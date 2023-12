Andrea Orcel quiere fusiones: "Europa necesita bancos de 100.000 millones"

Andrea Orcel es uno de los ejecutivos que más expectativas despierta en la escena de la banca en Europa. Su reputación de banquero de negocios agresivo le precede tras una larga trayectoria en fusiones y adquisiciones. Entre los años 90 y 2000 lideró un equipo en Merrill Lynch que asesoró a Banco Santander en múltiples adquisiciones durante la presidencia de Emilio Botín. También unió a más de media docena de bancos medianos para crear la tercera entidad más grande de Italia.

Durante la década siguiente, ese nuevo banco transalpino, ahora conocido como UniCredit SpA, gastó 65.000 millones de euros comprando prestamistas en Europa central y oriental para convertirse en un coloso regional, además del banco más grande de Italia. Orcel luego asumió de consejero delegado en el banco de inversión de UBS. Más tarde llegaría el efímero fichaje por Banco Santander, que acabó en los tribunales y que le otorgó hasta 43 millones de euros de indemnización.

En abril de 2021, Orcel regresó a UniCredit para dirigir el banco que ayudó a crear, con el objetivo de revitalizar un conglomerado con problemas. "La ambición última es ser líder en Europa", declaró en Bloomberg Television. Los inversores han aplaudido los esfuerzos del italiano de 60 años para reducir la burocracia, cerrar líneas de negocio ineficientes y desviar recursos hacia actividades más rentables.

Ha impulsado las ganancias de UniCredit e implementado el plan de recompra de acciones más generoso de cualquier banco europeo, planeando distribuir al menos 6.500 millones de euros para 2023 a través de dividendos y compras de acciones. Esto ha ayudado a casi triplicar el precio de las acciones de UniCredit, y hoy Orcel tiene 10.000 millones de euros disponibles para adquisiciones específicas o pagos a accionistas, además de lo prometido anteriormente.

En el camino, ha logrado obtener uno de los salarios más altos de Europa, con una remuneración total que se acerca a los 10 millones de euros al año. Orcel confía en que UniCredit puede seguir prosperando, pero los próximos pasos serán más difíciles que hasta ahora. Parte de su crecimiento en beneficios se puede atribuir al aumento de los tipos de interés, y es probable que ese impulso disminuya a medida que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los esfuerzos para combatir la inflación y los clientes exijan mayores intereses por sus ahorros.

Golpe de Rusia

A pesar de su repliegue en Rusia, todavía supervisa un imperio de pequeñas empresas en Europa central y oriental. Eso ha dejado a Orcel con una amalgama de sistemas informáticos heredados, lo que significa que simplificar aún más será más complicado de lo que ha logrado hasta ahora. Y una recesión se avecina en Alemania, donde UniCredit posee la antigua HypoVereinsbank.

"Europa necesita bancos con capitalizaciones de mercado superiores a 100 mil millones de euros si queremos que este bloque económico se mantenga frente a los EEUU o China", asegura Orcel. El italiano tomó las riendas después de un período de turbulencia que vio a UniCredit convertirse en sinónimo de la fragmentación que afecta a la banca europea: rentabilidad limitada derivada de operaciones distribuidas en mercados localizados que dificultan aumentar la eficiencia.

Su predecesor, Jean-Pierre Mustier, implementó una dolorosa reestructuración y plan de ajustes con desinversiones y ampliaciones de capital con los que recaudó unos 13.000 millones de euros y se deshizo de montones de deuda tóxica. Si bien eso sentó las bases para el crecimiento, UniCredit perdió su posición como líder en Italia frente a Intesa Sanpaolo SpA, y después de un enfrentamiento con el consejo de administración sobre la estrategia a seguir, Mustier renunció.

"Este era un banco que había perdido la confianza en sí mismo, había perdido credibilidad externa", rememora Orcel. A pesar de su experiencia en banca de inversión, el CEO de Unicredit aún no ha cerrado un acuerdo importante, incluso cuando algunos externos presionan por una megaadquisición que llevaría a UniCredit a la élite de las finanzas globales. En 2021 se retiró de un acuerdo para adquirir la participación del gobierno italiano en Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), que justo estos días ha vendido a mercado parte de sus acciones.

Orcel asegura que está buscando otras compras que puedan aumentar aún más la valoración del banco. Sin embargo, hasta ahora nada ha sido lo suficientemente atractivo pero está claramente dispuesto a considerar la idea de un acuerdo importante. Unicredito ha recortado casi 10.000 empleos, alrededor del 12% de la fuerza laboral total del banco, especialmente en sus centros corporativos en Milán y Múnich, lo que ha dejado a algunos empleados inquietos.

El Chuck Norris de la banca

Su naturaleza enérgica, conocida por llamar a subordinados en las primeras horas, no es del agrado de todos. Es directo y exigente, y tiene la disposición de un banquero de inversión para mantener todo en flujo hasta que se finalice un acuerdo, fomentando deliberadamente la incertidumbre, según varios excolegas, quienes pidieron no ser nombrados al hablar de asuntos personales.

Pero los admiradores de Orcel dicen que su determinación, junto con una disposición a hacer lo inesperado, lo convierten en un líder natural. Mientras recorta en la sede, invirtió en sucursales y capacitación de empleados. Y ha visitado regularmente oficinas más pequeñas en toda Europa para reunirse con jefes, gerentes intermedios y empleados de nivel básico, generando un nuevo sentimiento de entusiasmo entre algunos empleados.

"Está totalmente comprometido con todo lo que hace", señala Marina Natale, exdirectora financiera de UniCredit que conoce a Orcel desde su tiempo en Merrill. Y los clientes dicen que tiene un enfoque implacable de un banquero de inversión en sus necesidades, algo que no siempre es automático en los préstamos minoristas. Aseguran que ha "roto realmente con el pasado", dice Massimo Perotti, ejecutivo de Sanlorenzo SpA, un fabricante de yates de lujo y un cliente tanto de UniCredit como de Intesa. "Puedo ver una gran diferencia en el enfoque. Siento que importo".

Orcel exhibe una personalidad alfa masculina, a veces esquiando acuático cerca de Londres al amanecer o surfeando frente a la costa de Portugal, donde tiene una casa. Esto lo ha convertido en objeto de comentarios sarcásticos, con algunos empleados apodándolo "Chuck", en referencia al actor de artes marciales Chuck Norris. Otros lo llaman Megadirettore Galattico, en referencia a una sátira italiana de los años 70 sobre trabajadores corporativos oprimidos y su arrogante jefe.

Durante su tiempo en UBS, Orcel pasó de hacer negocios a reestructurar, ya que el banco suizo se vio obligado a reducir drásticamente su banco de inversión tras un escándalo de operaciones comerciales no autorizadas y un rescate del gobierno. En el banco suizo también supervisó miles de recortes de empleo, sentando las bases para un cambio a la gestión de patrimonio que marcó una década de estabilidad.

Su experiencia en el banco de Zurich ayudó a poner a UBS en una posición para rescatar a su vecino en apuros, Credit Suisse, en marzo pasado, y perfeccionó las habilidades que Orcel necesitaba para dirigir un banco comercial complejo como UniCredit. "Puedes trabajar en cualquier lugar pero ciertos principios siempre permanecen iguales", asegura el italiano.

Más allá de los recortes de empleo y los ajustes de eficiencia, la dirección estratégica de UniCredit es utilizar negocios que generen comisiones (seguros, pagos y gestión de activos) como un segundo motor de ganancias, llevando cada vez más productos al banco en lugar de subcontratarlos a otras firmas. "Necesitamos crecer en los lugares correctos, ¿dónde queremos ganar cuota de mercado? Esto no es muy diferente a lo que hice en UBS. Acumulamos en acciones, donde éramos fuertes, y retrocedimos en renta fija, donde no lo éramos", explica.

Europa ha sufrido durante mucho tiempo debido a la gran cantidad de prestamistas compitiendo por depositantes y clientes. Pero las normas sobre la gestión de capital y liquidez pueden disminuir los incentivos para los acuerdos transfronterizos, una preocupación incluso para los reguladores que han intentado, pero no han logrado, crear una verdadera unión bancaria. Orcel argumenta que su red puede ofrecer un modelo para alcanzar una escala que la mayoría de sus competidores solo sueñan. "Puedo hacer adquisiciones o fusiones domésticas en 13 países. Lo que ustedes llamarían transfronterizo, yo lo llamaría doméstico".

Preparándose para una megafusión

Por ahora, sin embargo, Orcel asegura estar feliz de concentrarse en compras más pequeñas para impulsar el potencial del banco, con una mirada constante en aumentar los ingresos y el valor general de la empresa. Un acuerdo en noviembre por la participación del gobierno griego en Alpha Bank, con sede en Atenas, por aproximadamente 300 millones de euros, fue su primera incursión fuera de Italia desde que asumió el cargo hace casi tres años.

Orcel deja claro que los inversores deberían esperar que esta táctica continúe, siempre que aparezcan las oportunidades adecuadas. También está optimista sobre el crecimiento de la rentabilidad del banco, incluso con la desaceleración inminente en los ingresos por intereses. En los próximos años, dice, UniCredit seguirá aumentando sus objetivos, con una meta para 2023 de 7.500 mil millones de euros en beneficios netos y unos ingresos superiores a 22.000 millones de euros.

Una adquisición de gran tamaño sería más difícil, ya que la valoración de UniCredit es inferior a la de la mayoría de sus competidores relevantes. Orcel admite que el precio de las acciones de UniCredit excluye ese tipo de acuerdos... por ahora. Y no está claro si sus accionistas, habitualmente satisfechos con la remuneración que están recibiendo, recibirían con agrado una megaadquisición.

Pero si su plan para impulsar la valoración del banco tiene éxito, Orcel promete que estará listo para dar el gran salto bancario: "Si no son los términos correctos, si no es la forma correcta, es mejor no hacerlo. Pero si fuéramos a hacer algo, estamos extremadamente seguros de que podemos extraer el valor de ello".