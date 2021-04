Engaños, 'muertes ficticias', deudas... el INSS denegó dos de cada diez pensiones

En 2020, el año más crítico de la pandemia del coronavirus, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestionó, con apenas 10.000 empleados, un total de 658.279 solicitudes de nuevas pensiones contributivas. Sin embargo, un porcentaje muy elevado de estas, dos de cada diez, quedó en un cajón al ser denegadas por razones tan diversas como las deudas con la Seguridad Social, el intento de cobro de dos prestaciones incompatibles e incluso por pretender recibir una pensión de viudedad pese a ser responsable de la muerte del causante de la prestación.

Causas por las que se deniega una pensión

El INSS ha facilitado a La Información la estadística detallada de los expedientes iniciados para recibir una pensión durante el año pasado, así como los que fueron denegados durante ese periodo, un total 119.219. Además ha facilitado las principales causas de rechazo de las solicitudes en las diferentes clases de prestaciones contributivas del sistema -jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares-.

Según la información aportada, de las 317.442 reclamaciones de una pensión de jubilación, que tardan en tramitarse 21 días de media, un total de 27.727 fueron archivadas, fundamentalmente por deudas con la Seguridad Social, no estar al corriente de pago de cotizaciones o por no poder acreditar el tiempo necesario de trabajo para recibir la prestación. Los autónomos son uno de los colectivos más afectados por estas denegaciones motivadas por no estar al corriente de pago.

El artículo 47 de la Ley de la Seguridad Social deja claro que no se puede recibir una prestación, del tipo que sea, teniendo deudas previas con el organismo. Sin embargo, esta norma también recoge la posibilidad de ponerse al día con la Tesorería de la Seguridad Social abonando 'in extremis' los pagos pendientes. Es lo que se conoce como "invitación al pago de la Seguridad Social", un mecanismo que solo se contempla para los trabajadores autónomos.

Simular matrimonios e identidades

Simular la identidad de un pensionista durante años para cobrar su prestación es uno de métodos fraudulentos más empleados. Juana, una trabajadora de un psiquiátrico madrileño, falsificó la documentación de uno de sus pacientes para cobrar su pensión, que recibió durante 33 años después de la muerte de este, pero no es tan infrecuente como puede parecer. La Policía Nacional destapó en 2020 hasta 55 casos de fraude en el cobro de prestaciones de jubilación de personas ya fallecidas.

Durante el año pasado, más de 8.000 pensiones de viudedad fueron denegadas por el INSS, un número muy reducido, ya que se iniciaron 138.000 expedientes, que tardaron en tramitarse una media de 16 días. Pese a todo, las razones para negar este tipo de prestaciones suelen ser más 'especiales' que en el resto. Entre los engaños más habituales están simular un matrimonio o haber vuelto a casarse, pero también es posible que el simple hecho de no poder acreditar una relación -en el caso de las parejas de hecho sin formalizar- sea la causa última de la negativa.

Un motivo, muy justificado, para actuar en contra de la petición de una pensión de una viuda o viudo es que esa persona haya sido declarada de manera firme como autora de la muerte de la persona que propicia la prestación o por violencia de género dentro de ese matrimonio. Excepcionalmente, también se puede negar esta pensión cuando el causante de la prestación fallezca debido a una enfermedad común que se conocía antes de contraer matrimonio.

En este caso, se deben cumplir una serie de condiciones si se quiere acceder a ese derecho, como que el matrimonio se haya celebrado con un año de antelación al fallecimiento; que tengan hijos en común o que el causante y el beneficiario hayan convivido como pareja de hecho o matrimonio dos años antes de la muerte. Sino se cumplen, se puede recibir temporalmente -dos años- la pensión. En el caso de la prestación de orfandad fueron rechazadas 4.700 solicitudes, una de cada seis, principalmente por superar los 25 años o tener entre 21 y 25 y estar trabajando por un sueldo superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 950 euros en 14 pagas.

Las pensiones de incapacidad permanente son las más frecuentemente rechazadas. Una de cada dos peticiones -76.528 de 167.268- fue denegada. En este caso, como sucede con las pensiones a favor de familiares, el argumento más habitual del INSS para rechazar la solicitud es estar recibiendo otra prestación. Percibir ingresos o tener familia que pueda encargarse de la manutención fueron otros de los principales motivos para desestimar casi la mitad de las solicitudes de una prestación a favor de familiares.