¿Cuál es la pensión de jubilación de los presidentes? Sueldo vitalicio y chófer

España afronta el 10 de noviembre las cuartas de elecciones generales en los últimos cuatro años después de que Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) no consiguiesen llegar a un acuerdo para formar un gobierno de coalición tras los comicios de abril. Sánchez aspira a repetir victoria y buscar de nuevo gobierno, pero un acuerdo de derechas le quitaría el puesto y pasaría a la oposición, donde podría permanecer o dejar la política. Sea como fuere, Sánchez ya forma parte del selecto club de presidentes que tienen acceso a una pensión de jubilación vitalicia una vez dejen el cargo.

Y es que según se indica en el Real Decreto 405/1992 del 24 de abril que establece el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno, a estos les corresponde un salario vitalicio de 79.336 euros brutos al año, según los Presupuestos Generales del Estado. Una cifra muy alta que, sin embargo, es mayor que lo que suele percibir el presidente en su cargo. Eso sí, Sánchez la ha superado subiéndose su sueldo cuatro veces en un año y alcanzando los 83.000 euros.

Además de la pensión vitalicia, los expresidentes también disponen de por vida de dos funcionarios (un asistente personal y un secretario), así como una dotación para gastos de oficina “atenciones de carácter social y alquiler de inmuebles”, y de un automóvil con chófer, escolta y seguridad. Asimismo, pueden viajar gratis por donde quieran ya que tienen pase libre “en el transporte aéreo, marítimo y terrestre”.

Estas ventajas de la jubilación son elegibles, es decir, los expresidentes pueden elegir entre percibir la pensión vitalicia de 80.000 euros con sus añadidos o un puesto permanente en el Consejo de Estado. Felipe González y José María Aznar eligieron la pensión mientras que Zapatero eligió cobrar 100.000 euros como Consejero Permanente de Estado y Consejero Nato de Estado.

Por su parte, Mariano Rajoy decidió volver a su trabajo de registrador que dejó en 1989 en una jugada maestra desde el punto de vista financiero: percibirá un salario mensual de 15.000 euros hasta que decida jubilarse, momento en el que podrá solicitar la pensión de expresidente.

Al margen del dinero público percibido como jubilados, los expresidentes también pueden ingresar dinero desde el ámbito privado. Aznar, por ejemplo, es desde 2004 asesor de News Corporation, el gigante medático de Murdoch propietario de The Wall Street Journal, The Times o CNBC y Fox News: su sueldo allí es de 133.000 euros. Asimismo, es presidente de la FAES (Fundación para el Análisis y los estudios sociales), cargo por el que no recibe un salario. Eso sí, da conferencias por todo el mundo por las las que puede llegar a cobrar entre 60.000 y 90.000 euros.

Por otro lado, Felipe González ha fundado varias empresas, en concreto Ialcon Consultoría en 2001 y Tagua Capital en 2011. En 2010 fue fichado como Consejero en Gas Natural Fenosa, donde percibió 127.000 euros anuales hasta 2015. También es conferenciante llegando a cobrar entre 30.000 y los 40.000 euros.