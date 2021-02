Albiach evita el desplome de En Comú Podem y mantiene sus ocho escaños

La estrategia de aprovechar el 'tirón' de Ada Colau para compensar el 'anonimato' de Jéssica Albiach fuera de los círculos de En Comú Podem ha surgido efecto. En su estreno como candidata a la presidencia de la Generalitat, la cabeza de lista de los comunes ha logrado mantener este 14-F los ocho escaños que la coalición electoral consiguió en las anteriores elecciones autonómicas y evitar el desplome que las encuestas auguraban para la formación -el CEO la ubicaba como sexta fuerza en el Parlament, por detrás incluso de Cs y el PPC -. En Comú no solo rompe la tendencia negativa que arrojaron las elecciones gallegas y vascas, también logra su objetivo de ser llave para un gobierno transversal de izquierdas, un tripartito con PSC y ERC, aunque los vetos cruzados le dejan sin opciones. El resultado, por tanto, deja al partido de Pablo Iglesias un sabor agridulce.

Si no cuajase un acuerdo de investidura entre las tres formaciones independentistas, una alternativa sería un gobierno bipartito entre ERC y En Comú Podem, un escenario improbable en el que necesitarían los votos externos del PSC. El candidato socialista, Salvador Illa, ha prometido en campaña que no entregaría la presidencia de la Generalitat a un independentista, aunque dicha opción evitaría un Govern íntegramente secesionista y condicionado por la CUP.

En Comú tiene otra opción de entrar en el gobierno, aunque es incluso más improbable que la anterior debido a los vetos cruzados. Se trataría de la reedición del esquema tripartito que presidieron Pasqual Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-2010). No obstante, el documento antiPSC que firmó ERC junto al resto de formaciones independentistas en el que se compromete a no pactar el Govern con Illa y la promesa del exministro de Sanidad de no gobernar con ningún partido que priorice la independencia anula esta vía.

Los morados pierden 130.000 votos

Tras difundirse los resultados oficiales, Albiach anunció que llamará este mismo lunes al candidato del PSC y al de ERC, Pere Aragonès, para emplazarles a negociar tras las elecciones: "El Govern de izquierdas es posible. Es más, diría que es imparable". La candidata de En Comú consideró que los resultados de los comicios revelan que Cataluña "no soporta más el desastre de gobiernos de Junts y ERC". Por ello reivindicó un Govern de izquierdas y transversal superando "vetos estériles, que no sirven, que no suman", y prometió que los comunes harán todo cuanto esté en su mano para conseguirlo.

Aunque Podemos aguanta en Cataluña y la coalición de los comunes conserva los ocho diputados que ya tenía después de la debacle en Galicia -donde se quedó sin representación- y en el País Vasco -donde perdió la mitad de sus apoyos en 2020- los morados han perdido medio punto y más de 130.000 votos, y Vox les ha superado en apoyos.

El renovado cartel de los comunes para estas elecciones autonómicas lo encabezaba una de las candidatas menos conocidas de la campaña del 14-F (solo un 43,5% de los catalanes sabe quién es, por encima únicamente de los cabezas de lista de PPC y Vox). Por ello, los comunes recurrieron durante las últimas semanas al tirón de la alcaldesa de Barcelona, quien intervino en numerosos actos electorales con un tono más beligerante que la propia Albiach -mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, inmerso en el choque frontal con el ala socialista del Gobierno a cuenta de sus críticas hacia la calidad de la democracia española, mantuvo un perfil más bajo para reafirmar la independencia de los comunes respecto a su referente en el conjunto del Estado-.

Valenciana de origen y periodista de profesión, Albiach pasó de ser la número tres de Xavier Domènech en 2017 a sustituirlo al frente del grupo de los comunes en el Parlament cuando éste dimitió al cabo de un año. Así, se convirtió en la cara visible de los comunes en la cámara catalana y en una de las tres coordinadoras de Catalunya en Comú junto a la alcaldesa de Barcelona y la concejal de Castelldefels Candela López. Con JxCat como el "enemigo" a batir -solo un pinchazo de la candidatura que encabezan Carles Puigdemont y Laura Borràs poía acabar inclinando la balanza de ERC hacia un pacto de izquierdas-, Albiach reiteró durante la campaña que pactar con JxCat era una línea roja, entre otros motivos porque Borràs se encuentra en una encrucijada judicial, investigada por el Tribunal Supremo por supuesta malversación de fondos públicos.

En cualquier caso, ni el desencanto con el 'procés' ni la caída histórica de la participación, que suele perjudicar a Podemos, ni la contradicción de hacer oposición a su socio de gobierno en España, pasó factura a la candidata de En Comú. Albiach se ha estrenado superando el test catalán.