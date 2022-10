Avances para el Estatuto del Becario: no podrán trabajar de noche ni por turnos

Luz verde a la propuesta del Estatuto del Becario, impulsado por Yolanda Díaz. Los sindicatos UGT y CCOO aprueban la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha descolgado del acuerdo en la última reunión que ha mantenido el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno con los agentes sociales para cerrar la norma.

Fuentes de UGT han señalado que este principio de acuerdo con el Ejecutivo, que someterán "en los próximos días" a votación en sus órganos internos, constituye avances en "tres puntos fundamentales". Para el sindicato, el nuevo estatuto "persigue y acaba" con "las principales modalidades de fraude creadas en torno a esta figura" y también delimita "perfectamente la línea entre acción formativa y trabajo productivo con un ámbito de aplicación muy definido".

En este contexto, según este sindicato, la norma también concede "un catálogo de derechos importantísimo y vanguardista en nuestro país", en línea de lo que demanda Europa respecto a la compensación de gastos, las cotizaciones o el plan formativo individualizado. Por su parte, CCOO también ha aprobado el Estatuto del Becario "a falta de valoración de la Ejecutiva", han aclarado fuentes de la organización, mientras que la patronal lo rechaza.

Novedades en el Estatuto del Becario

Los becarios no podrán trabajar de noche ni por turnos. Además, el proyecto también incide en que en caso de que las prácticas no sean remuneradas o no exista otra beca que lo cubra, la empresa deberá hacerse cargo de otros gastos como transporte, alojamiento y manutención, según adelante la Cadena SER. Otro punto clave es que las prácticas no podrán estar fuera del currículum académico, por lo que se acaba con las extracurriculares de aquí a 2025.

En este sentido, deberán estar reconocidas por universidades o centros de formación profesional, aunque se les concede un periodo de transición de tres años. Por otra parte, los estudiantes no podrán superar el 20% del total de la plantilla donde realicen el aprendizaje. El pacto también implica que la empresa pactó que las empresas tendrán que dar de alta a los becarios y ese tiempo sumará para una futura pensión. En cuanto a