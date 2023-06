La banca se sacude el fantasma de la baja rentabilidad ante la mejora de ingresos

Las decisiones de política monetaria marcarán la agenda de la semana de los inversores. Mientras que se espera que la Reserva Federal se tome un respiro en esta reunión para volver a subir los tipos de interés en julio, el Banco Central Europeo (BCE) acometerá una nueva subida, en esta ocasión de 25 puntos básicos, hasta el 4%. Será el octavo incremento del organismo que preside Christine Lagarde y permitirá a los bancos seguir aumentando sus ingresos por su efecto en el euríbor y la repreciación de su cartera de crédito, mientras la mora sigue sin llegar.

Este cambio en la política monetaria del BCE ha permitido a la banca sacudirse el fantasma de la baja rentabilidad. Durante una década, los tipos de interés en negativo primero, junto a una pandemia después, llevaron a las entidades españolas a presentar un ROTE (return on tangible equity), entendida como su rentabilidad ofrecida, por debajo del 10%, insuficiente para cubrir el coste del capital, es decir, la tasa de retorno que los inversores esperan alcanzar al invertir en sus acciones.

Precisamente, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya ha asegurado que los bancos españoles alcanzaron el coste de capital en 2022, cuando la rentabilidad sobre el capital alcanzó el 10,2% sin tener en cuenta elementos extraordinarios, lo que supone 140 puntos básicos más que en 2021 y cerca de 300 puntos básicos por encima de lo logrado en 2019 y, por lo tanto, por encima del coste del capital. Una opinión que también comparte la Asociación Española de Banca (AEB).

Más prudente se han mostrado los directivos de las principales entidades financieras del país, ya que consideran que se trata de una variable difícil de cuantificar en la que ha influido también los acontecimientos que afectaron al sector financiero en marzo y que llevaron al coste de capital a repuntar. Pero en términos generales, sí que podría decirse que la banca ya habría alcanzado o estaría próxima a lograr estos niveles que exigen los inversores.

La rentabilidad supera el doble dígito

Banco Santander sería una de las entidades que ya habría alcanzado el coste de capital a nivel de grupo teniendo en cuenta los niveles de ROTE, aunque fuentes de la entidad recuerdan que este ratio se mide de diferentes formas y que en España todavía no se habría logrado. La rentabilidad del banco que preside Ana Botín se situó a cierre del primer trimestre en el 14,4%, En cuanto al coste de capital, Bloomberg lo sitúa en el 15,1%. Asimismo, Banco Santander se ha fijado una rentabilidad de entre el 15% y el 17% en su nuevo plan estratégico, que vendría a confirmar estos objetivos.

BBVA logró el ROTE más elevado de todos los bancos cotizados en el primer trimestre. En concreto un 16,5%, una cifra que le permitiría cubrir el coste de capital según las estimaciones de Bloomberg, que lo coloca en el 15,04%. Aunque el banco recalca que la rentabilidad en España sigue sin ser suficiente. También es cierto que es mayor para los bancos que operan en mercados de mayor riesgo.

Otra variable que ha influido para lograr o no este coste ha sido el impuesto extraordinario a la banca. Precisamente, la rentabilidad sin el gravamen para Caixabank hubiera sido del 11,7% y, aunque no hubiera cubierto el coste del capital, hubiera estado cerca, como reconoció el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar. De hecho, en Bloomberg lo cifran en el 12,8%, niveles muy próximos. Sin embargo, teniendo en cuenta el tributo, el ROTE se ha situado en el 10,5%. Asimismo, Gortázar señaló que "en los últimos meses, como resultado de distintas situaciones y, recientemente, por la volatilidad que se ha producido, no es una variable directamente observable".

También Banco Sabadell ha visto como el impuesto lastraba su ROTE, hasta el 9,90% desde el 11,4% que hubiera logrado sin el tributo, aunque en ese sentido, las previsiones actuales de la entidad, que apuntan a alcanzar una rentabilidad por encima del 1o%, le permitirían aproximarse a este nivel que los inversores considerarían como aceptables. En cualquier caso, se situaría lejos del 15,9% en que Bloomberg considera que debería estar ese ratio.

Otra de las entidades que se mueve en torno al coste de capital sería Bankinter. La rentabilidad de la entidad que preside María Dolores Dancausa se situó a cierre de marzo en el 14,05%, mientras que Bloomberg cree que su coste de capital se situaría en el 13,8%. Por su parte, Unicaja Banco, aunque sigue mejorando el ROTE trimestre a trimestre, lo situó en los tres primeros meses del año en el 6,5%, todavía lejos del 13,5% fijado por Bloomberg, pero un nivel más próximo que la media de los analistas, que lo calculan en el 11,5% y prevén que vaya cayendo por el negocio minorista de la entidad.

