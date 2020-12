Solaria, Berkeley, Urbas... ¿Repetirán el rally de un año golpeado por la Covid?

Han sido los reyes indiscutibles en un año difícil para la renta variable europea en general a causa de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El rally experimentado a partir de noviembre gracias a las noticias positivas que han traído consigo las vacunas ha permitido a la bolsa española alejarse de los mínimos del pasado mes de marzo, en pleno 'crash' por el cerrojazo global a la actividad, sin embargo no impide dejar atrás los números rojos.

En medio de un contexto altamente volátil y marcado a fuego por la incertidumbre, cinco valores han brillado con luz propia estos meses y han sido capaces de sortear el temporal con revalorizaciones superiores, incluso, al 200%. Solaria, Berkeley, Urbas, Grenergy y Soltec se han mostrado resilientes pese a las dudas... La pregunta, ahora, es si serán capaces de reeditar su gesta en 2021, en pleno proceso de recuperación de la economía a nivel mundial. El poder económico del sol está que arde... también en bolsa.

Solaria y el 'boom' de las renovables

En un mundo que ya ha empezado a posicionarse para el 'giro verde' y la descarbonización de la energía, Solaria, multinacional especializada en la solar fotovoltaica ha, ha vivido este año el mayor esprint de la bolsa española, con una revalorización superior al 230%. Su incorporación al Ibex 35 el pasado 19 de octubre en sustitución de MásMóvil (desde entonces sus títulos avanzan un 27%) ha sido el broche perfecto para la firma que preside Enrique Díaz Tejeiro.

En adelante, la compañía puede verse beneficiada por las ayudas del 'Next Generation'. Bruselas ha instado a los países beneficiarios a que destinen los fondos del plan de recuperación a impulsar la transición energética y el Gobierno ha asegurado que a ella destinará el 37% de los recursos que reciba de sus socios. A esto se suma el impulso decidido al sector que pretende dar el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Pese a este escenario, hay analistas que consideran que el valor ya ha dado todo lo que tenía que dar, al menos de momento. Es el caso de los de Renta 4, que otorgan un precio objetivo a sus títulos de 14,3 euros, más de un 50% por encima de su cotización actual.

Mientras, desde IG, Sergio Ávila incide en que las perspectivas indican que Solaria puede crecer alrededor del 33% los próximos tres años. "Esperamos que el sector, que además es defensivo, siga haciéndolo bien en 2021, ejercicio en el que prevemos que la rotación hacía cíclicos no sea todavía agresiva" apuntan. No obstante, apunta a que ya no está en un buen punto de entrada y los soportes están muy lejos, en la zona de los 17,58 euros. "Sería un mantener y, si llega a máximos históricos, ser muy cautos por si viene una fuerte corrección a niveles proporcionales al 38,2%, 50% o 61,8% de todo el tramo de subida que acumula desde marzo", afirma el analista.

Segunda en el podio pese a las idas y venidas con Retortillo

La minera angloaustraliana Berkeley ha sido otra de las grandes protagonistas del año en el Mercado Continuo español, donde sus títulos se disparan en lo que va de año más del 200%. Hace unas semanas, el Gobierno renovaba a través de una orden la autorización previa con la que la multinacional contaba como instalación radiactiva de primera categoría (se la concedió el Gobierno del PP en 2015 y había expirado).

'La Información' avanzó que el permiso es sólo temporal, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) resuelva el expediente relativo a la construcción de la planta de procesado de uranio por la compañía, algo que no se espera que suceda al menos hasta el próximo mes de febrero. Desde el bróker explican que técnicamente, las acciones están en tendencia alcista, con un primer soporte en el entorno de los 0,32 euros. Sin embargo, tienen una resistencia muy importante en los 0,48 euros que, en caso de ser superada, aumentaría las probabilidades de una vuelta a máximos anuales.

Urbas: el estirón de un valor pequeño que se ha diversificado

Poco más de 60 millones de euros de capitalización, uno de lo valores más pequeños del mercado español y los títulos de esta inmobiliaria reconvertida a minera han sido capaces de sortear la crisis con un acelerón de más del 120%. Los inversores han valorado que Urbas se decidiese a diversificar su negocio con la adquisición en septiembre de la mina de feldespato (que se emplea para fabricar vidrio y cerámica) de Silán, en Muras (Lugo). Ese mismo mes sus acciones dieron otro arreón tras anunciar un principio de acuerdo con la qatarí Al Alfia Holding para comprarle el 51% del capital social de Ecisa, compañía constructora y de obra civil alicantina.

En los últimos años ha mejorado claramente su posición financiera, pasando de tener patrimonio neto negativo hace 5 años a tener ahora patrimonio neto positivo. Sin embargo, Ávila apunta a que el flujo de caja de la empresa es negativo, lo que no es bueno. Es una compañía en pérdidas que, a pesar de haber mejorado su aspecto técnico en septiembre para confiar en mayores subidas, "habría que exigirle al menos unas superación de los 0,019 euros. No sería un valor en el que yo estaría", añade.

Grenergy y el poder en ascenso de la fotovoltaica

El año no ha podido terminar mejor para Grenergy que, justo antes de Nochebuena, conseguía el apoyo del banco público alemán KfW IPEX-Bank (KfW), de Bankinter y del ICO por un total de 110 millones de euros para la construcción de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el parque solar Los Escuderos, de 200 MW, ubicados en Altarejos (provincia de Cuenca). Desde principios de 2019 la compañía capitaneada por David Ruiz de Andrés ha logrado multiplicar por cinco su capitalización hasta el entorno de los 800 millones de euros.

Hasta la fecha, la empresa especializada en proyectos fotovoltaicos y eólicos ha conseguido sortear los efectos de la crisis de la Covid-19. Lo ha logrado disparando un 74% su beneficio neto hasta septiembre a los 8,9 millones de euros, en plena expansión de su negocio solar en Chile. En los nueve primeros meses del año, la compañía ha elevado un 26% sus ingresos hasta los 82.682 millones de euros. De acuerdo con el consenso de analistas elaborado por FactSet, en su cotización actual Grenergy se estaría moviendo un 17% por encima de su precio objetivo, que fijan en 26,35 euros.

Soltec y su nuevo algoritmo

Soltec, la empresa especializada en la fabricación y suministro de seguidores solares a un eje (los mecanismos que permiten a los paneles seguir al Sol desde su salida hasta su puesta), ya llevaba un buen desempeño en bolsa desde el pasado mes de noviembre que la mantenía entre los primeros diez puestos de la bolsa española en lo que a revalorización se refiere. El empujón que necesitaba para colarse en este 'top cinco' se lo ha dado la certificadora alemana TÜV Rehinland. Esta firma ha avalado que su algoritmo TeamTrack® es capaz de incrementar la ganancia de una planta solar fotovoltaica hasta en un 6,2% en terrenos regulares y latitud mediterránea.

La empresa murciana protagonizó el pasado 28 de octubre la primera salida a la Bolsa española en casi dos años (desde que tuvo lugar la de Solarpack en diciembre de 2018). Sus títulos avanzan más del 109% en el año y desde IG señalan que el pasado 4 de diciembre generaron un máximo en los 8,24 euros y, tras romperlo, ha activado su siguiente objetivo en los 10,27 euros. "De esta forma, siempre y cuando no pierda el soporte de los 7 euros, el escenario más probable seguiría siendo el de la continuidad del fuerte movimiento alcista que presenta", explican desde el bróker.