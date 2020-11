El oro pide paso: saldrá fortalecido del triunfo por la mínima de Biden en EEUU

La victoria, más que previsible aunque por la mínima, de Joe Biden en las presidenciales estadounidenses está sentando bien a la cotización del oro, que avanza más del 2% en lo que va de semana, impulsado por la debilidad del dólar -el euro ha recuperado el nivel de 1,18 unidades en su cruce frente al 'billete verde'-. La confianza en que un presidente demócrata daría luz verde a un paquete de estímulo más contundente ha venido alentando las últimas semanas a los mercados que, ahora, ven cómo ese escenario de máximos se ve rebajado por la posibilidad de que los republicanos mantengan el control del Senado.

Un Congreso (Cámara de Representantes y Senado) dividido obstaculizará los planes más ambiciosos de los azules y puede retrasar el nuevo programa fiscal, pero esto no implica que no haya otras opciones sobre la mesa. Así, hay quienes miran ya hacia a la Reserva Federal (Fed) y prevén que Jerome Powell se vea obligado a actuar ante un eventual bloqueo político. Sin embargo, tanto si Biden puede hacer efectivo su plan, como si es la Fed la que se ve obligada a tomar las riendas y amplía sus medidas contra la crisis de la Covid, el metal precioso y principal activo refugio se vería beneficiado, puesto que permite cubrirse contra la inflación. Por otra parte, un entorno de tipos de interés famélicos como el actual reduce también el coste de oportunidad de mantener lingotes de oro no rentables.

En lo que llevamos de año el oro acumula una revalorización del 23,7% hasta el entorno de los 1.919 dólares por onza al que cotiza actualmente. No obstante, la onza se deprecia más del 4,5% desde los máximos históricos que alcanzó el pasado 18 de agosto en los 2.013 dólares -su precio intradía llegó a tocar los 2.070 dólares-. Su avance anual se ha visto eclipsado por el 'rally' de la plata, que acumula un carrerón del 36,3%. La rebaja de tipos a nivel global para combatir los efectos de la pandemia, las tensiones geopolíticas y las comerciales entre EEUU y China y entre la primera economía del mundo y otros de sus socios (como la UE) han llevado a los inversores a tratar de proteger sus carteras ante la volatilidad de la renta variable, lo que les ha hecho optar por el oro, entre otros activos.

Una parte importante de esa tensión 'extra' la ha venido generando en las últimas semanas la cercanía de la cita electoral en EEUU. Ned Naylor-Leyland, gestor de la firma británica Jupiter AM cree que los dos metales hermanos habrían salido beneficiados ganase quien ganase los comicios puesto que ve inevitable que tanto Biden como Trump, si hubiera sido el caso, se vean obligados a autorizar un paquete de estímulo fiscal que la Reserva Federal "apoyaría" y que supone que "los tipos de interés reales probablemente caerían aún más".

"Las perspectivas de un panorama dividido en el Congreso, similar al actual, han sido rápidamente ajustadas en el mercado de bonos del Tesoro, con una sólida caída de los rendimientos a 10 años tras el reporte de estos resultados", apuntan desde el bróker Monex Europe, si bien advierten también de que la incertidumbre que aún rodea a todo el proceso electoral, con la posible impugnación de resultados por parte de los republicanos, invita a una mayor volatilidad a lo largo de los próximos días.

Desde el banco central estadounidense se ha venido reclamando -y sus miembros lo seguirán haciendo- al Congreso que dé luz verde lo antes posible al paquete de estímulo. "La masiva inyección de dólares por parte de los organismos públicos ha permitido a la economía norteamericana recuperarse rápidamente de la devastación provocada por la pandemia. Pero los hogares y las empresas necesitan urgentemente más apoyo para así poder consolidar la recuperación en forma de 'V' que sigue descontando el mercado", recuerda Juan Ramón Casanovas, responsable de Gestión de Cartera Privada de Bank Degroof Petercam Spain.

La reacción de los mercados de productos básicos ante el resultado sumamente incierto de las elecciones de los Estados Unidos sigue siendo tranquila, en opinión de Carsten Menke, responsable de Investigación de Nueva Generación en el banco privado suizo Julius Baer. "Seguimos estando cómodos con nuestra opinión neutral sobre el oro y el impacto potencialmente más relevante de las elecciones sería un resultado controvertido con un pico de incertidumbre que elevaría los precios (...) Dicho esto, desde la perspectiva del mercado del oro esto justificaría un comercio impulsado por el sentimiento a corto plazo en el mejor de los casos, pero no una inversión a largo plazo ya que la política no suele tener un impacto duradero en el mercado del oro", sostiene.

La plata, que ha sido vinculada a un potencial escenario de barrido demócrata, mientras tanto está luchando con los precios a la baja alrededor del 2%. Esto sugiere que ciertas expectativas habían sido tasadas en el mercado de la plata como un potencial beneficiario de las políticas ecológicas de Biden. Dicho esto, este escenario debería haber sido de todos modos insuficiente para sostener la demanda industrial de plata. Por lo tanto, creemos que la plata debería continuar moviéndose en el torbellino del oro, justificando igualmente una visión Neutral.