Últimas noticias: la edad de jubilación, reforma o la subida de las pensiones

Pacto de Toledo, pensiones, edad de jubilación... Han copado buena parte de la atención desde que el Gobierno empezó a perfilar los nuevos presupuestos generales que fueron aprobados en Consejo de Ministros a finales de octubre. El objetivo es hacer sostenible un sistema al que le han sacado multitud de 'peros' entre autoridades, gobierno, entidades, organismos, asociaciones y un largo etcétera. Veamos, a continuación, cuáles han sido las novedades de las últimas semanas al respecto.

La subida de las pensiones se hace oficial

Como consecuencia de la crisis, las dudas sobrevolaron el incremento de las pensiones que durante un tiempo pendió de un hilo. La incertidumbre se acabaría disipando a finales de octubre. El Ministerio de Hacienda confirmó que en el anteproyecto de los PGE se incluiría una subida de las pensiones públicas del 0,9% con arreglo al IPC. Las no contributivas, por su parte, subirían el doble, el 1,8%.

Así quedarán con las 'nuevas pensiones'

Dentro del desglose, las pensiones de jubilación, que son las más numerosas, escalarán a partir del 1 de enero hasta los 1.177 euros de media, un nuevo máximo histórico, tras un alza de unos 10,5 euros desde los 1.166,7 euros actuales. Mientras, las pensiones de viudedad subirán en algo más de 6,5 euros y pasarán de 728 euros mensuales a situarse ligeramente por encima de los 734 euros, siempre hablando en promedio. Las pensiones no contributivas, escalaran hasta los 402,72 euros, teniendo en cuenta la subida del 1,8%.

A su vez, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares ascenderá a 798 euros, desde los 790,7 actuales. Mientras, la pensión mínima de incapacidad permanente por gran invalidez se elevará hasta los 1.276,5 euros desde los 1.265,1 euros a día de hoy, y la de incapacidad absoluta con cónyuge a cargo subirá de 843,4 a 851

El Banco de España cuestiona la subida...

El gobernador del Banco de España subrayó su disconformidad con dos de las medidas más controvertidas y emblemáticas del proyecto presupuestario: las subidas del 0,9% previstas para las pensiones y el sueldo de los funcionarios. En opinión de Hernández de Cos, estas medidas "podrían redundar en un aumento de las compensaciones reales de estos colectivos, en una coyuntura en la que, al mismo tiempo, se materializa una importante destrucción de empleo en el conjunto de la economía y un deterioro muy acusado, sin precedentes históricos, de las cuentas públicas".

...Y el Gobierno cierra filas

Pese a todo, el Gobierno cerró filas en torno a la subida de las pensiones y tras las palabras del gobernador del Banco de España. Tanto el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dijeron que la subida estaba "absolutamente justificada" incluso, en un contexto de crisis. Así, defendió Escrivá su compromiso firme sobre el incremento de las pensiones.

El gran fondo de pensiones de empleo de promoción pública

El plan estrella del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para implantar en España un gran fondo de pensiones de empleo de promoción pública y gestión privada que impulse de una vez el casi inédito segundo pilar del sistema de pensiones español, el que se refiere a la previsión social en el ámbito de la empresa, está en manos de Nadia Calviño, quien será la encargada de modular el desarrollo legal y de darle luz verde.

José Luis Escrivá aterrizó en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la firme intención de centralizar en este departamento de nueva creación todas las competencias referidas al sistema nacional de pensiones, lo que no sólo incluía el tradicional perímetro de las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, sino también el Régimen de Clases Pasivas de funcionarios del Estado - cuya gestión acaba de recibir este mes de octubre del Ministerio de Hacienda- y las competencias regulatorias sobre los planes de pensiones, tradicionalmente en manos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.

El Gobierno ya prepara la reforma de las pensiones

Para ello, el ministro Escrivá encargó una encuesta para saber por qué los españoles se jubilan antes. Así, ha invertido 13.000 euros en contratar una consultora para testar la actitud de los ciudadanos ante la jubilación y a un experto en economía del comportamiento para saber por qué no se prolonga la vida laboral. Sus objetivos son, por una parte, disponer de información estadística reciente sobre las actitudes de los españoles ante el evento de la jubilación y también sobre la eventual respuesta de la ciudadanía ante una serie de eventuales modificaciones en el actual marco regulatorio.

Así afectará a los planes de pensiones los nuevos PGE

En otro orden de cosas, en las últimas semanas también hemos conocido que el Gobierno ha incorporado un recorte de 2.000 euros de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF. Antes, el límite estaba fijado en 8.000 euros.

Los trabajadores que todavía pueden jubilarse en 2020 y cobrar el 100%

La primera condición será haber cumplido la edad legal de jubilación. En 2020 se exige tener 65 años, si se han cotizado 37 años o más, o 65 y 10 meses, si el periodo de cotización es inferior a 37 años. En este último caso, como mínimo se exige tener 15 años cotizados, dos de los cuales se deberá haber producido en los 15 años previos a la solicitud de jubilación. Este es el requisito de acceso a la pensión contributiva por jubilación.

No obstante, si no se cumple la edad anterior, la Seguridad Social reconoce la jubilación anticipada. En ese caso, el beneficiario no podrá acceder al 100% de la pensión porque se aplica el coeficiente reductor. Este porcentaje que se resta de la pensión oscilará entre el 2% y el 1,625%, según el número de años cotizados.

La paga extra de Navidad de los pensionistas

En esos meses, los pensionistas recibirán como ‘paga extra’ el mismo importe que corresponde para esa mensualidad. Es decir, durante este mes les corresponderá una cuantía igual al doble que un mes normal. En caso de que el pensionista haya adquirido esa condición a lo largo del año, no desde el mes de enero, también tiene derecho a la paga extraordinaria aunque el importe puede ser menor. En este caso que los períodos de percepción no son completos, se cobra una paga extraordinaria proporcional a razón de una sexta parte íntegra.