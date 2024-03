La próxima reunión del BCE este jueves marcará la agenda de los mercados

A pesar de que los inversores no esperan que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie recortes de tipos de interés en su próximo encuentro, la reunión que celebrará el organismo el próximo jueves 7 de marzo será la cita más señalada en la agenda de los mercados esta semana.

El dato del desempleo en España se dará a conocer al principio de esta semana, con la que se podrá evaluar la respuesta del mercado laboral frente a la dinamización de la actividad en el país respecto al resto de principales economías de la eurozona, según han destacado los analistas de Singular Bank.

Este lunes también se publicará la última lectura del índice Sentix en la eurozona, que dará información a los mercados sobre la confianza inversora en la región. Además, el Tesoro francés celebrará una subasta de deuda en la que se podrá pujar por títulos a 3, 6 y 12 meses.

La semana en Europa

Un día después, el martes 5 se publicará el PMI compuesto en la eurozona, así como el índice de precios del productor (IPP) del mes de enero, así como subasata de letras españolas a 6 y 12 meses en España y de deuda pública a cinco años en Alemania. El miércoles día 6 se conocerá el PMI del sector de la construcción de IHS S&P Global de febrero en la eurozona y las ventas minoristas, así como las exportaciones e importaciones de Alemania de enero.

El día más esperado para los inversores la próxima semana será el jueves cuando concluya la reunión de tipos del BCE y su estimación sobre las perspectivas económicas de la eurozona, poniendo especial atención en la tendencia de los salarios.

Según ha señalado a EFE el asociado senior de Welcome Asset Management Fernando Gómez de Barreda, todo apunta a que los tipos se mantendrán en los niveles actuales pero habrá que estar atentos a la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, por si adelanta alguna postura sobre las decisiones que se tomarán en las próximas reuniones. El economista jefe de Bank of America para Europa Rubén Segura-Cayuela ha señalado que el BCE aún no está listo para comprometerse en firme a las bajadas de tipos, pero cree que es probable que ofrezca una "orientación suave" en el sentido de que ya casi se va a llegar a los recortes de tipos.

En un contexto en el que también se conocerán la tendencia en Alemania de los pedidos de fábrica, mientras que en España se volverá a celebrar subasta en este caso de obligaciones del Estado a diez años, y de bonos a 3 y 5 años, así como en Francia habrá subasta de deuda pública a 10 y 30 años. El viernes día 8 en Europa se conocerá el dato del empleo y el PIB del cuarto trimestre de 2023; en España, la producción industrial; en Francia, las exportaciones e importaciones de enero y en Italia, el IPP de ese mismo mes.

Estados Unidos y Asia

En EEUU, la semana comienza con la publicación del PMI compuesto y de servicios, los pedidos de fábrica y el índice ISM de actividad del sector no manufacturero de febrero. Un día después, el martes, EEUU, se centrará en el índice del merado hipotecario yen el cambio del empleo no agrícola ADP del mes pasado, además de en la publicación de la encuesta JOLTs de ofertas de empleo de enero y las ventas del comercio mayorista de enero.

El miércoles 6, se conocerán los resultados de las encuestas ADP y JOLT de empleo, que acercarán la situación del mercado laboral estadounidense, y comparecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En una jornada en la que también será relevante la publicación del libro Beige de la Fed, para conocer el ritmo de actividad en EEUU, y la comparecencia de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly. El viernes también será de especial relevancia la tasa de desempleo de febrero en EEUU.

En la Región Asia-Pacífico, el lunes se publicará en Japón la inversión en bienes de capital del cuarto trimestre de 2023 y la base monetaria de febrero; el martes, se conocerá el dato de inflación de febrero y el PMI de servicios, además se celebrará subasta de deuda a diez años; el jueves, los ingresos medios de los trabajadores anual y se celebrará subasta de deuda a 30 años.

Gómez de Barreda ha subrayado la importancia que tiene el dato de IPC el martes en Japón, que viene de una política monetaria de tipos cero durante las últimas décadas, pero se estima que algo pueda empezar a cambiar en materia de política monetaria y que pueda haber alguna novedad.