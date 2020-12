Sánchez e Iglesias aprueban los PGE en el Congreso con más apoyos que Rajoy

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Pero han tenido que pasar dos años y medio para ver cómo el Congreso de los Diputados aprobaba el segundo trámite de unos Presupuestos Generales del Estado diseñados por su Gobierno. Las cuentas públicas han salido adelante este jueves con una mayoría amplia de hasta 188 diputados, la más elevada desde el año 2007. Que es además la más sólida en comparación con las que tuvo Mariano Rajoy en estos trámites. E incluso superior al respaldo que logró el expresidente del PP durante los cuatro años que contó con mayoría absoluta. Lo que permite al PSOE, ahora de la mano de Unidas Podemos, quitarse la espina de 2019, cuando la negativa de ERC a aprobar este proyecto de ley llevó al presidente a convocar elecciones.

El Gobierno ha conseguido ampliar para este trámite los apoyos que consiguió para la investidura de Sánchez. Algo que es consecuencia de que ERC y EH Bildu hayan girado al sí, lo cual configura una mayoría de izquierdas de cara a lo que resta de legislatura. La anécdota del pleno en el que se han votado las secciones de los PGE ha estado en que tanto los 'síes' como los 'noes' han estado respaldados por menos diputados de los que se esperaba. Hasta ocho parlamentarios no han votado las cuentas públicas. De hecho, PSOE y Unidas Podemos habían conseguido hasta 189 escaños para sacar adelante el proyecto. Pero finalmente, en unas votaciones han sumado 188 y en otras 187. En el caso de quienes los rechazaban, en lugar de sumar hasta 161, se han quedado en 154.

Ahora queda el trámite del Senado, que será exprés, y después una última votación de nuevo en el Congreso. Si nada falla, el Gobierno tendrá los PGE amarrados el 29 de diciembre, día para el que se ha fijado un último pleno. Justo un año y un día después de que Sánchez y Pablo Iglesias dieran a conocer su pacto de coalición y su programa. Entonces, quedaban apenas dos meses para la crisis del Covid.

La fotografía final que dibuja el trámite de enmiendas parciales es la siguiente. Han votado a favor de estos PGE los grupos de PSOE y Unidas Podemos (suman 155 escaños), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), el PDeCAT (4, rompiendo la unidad con JxCAT), Más País (2) y Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Nacionalista Cántabro, PRC (1 cada uno). 189 votos inéditos en los últimos años. Una alianza de una decena de partidos de distinto signo que nunca se había visto en las pantallas que reflejan las votaciones del hemiciclo, ya que las cuentas públicas solían salir adelante con el respaldo de cuatro fuerzas políticas como mucho.

Desde 2007 un Gobierno no sacaba adelante una votación de este tipo con una mayoría así. Entonces imperaba el bipartidismo y José Luis Rodríguez Zapatero logró 192 apoyos, tras sumar a sus escaños los de IU, PNV y el BNG. A partir de ese momento, sacar adelante las cuentas públicas fue un infierno parlamentario para cada Ejecutivo. Incluso Mariano Rajoy, que durante sus primeros cuatro años gobernó con mayoría absoluta, únicamente fue capaz de sumar el voto del representante de UPN. Lo que no impidió que utilizara su rodillo parlamentario, con el que sumaba hasta 186 diputados.

Las que serán las primeras cuentas públicas desde las que diseñó Cristóbal Montoro en 2018 tienen una consecuencia directa. Desde ahora, la coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene casi asegurado poder completar la legislatura que comenzó a finales de 2019. Por lo que si socialistas y morados van superando las diferencias que surgen por su distinta manera de entender la política y lo que debe hacer el poder Ejecutivo, Sánchez e Iglesias tienen en su mano que su pacto se extienda hasta 2023. E incluso hasta 2024, si el periodo en el que están en funciones se alarga. Un escenario que del que ya ha avisado la portavoz socialista, Adriana Lastra, a la oposición. "Hay gobierno para muchos años", ha señalado desde su intervención en la tribuna.

El resto de votos han ido a parar al 'no', ya que no se han producido abstenciones. En este grupo de la negativa han estado PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Foro Asturias o el BNG. El caso de este último es llamativo, ya que en lo que va de legislatura ha sido uno de los socios del Ejecutivo. Pero los nacionalistas gallegos consideran que los PGE no incluyen suficientes inversiones para Galicia, por lo que han rechazado dar el 'sí' que habría facilitado a Sánchez contar con un apoyo extra.

Aun así, todas las secciones de los PGE han contado con el respaldo mayoritario. Si solo una de ellas era rechazada por el Pleno, decaían todas las cuentas públicas del próximo año. Un fantasma que se ha esfumado conforme avanzaban las votaciones. Desde ahora, solo queda el trámite del Senado. Y con los plazos marcados, Moncloa conseguirá su objetivo de comenzar 2021 con un nuevo marco presupuestario que deje atrás las dos prórrogas del que diseñó Montoro.