constante del ser humano: cuando alguien va a comprar pan a última hora siempre se pregunta si quedarán baguettes.

¿Suele acertar Nostradamus en sus visiones? ¿Y San Malaquías? Las profecías de Nostradamus están cuajadas de cripticismo, giros, ocultismo... lo que hace más fácil hallar coincidencias con los sucesos que ocurren cientos de años después de haberse escrito. Tengo dudas sobre el particular; me sucede lo mismo cuando los magos hacen aparecer y desaparecer palomas.

El ser humano busca saber qué pasará: si compra pan a última hora, de camino se preguntará si aún quedarán baguettes

Hacer profecías para 2021 no parece algo extremadamente difícil siempre y cuando nos atengamos a hechos ciertos que ya suceden y que tienen una línea de proyección temporal que permiten visionar algo más allá.

1.- Procés, el regreso

¿Qué se le pasaría por la cabeza si le comentan que las elecciones catalanas del mes de febrero supondrán la revitalización del dinamitado procés, volverán a dar el Gobierno de la Generalitat a los partidos independentistas, 'resucitarán' a Carles Puigdemont y hundirán en el fracaso en las urnas a Ciudadanos y al Partido Popular en la comunidad autónoma?

2.- Instituciones en peligro

¿Le chirriaría que le vaticinen nuevos riesgos para las instituciones sobre las que se sustenta el Estado, por ejemplo la Monarquía o la Constitución de 1978, al tiempo que se enrarece el clima político en el Congreso, en el Senado y en las Cámaras autonómicas?

3.- Más casos de la Covid

¿Qué pensaría usted si le dijeran que a primeros de enero de 2021 aumentarán los casos de infección por coronavirus en España como consecuencia de la relajación de las medidas de contención impulsadas por las distintas administraciones públicas para evitar que sus votantes o convecinos les corten la cabellera?

4.- Pulso de Gobierno

¿Qué diría si alguien vaticinase un año nuevo político en el que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias redobla su ya persistente pulso interno para marcar terreno y autoadjudicarse medidas de impacto social?

5.- Turbulencias en el centro-derecha

¿Y si alguien le adelantase tormentas en el centro-derecha y caídas de algunos Ejecutivos regionales que hasta ahora mismo sujeta con pinzas la extrema derecha?

6.- Futuro económico y social

Por último, ¿deme su opinión ante la posibilidad de que los españoles que trabajan (o teletrabajan), se jubilan, están en ERTE, van a un ERE, llenan las colas del paro y pasan penalidades no mejoren en sus expectativas de futuro por culpa de la crisis y, en parte, de la mala gestión política de los acontecimientos?

El señor Nostradamus olvidó entre sus múltiples profecías estas seis que acaba de leer, sin forma poética. Pero, no se preocupe. Lo más probable es que las profecías solo sean engañiflas para incautos que no se cumplen nunca, aunque parezcan verdad de la buena y hasta den miedito.