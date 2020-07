Los ministros de Podemos presionan a Sánchez para derogar la reforma laboral

La reforma laboral está siendo uno de los elementos más problemáticos para el Gobierno de coalición. Hay dos posturas claramente diferenciadas e, incluso, enfrentadas más que por las formas, por los tiempos. Por un lado, el equipo de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, aboga por enfriar la decisión tras el 'shock' que a supuesto la Covid en el mercado de trabajo. Por otro lado, los ministros de Unidas Podemos, liderados en este caso por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, apuestan por acelerar las primeras medidas del pacto firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre y comenzar el desmontaje de los aspectos más urgentes de la ley de leyes estrella del PP en materia laboral.

Los últimos movimientos del PSOE en relación a la reforma laboral no han gustado nada en la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, según explican fuentes gubernamentales. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia morada es la rectificación de la votación del miércoles a la enmienda de EH Bildu en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. La formación abertzale planteó la derogación de la normativa que alumbró Fátima Báñez y los socialistas cambiaron de parecer en apenas una hora. Primero el diputado Pedro Casares votó a favor de acabar con ella pero el portavoz Rafael Simancas hizo su aparición en la sala para, con la ayuda del PP, obligar a repetir la votación y apostar en segunda ronda por el 'no'.

La parte morada del Gobierno se quejó ante el equipo de Sánchez. ¿Por qué esta rectificación? No sentó nada bien. Llueve, además, sobre mojado. Solo hay que recordar lo ocurrido el 20 de mayo, a última hora de la tarde, cuando el PSOE y Unidas Podemos anunciaron un pacto con Bildu en el que se recogía la derogación "de manera íntegra" de la reforma laboral". Se precisaba, además, que esa decisión debía de ser efectiva "antes de la finalización de las medidas excepcionales del estado de alarma". El 'tsunami' que se organizó en el Gobierno obligó a la propia Calviño a intervenir ante Sánchez y a que los socialistas rectificaran inmediatamente ese documento.

🤝 @EHBildu acuerda con @PSOE y @Podemos derogar la Reforma Laboral de manera íntegra.



Compromisos:



🔙 La derogación deberá ser efectiva antes de finalizar las medidas extraordinarias por el #COVID19



✅ Mayor capacidad de gasto en políticas públicas



👉 https://t.co/9Kgs1VGj4c pic.twitter.com/lStEVIWoMW — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) May 20, 2020

Los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno quieren acelerar determinadas decisiones para que se hagan efectivas lo antes posible, incluso este mismo otoño. La situación económica, consideran, apremia a modificar determinadas leyes. Por ejemplo, una que ya han trasladado los sindicatos: recuperar la autorización administrativa previa para los casos de ERE masivos. Hay temor a un otoño caliente en este sentido y por eso en el Ministerio de Trabajo, que es donde se centran todas las cuestiones relativas a este asunto, están planteando dar prioridad a determinados cambios. Son conscientes de que la reforma laboral no se deroga de la noche a la mañana pero apuestan por ir desmontando ya las leyes de una en una como ya se ha hecho con el despido por enfermedad.

Estas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos no solo se producen en el Gobierno. En el Congreso son aún más evidentes. Esta semana, a pesar de que ambos grupos han acudido a la Comisión de Reconstrucción con textos de unidad, dividieron su voto y los morados apoyaron en dos ocasiones la polémica enmienda de Bildu. Más cristalino aún fue su portavoz, Pablo Echenique: "Viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo, y si no, tiempo al tiempo". Aviso a navegantes.

Moncloa, por su parte, está mandando mensajes equívocos, al menos en público. Sánchez dijo en el Congreso que su compromiso para la derogación de la reforma laboral sigue "endeleble" pero el presidente está evitando cualquier polémica. Más si cabe en el que su relación con CEOE, claramente contraria a acabar con la normativa del PP, atraviesa por un momento dulce. Los empresarios hicieron un esfuerzo por estar el viernes en la fotografía de unidad y el presidente también lo está haciendo para pasar de puntillas sobre el asunto. En el "Acuerdo por la reactivación económica y el empleo" hay una mención genérica a la modernización de "nuestro marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras". Y también se contempla "reactivar, con carácter inmediato, las mesas de Diálogo Social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo". La única mesa constituida antes de la pandemia era, precisamente, la de negociación del desmontaje de la reforma laboral.

Fuentes del Gobierno recuerdan que un factor importante en este escenario es la negociación en el seno de la UE y la aspiración de Sánchez a lograr hasta 140.000 millones en condiciones ventajosas. También es un aspecto a tener en cuenta que mencionan en Unidas Podemos. Consideran que una derogación de la reforma laboral que en su día alabó hasta Angela Merkel, persona de confianza de Mariano Rajoy, perjudicaría a las aspiraciones españolas en las conversaciones en marcha. Piden tregua hasta que se despeje la incógnita del fondo de recuperación.

A pesar de estas polémicas el Gobierno sigue mirando a los Presupuestos, la "ley de leyes" en materia económica que garantizaría el proyecto de legislatura de Sánchez e Iglesias. Los socialistas y Unidas Podemos está transmitiendo a los socios de investidura que otoño será el momento de negociar un proyecto de ley en el que Moncloa aspira a recuperar a ERC, con quienes la relación se ha complicado. Los republicanos son la prioridad. Pero la opción de Ciudadanos, que se ha abierto a negociar la cuentas públicas, está ahí. Hasta septiembre no se esperan movimientos, una vez quede despejada la fecha de las elecciones en Cataluña.