CCOO y UGT dan su visto bueno inicial al Estatuto del Becario y CEOE se descuelga. 

UGT y CCOO han alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo para el estatuto del becario, que acabará con el fraude laboral asociado a esta figura y obligará a las empresas a cotizar por ellos, una norma que no es apoyada por la patronal CEOE, según fuentes sindicales. Ambos sindicatos están satisfechos con el texto pactado, aunque todavía tienen que someterlo a la aprobación de sus respectivas ejecutivas en los próximos días. Fuentes del Ministerio de Trabajo han incidido en que no pueden considerar que hay un principio de acuerdo hasta que el texto no reciba el visto bueno de los sindicatos internamente.

UGT ha destacado como puntos fuertes del texto preacordado que persigue las principales modalidades de fraude creadas en torno a la figura del becario, que delimita claramente la parte formativa del trabajo productivo y que concede un catálogo de derechos en línea con lo que demanda Europa, como la compensación de gastos, las cotizaciones o planes formativos individualizados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba esta mañana que la patronal está bloqueando el acuerdo en torno al estatuto del becario, una norma que considera de esencial importancia para dar derechos a este colectivo. "Le pedimos que se sume a un modelo de formación dual europeo con derechos y dignidad", ha reclamado la vicepresidenta, que ha asegurado que de lo contrario CEOE se estaría alineando con un modelo basado en la precariedad.

El ministro de Exclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya avanzó que que la cotización de este grupo tendrá una exoneración "casi completa. Trabajo y los agentes sociales abrieron el pasado mes de abril la negociación para elaborar el Estatuto del Becario, una regulación que busca proteger los derechos de las personas que realizan prácticas no laborales. La intención del Gobierno era tenerlo aprobado antes del verano pero la mesa sigue abierta a la espera de consensuar un acuerdo con todas las partes.

La propia ministra y vicepresidenta segunda ha reclamado este lunes al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que "deje de bloquear" el Estatuto del Becario. "La patronal española tiene que decidir si opta por un modelo europeo, como el que diseña la Reforma Laboral y, por tanto, el conjunto de los países europeos hacia un modelo de formación dual, o si el señor Garamendi se posiciona en los modelos basados en la precariedad", sentenció Díaz en declaraciones a los medios, en las que también aseguró que desde su departamento llevan desde antes del verano intentando cerrar un acuerdo con dar luz verde a esta normativa.