La subida de tipos diluye el castigo de la banca y la acerca ya a su valor en libros

Aunque todavía queda terreno para ver a todos los bancos españoles cotizando por encima de su valor en libros (price to book value), ya hay entidades que lo rozan, como Bankinter y Caixabank, y otras que están reduciendo fuertemente el castigo que ha pesado sobre el sector durante años por su baja rentabilidad.

Este acercamiento viene impulsado por la senda alcista de los tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo (BCE), y su efecto en el Euríbor, que espoleó las subidas en bolsa de la banca, especialmente de aquellos con mayor exposición al negocio minorista, como fueron Caixabank y Banco Sabadell. Otras, como BBVA y Banco Santander todavía no lo reflejaban, pero, tras la presentación de sus resultados, con crecimientos de doble dígito de sus márgenes, han ido ganando terreno.

No obstante, todavía todas las dudas no están despejadas y esto aún pesa sobre la cotización del sector. Los directivos de la banca no se han cansado de repetir que las entidades no terminan de cubrir el coste del capital por ejemplo en España. Y ello, a pesar de que han presentado un beneficio para el ejercicio 2022 que ha superado los 20.000 millones de euros, con márgenes de intereses creciendo a doble dígito impulsados por un volumen de crédito al alza y su apreciación por el Euríbor. Además, los analistas ponen de manifiesto que el entorno macro al que se enfrentan es incierto, afectado por la guerra en Ucrania, con dudas de cómo afectará las próximas subidas de tipos a la economía europea, si habrá un repunte del paro o si la banca terminará elevando el coste del pasivo.

Esto es suficiente, como destaca la analista de Renta 4, Nuria Álvarez, para que el mercado no pongan otros aspectos positivos, que afecta a la banca, como es el hecho de que el sector ha hecho grandes esfuerzos para reforzar el capital, tras las exigencias regulatorias. La experta cree que en lugar de moverse entre 0,4 ó 0,5 veces veces cotizando sobre fondos propios, como cerraron 2022, deberían acercarse a niveles del 0,7 o incluso del 0,9 veces como ya están, niveles más que razonables. No obstante, también hay que mirar estas cotizaciones con perspectiva. Hace años que la banca cotizaba con un valor en libros del 1,1 ó 1,2 veces, para después de caer en bolsa, surgiendo una distorsión. Es decir, mientras el valor tangible se iba revisando al alza, las cotizaciones de los bancos en bolsa seguían muy penalizadas, por ejemplo, por los tipos negativos.

Bankinter y Caixabank, los destacados del sector

Dentro de la gran banca española, las acciones de la entidad que dirige María Dolores Dancausa cotizan a 1,15 veces su valor contable. Los títulos de Bankinter cerraron en los 6,61 euros por título, frente al valor contable tangible por acción de 5,46 euros. No hay que olvidar que la entidad acabó el año con un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 12% en 2022 frente a un 9,6% del año anterior que no incluye la plusvalía extraordinaria de Línea Directa. La capitalización bursátil se sitúa en los 5.932,74 millones de euros. En cambio, Caixabank se quedó a las puertas en 2022, con 0,96 veces, ya que la cotización cerró el año en los 3,672 euros. El valor en libros de la acción se situaba en los 3,82 euros. A pesar de que los títulos apenas han subido este arranque de año, un exiguo 0,88%, ha sido suficiente para que las acciones superen este nivel y estén en 3,96 euros. La capitalización bursátil del banco alcanza ya 29.873 millones de euros.

A cierre del pasado ejercicio, el valor contable por acción de Banco Santander se situaba en los 4,26 euros, es decir, 0,66 veces más del cierre de cotización en 2023, puesto que las acciones acabaron en los 2,805 euros. No obstante, el banco ha arrancado el año con fuerza en bolsa, anotándose una revalorización del 16%, acercándose a ese ratio del 1. En concreto, está 0,82 veces por debajo, paralelamente las acciones han escalado hasta los 3,5 euros. En el caso de BBVA, el valor de la acción es calculada en los 7,44 euros a cierre de 2022, lo que todavía era 0,75 veces por debajo a cierre del año. Sin embargo, con la subida del 16% que se anota, la ratio se sitúa en 0,91 veces.

Por su parte, Banco Sabadell justificó el programa de recompra de acciones que anunció tras publicar resultados porque cotizaba a 0,43 veces su valor de libros. Y es que debería la acción debería situarse en los 2,03 euros, lo que elevaría al valor contable tangible de la entidad hasta los 11.357 millones de euros. Precisamente, estos programas es una métrica que afectada a esta ratio, ya que una vez adquiridas, por parte de las entidades que los lanzaron (entre los que se encuentran Banco Santander, Caixabank y Banco Sabadell), el siguiente paso es amortizarlas y dividir el valor contable tangible entre un número menor de acciones, por lo cual, también sube.

Únicamente, Unicaja Banco es el valor más rezagado, ya que sus acciones, cotizan con un descuento del 50%, hasta los 1,13 euros, frente a los 2,24 euros que las sitúa su valor contable.