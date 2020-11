El Gobierno cierra filas ante el BdE: "La subida de las pensiones está justificada"

El Gobierno de coalición cierra filas en torno a uno de los compromisos clave adquirido en su Proyecto presupuestario. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cuestionado este jueves las críticas que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, vertió durante su intervención ayer ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados sobre la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos previstas para 2021. El responsable de garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones públicas se alinea así con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que esta misma mañana ha asegurado que la subida de las nóminas a estos dos colectivos está "absolutamente justificada" incluso en un contexto de crisis.

Escrivá ha defendido así un compromiso firme del Gobierno de coalición como es el mantenimiento del poder adquisitivo tanto de los pensionistas como de los funcionarios, que incrementarán sus ingresos un 0,9% el próximo año, según prevé el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en línea con la inflación prevista de media para el conjunto del ejercicio. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro ha descartado que la mejora prevista para estas nóminas sea desproporcionada en un contexto de baja inflación, destrucción de empleo y deterioro de las cuentas públicas, como advirtió ayer Hernández de Cos. Al contrario, ha asegurado que estas subidas tienen un coste presupuestario relativamente moderado (unos 3.000 millones de euros entre pensiones y sueldos públicos) y no comprometen la senda de consolidación fiscal.

Al ser preguntado por las críticas vertidas por el gobernador del BdE al proyecto de Presupuestos del Ejecutivo, y en particular a estos incrementos salariales generalizados, el ministro de Inclusión ha cuestionado el enfoque de la intervención de Hernández de Cos, en la que echó en falta, bajo su punto de vista, la focalización en elementos de política monetaria y macroprudencial, bancos centrales y objetivos y previsiones de inflación, entre otros. "Me hubiera interesado más", ha zanjado Escrivá, no sin matizar que el Banco de España está en todo su derecho de analizar los PGE, como hiciera él mismo cuando era presidente de la Autoridad Fiscal (AIReF).

En este sentido, y remitiéndose a sus tiempos al frente de la AIReF, el ahora ministro ha explicado que al realizar este tipo de previsiones y métricas respecto al reto de consolidación fiscal que afronta España, es necesario elevar el planteamiento y dimensionar el problema, "no entrar a cuestiones concretas y micro", sobre todo en un contexto tan excepcional como el que ha provocado la pandemia. Ha defendido el mantenimiento del poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, asegurando que es una "forma de transmitir certidumbre" a los ciudadanos y una decisión "legítima", y ha advertido de que esto "no tiene nada que ver ni pone en cuestión la senda de consolidación fiscal a medio plazo". "El problema del déficit público no está en las pensiones ni en los sueldos públicos", ha enfatizado.

Por su parte, la vicepresidenta Calviño ha afirmado esta misma mañana durante una entrevista en 'Espejo Público' que le "sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones". Precisamente, porque "el colectivo de los mayores ha sido especialmente dañado por la pandemia y necesita de este apoyo", ha afirmado. En paralelo, la responsable del área económica del Ejecutivo ha asegurado que "los funcionarios - sanitarios, policías, miembros del Ejercito- también merecen este respaldo por el trabajo que están realizando". "El alza es un gesto importante de nuestro esfuerzo para sostener las rentas de todos los trabajadores", ha concluido.

El Gobierno cierra filas tras la comparecencia de Hernández de Cos ayer en el Congreso para valorar el proyecto de Presupuestos. El gobernador del Banco de España partió de una consideración excesivamente optimista del escenario macroeconómico que sustenta las cuentas públicas para 2021 y criticó abiertamente el incremento de partidas de gasto no prioritarias que van a ensanchar el componente estructural del déficit público, además de señalar como difícilmente alcanzables los objetivos estratégicos para el cumplimiento de ese plan presupuestario. Entre las 'fallas' de los PGE están la previsión de ingresos, que De Cos considera demasiado optimista, o el grado de ejecución de los fondos europeos.

El diagnóstico de la AIReF...

En una línea similar, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, a quien tocaba el turno hoy en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, ha advertido de que las previsiones que maneja el Gobierno encajan en el escenario más optimista, cuando la evolución de la pandemia en esta segunda ola indica, por el contrario, que las perspectivas se aproximarán a los escenarios más negativos. Las cuentas públicas "descansan en supuestos que, desgraciadamente, parecen más lejanos", ha avisado. El escenario central que maneja la AIReF contempla un desplome del PIB en 2020 del 11,2% y una recuperación entre el 3,8% y el 7,3%, con un escenario central del 5,5%, "claramente insuficiente para recuperar las pérdidas del ejercicio anterior", ha indicado Herrero.

Sin embargo, estos escenarios expuestos por la presidenta de la Autoridad Fiscal no contemplan el impacto del plan de recuperación que prepara el Gobierno, que aún presenta "incógnitas", en opinión de Herrero, ya que "no se conocen proyectos ni medidas concretas". En todo caso, Herrero le concede la posibilidad de elevar en 2,7 puntos porcentuales el crecimiento de la economía el próximo año. En ese caso, la economía podría aumentar hasta el 10% en 2021, con un escenario central del 8,2% que, según ha señalado, seguiría encontrándose dos puntos por debajo de las formulaciones elaboradas por el Ejecutivo en su proyecto presupuestario.

... y las dudas de Escrivá

Para este jueves también está previsto que la Comisión Europea presente sus previsiones macroeconómicas de otoño. Preguntado al respecto, y volviendo a la intervención del ministro Escrivá, les ha restado importancia afirmando que estas previsiones son "importantes en su conjunto", pero que la proyección individual por país que habitualmente ofrecen las autoridades europeas "no es tan útil". El titular de Seguridad Social ha argumentado para justificar esta afirmación que "los recursos que puedan dedicar a conocer España son limitados". Además, ha indicado que los organismos internacionales suelen equivocarse más que los agentes privados, sobre todo en una situación de incertidumbre como la actual. "Mi recomendación para mis excolegas es que aprendan de los errores que van cometiendo en las previsiones", ha sentenciado.