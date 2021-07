Sánchez engrasa la 'conexión Tesla' en un evento con un socio clave de Musk

Un socio clave de Elon Musk en Tesla recibirá a Pedro Sánchez en San Francisco. Moncloa ha previsto que la última parada de la gira estadounidense del presidente del Gobierno sea un evento con inversores organizado por la AmCham Spain y Steve Westly. El empresario estuvo vinculado a Barack Obama y al exgobernador Arnold Schwarzenegger. El jefe del Ejecutivo también se verá con Tim Cook en la sede de Apple.

No es un evento casual para Presidencia. Westly es un inversor de capital riesgo muy vinculado al Partido Demócrata. Fue 'controller' de las cuentas públicas del estado de California, una especie de oficina que fiscaliza las finanzas del gobierno de turno, durante la etapa del gobernador Gray Davis y el 'gobernator' Schwarzenegger de 2003 a 2007. Al año siguiente trabajó en la campaña californiana de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Después de esa etapa más vinculada a la cosa pública fundó The Westly Group y está considerado desde entonces uno de los fondos de capital riesgo tipo venture (etapas iniciales o startups) más reputados en energías limpias.

Steve Westly conoce bien a Elon Musk. Fue miembro del consejo de administración de Tesla durante tres años poco después de que el multimillorario tomase las riendas de la compañía a partir de 2004. Westly invirtió unos 5 millones de dólares en Tesla Motors en torno a 2008 con lo que se convirtió en uno de los accionistas más destacados antes de que cotizase en bolsa. El inversor ocupó un rol clave como 'business angel' en la construcción de la compañía de vehículos eléctricos. Durante esos años previos a su etapa como cotizada se incorporaron a la empresa como accionistas el fabricante alemán Daimler (Mercedes) o el nipón Toyota.

Según el folleto de la colocación bursátil, Westly tenía 5,1 millones de acciones en la colocación en bolsa en el año 2010, el equivalente a unos 24 millones de títulos actuales tras los ajustes de los splits. Tesla comenzó a cotizar hace once años desde los 17 dólares por acción (3,5 dólares con splits), lo que supuso situar una valoración inicial del 100% de la empresa en la cota de los 1.700 millones. Como inversor inicial multiplicó por 17 veces su inversión hasta los 85 millones de dólares, aunque hoy esa participación alcanzaría una valoración próxima a los 16.000 millones de dólares en bolsa. Se desconoce su participación actual. No obstante, el propio Westly destaca en su web a Tesla como su gran 'exit' (empresa desinvertida) por el evento de liquidez de su salida a bolsa aunque mantiene todavía parte de sus acciones en cartera.

Más allá de Tesla o su carrera en el Partido Demócrata, Westly fue ejecutivo de la empresa de comercio eléctrónico Ebay y ha desempeñado puestos de asesor y consejero para Calpers y Calstrs, dos de los fondos de pensiones más importantes de EEUU y del mundo con activos bajo gestión que superan los 350.000 millones de dólares.

El evento organizado con Westly pondrá el broche a una gira económica que arranca este miércoles con tres reuniones. En la primera Sánchez se verá con ejecutivos de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Fidelity, JP Morgan, L Catterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management y Wellington Management Group. A continuación el presidente del Gobierno se reunirá con Michael R. Bloomberg y con Larry Fink, CEO de Blackrock, por separado. Sánchez visitará las sedes de ambas firmas en la Gran Manzana.

El jueves Sánchez y la delegación española cambiarán de costa. Se desplazarán al oeste para visitar, en primer lugar, el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. A continuación estará en la UCLA y se reunirá con el alcalde de la ciudad. También tiene previsto encontrarse en los estudios de Universal con grandes inversores del sector audiovisual, como Netflix, HBO, Disney, Warner y Activision.

Y el viernes será el turno de San Francisco, de Silicon Valley. El presidente del Gobierno visitará el campus de Apple. También se reunirá con el CEO de HP y otros directivos de compañías tecnológicas como Intel, Qualcomm, PayPal, Levi's y Microsoft. El periplo por la ciudad se completará con otros encuentros con compañías como Zoom y Youtube y fondos de inversión del sector.

Sánchez no ha viajado a EEUU con grandes compañías del Ibex. Al contrario, la delegación española estará formada por un grupo de cinco emprendedores. Serán responsables de startups consolidadas quienes se suban al avión oficial. Serán los responsables de Red Point, Rated Power, Adara Ventures, Wallbox y Carto.

El jefe del Ejecutivo también protagonizará entrevistas en importantes medios de comunicación estadounidenses. Por ejemplo, en Nueva York estará este miércoles en el 'Morning Joe', el programa político que se emite cada mañana en la cadena MSNBC. Los presentadores son Joe Scarborough, Mika Brzezinski y Willie Geist. También participará, entre otros eventos, en una entrevista en profundidad en Reuters, CNN y Bloomberg. En concreto, en el programa Bloomberg Tecnology.