De Galán a Pallete: Sánchez corteja a los VIP del Ibex y se prometen colaboración

Moncloa se está acercando a Ibex 35 de cara a la recuperación económica. El gabinete de Pedro Sánchez quiere contar con las grandes empresas españolas en un periodo decisivo para el presente y futuro económico y les está convocando en el palacio presidencial para abordar de manera conjunta el momento. El pasado miércoles estuvo presente una destacada representación del selectivo pero el contacto es habitual y fluido con todos los actores del tablero. El objetivo del Gobierno no es otro que buscar una colaboración público-privada en vísperas de presentar el plan de reformas a Bruselas y de abordar los Presupuestos de 2021.

Los contactos de Moncloa con el Ibex se han multiplicado tras el estado de alarma. "Las conversaciones son regulares con todo el mundo empresarial", exponen fuentes del entorno del presidente. Nada que no ocurriera antes de la pandemia pero ahora las necesidades son otras y más acuciantes. La crisis también ha golpeado con diferente intensidad la cuenta de resultados de las grandes empresas -véase Repsol- a lo que hay que añadir que el Gobierno de Sánchez está anunciando una ambiociosa transformación de la economía que afecta de lleno a estos 'skateholders', de ahí que el Ibex esté mostrando una disposición especial hacia el Ejecutivo.

El pasado miércoles quedó demostrado lo fluida que es esa relación. Fue una imagen que pasó desapercibida para muchos pero que en Moncloa dan especial importante. Sánchez y la cúpula económica del Gobierno, con Calviño a la cabeza, presentaba en plan especial de Formación Profesional y el gabinete decidió invitar a varios VIP del Ibex. Estuvieron José María-Alvarez-Pallete (Telefónica), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Antoni Brufau (Repsol) o José Ignacio Goirigolzarri (Bankia).

No estuvieron presentes pero también hay contacto "regular" con Ana Botín (Santander), Pablo Isla (Inditex) o Luis Gallego (IAG-Iberia), entre otros. Este último caso es especialmente delicado no solo por la situación financiera de la aerolínea sino por el inminente Brexit del 31 de diciembre, algo que Moncloa está abordando pero ante lo que prefieren no hacer declaraciones hasta que encuentren una solución.

La invitación de Moncloa al Ibex no es una novedad desde que se levantó el estado de alarma. Los VIP económicos ya han estado junto a Sánchez con motivo de la presentación en el palacio presidencial de otros planes de impulso a los sectores afectados por la pandemia. De hecho son apuestas que se han trabajado al alimón escuchando las demandas de los grandes empresarios. Siempre, eso sí, estos presidentes y consejeros delegados han permanecido en un segundo plano y Presidencia del Gobierno no ha informado de su presencia en dichos eventos.

La relación y comunicación con estos 'skateholders' es, en definitiva, prácticamente diaria en estos momentos y la mantiene, eminentemente, Iván Redondo, como jefe de gabinete de Sánchez, y Manuel de la Rocha, el director de la Oficina Económica de Presidencia y hombre clave en la negociación del Consejo Europeo que finalizó el pasado martes. Ellos son los interlocutores que escuchan las demandas de los empresarios y se encargan de mantener la maquinaria de interrelaciones engrasada. Con la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo también existe interlocución pero a un nivel más técnico.

Estos tentáculos con el Ibex se repiten con la CEOE. Antonio Garamendi es una de las personas que en las últimas semanas más ha hablado con Sánchez, probablemente superando las conversaciones con algunos ministros, explica una fuentes del Gobierno. Y es que Moncloa también cuenta con la patronal para la reconstrucción. De hecho los empresarios van a poner en marcha una oficina de captación y preparación de proyectos empresariales candidatos a recibir las ayudas europeas, un movimiento que servirá al Ministerio de Economía para abordar mejor la tarea ante Bruselas.

Quien también mantiene una interlocución con algunos empresarios del Ibex es el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El origen de esta relación se remonta a la pasada Semana Santa, en pleno tira y afloja por el Ingreso Mínimo Vital. Iglesias habló con Botín, Pallete e Isla, en quienes encontró complicidad para articular una prestación puente. Finalmente el IMV ha llegado para quedarse y la relación con estos empresarios se mantiene viva.