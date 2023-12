El ritmo de subida de tipos de medio mundo se decide en un lapso de 60 horas

De Washington a Fráncfort, pasando por Londres y más allá, los banqueros centrales se acercan a sus últimas decisiones del año en un contexto de inquietud por el giro que está tomando el ciclo inflacionista mundial. En los próximos días está previsto que se reúnan los responsables políticos de la mitad de las jurisdicciones del grupo de las 10 economías con las divisas más negociadas, y en un torbellino de 60 horas se fijarán los tipos de interés del 60% de la economía mundial.

La reunión más destacada será la de la Reserva Federal estadounidense (Fed) el miércoles, seguida el jueves por las de los bancos centrales de la zona euro y del Reino Unido.

Con la excepción de Noruega, que podría aumentar el precio del dinero, la mayoría de los responsables monetarios se enfrentan a la presión de los mercados financieros para que expliquen por qué no se apresuran a adoptar medidas de relajación monetaria.

El debilitamiento sincronizado de los datos de inflación y algunos indicios de debilidad de las economías han llevado a los inversores a aumentar las apuestas sobre recortes de tipos en el primer semestre de 2024. Es una visión que podría chocar con el mantra que la Fed y sus homólogos expusieron hace poco más de tres meses, de "más altos durante más tiempo".

En América Latina, que lideró el impulso alcista con las subidas de tipos, la mayoría de los bancos centrales ya reducen los tipos de interés. Brasil y Perú podrían recortarlos la próxima semana. No obstante, sus homólogos de estadounidenses y europeos no están tan seguros.

Después de comenzar el año con renovado vigor para aumentar agresivamente los costes de la deuda, están terminando 2023 con más dudas, preparando el escenario para lo que podría convertirse en un prolongado enfrentamiento con los inversores. "Los banqueros centrales están diciendo: 'mira, estamos esperando a ver si lo que estamos viendo en esta desinflación es sostenible'", asegura a Bloomberg Joyce Chang, presidente de investigación global de JPMorgan. "Creemos que no veremos recortes hasta la segunda mitad del año".

Sin sorpresas con la Fed

Se espera que la Reserva Federal mantenga su tipo de interés de referencia en el nivel más alto en dos décadas, ya que los responsables políticos evalúan el impacto retardado de su agresiva serie de subidas desde principios de 2022.

Cuando la Fed se reúna el martes para arrancar sus deliberaciones tendrá a mano nuevos datos de inflación. El índice de precios al consumo subyacente reforzará las expectativas de que el presidente Jerome Powell reconozca tanto los progresos realizados en materia de inflación, como los riesgos de presiones persistentes sobre los precios.

Se prevé que el IPC subyacente de noviembre, que excluye los alimentos y el combustible para obtener una mejor instantánea de la inflación, aumente un 0,3% con respecto al mes anterior, cuando subió un 0,2%. En comparación con hace un año, las previsiones apuntan a un avance del 4%, lo que indica que la inflación sólo está disminuyendo gradualmente.

Las cifras de inflación siguen al sólido informe del mercado laboral del viernes, que mostró un crecimiento saludable del empleo y los salarios, junto con un descenso de la tasa de desempleo.

No obstante, hay indicios de que la demanda en toda la economía se está enfriando a medida que el año se acerca a su fin. Se espera que los datos de las ventas minoristas de noviembre, que se publicarán el jueves, revelen que los consumidores son cada vez más cautos. Al final de la semana, las cifras de producción industrial mostrarán un repunte parcial de la producción en las fábricas, ya que los trabajadores de la industria automovilística en huelga volvieron a las cadenas de montaje.

"No hay incentivos para que la Fed parezca demasiado ansiosa por rebajar el precio del dinero para no relajar aún más las condiciones financieras. "Si bien la reunión de diciembre del FOMC puede que no se mueva del todo para respaldar la el mercado de bonos de fuertes recortes de tipos el año que viene, creemos que se acercará a ellos a medio camino", según explican los economistas de Bloomberg

El BCE tratará de apaciguar expectativas

Es probable que la presidenta Christine Lagarde intente moderar las expectativas del mercado, que prevén un recorte de los tipos de interés del BCE de un cuarto de punto en abril.

Aunque la zona euro bien podría estar en recesión, y los responsables políticos reconocen que el mercado laboral está mostrando signos de cambio, no están plenamente convencidos de que el peligro para los precios haya pasado y quieren ver más datos salariales.

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, ha calificado de "notable" la ralentización de la inflación y ha afirmado que es improbable que se produzcan nuevas subidas de tipos. Pero no ha ido mucho más lejos. Un colega, Peter Kazimir, de Eslovaquia, calificó de "ciencia ficción" las expectativas de un recorte de tipos en el primer trimestre de 2024.

Lagarde presentará nuevas previsiones, acompañadas de una visión colectiva sobre los riesgos para el crecimiento y la inflación, que probablemente serán un componente central del mensaje del BCE para contrarrestar la especulación del mercado.

Inglaterra seguirá luchando contra la inflación

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés por tercera vez consecutiva y advierta de que la lucha contra la inflación está lejos de haber terminado. La economía británica se enfrenta a un estancamiento en el mejor de los casos el año que viene, por lo que los inversores apuestan por que el Comité de Política Monetaria empiece a recortar los costes de endeudamiento en junio, que se sitúan en el 5,25%, su nivel más alto en 15 años.

Sin embargo, es probable que los funcionarios repitan su orientación de que la política debe seguir siendo restrictiva durante un período "prolongado" para impedir que la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2%, en medio de un mercado laboral todavía tenso y de presiones sobre los precios en el sector de los servicios. El BOE anunciará su decisión el jueves a mediodía.

El resto de Europa se encuentra a ambos lados de la barrera

Sin salir de Europa, los bancos centrales de Suiza y Noruega se encuentran a ambos lados de la barrera. El país helvético tiene una inflación aún más débil que en la eurozona, aunque se especula con que no se bajarán los tipos tan deprisa como el BCE. Por otro lado, el Norges Bank se enfrenta a la difícil decisión. Deberá elegir entre si seguir adelante o no seguir con una última subida de tipos de un cuarto de punto. Los últimos datos podrían animar a los funcionarios a ignorar la debilidad de la corona, potencialmente inflacionista, y mantenerla a la espera mientras la economía se enfría.

En Europa Oriental, tras elevar su tipo de interés oficial en 200 puntos básicos en octubre, el Banco de Rusia probablemente tendrá que subirlo otro punto porcentual, hasta el 16%, el viernes, ya que los responsables políticos se esfuerzan por volver a situar la inflación en su objetivo del 4%, según Alexander Isakov, economista para Rusia de Bloomberg Economics.

Latinoamérica se decanta por bajarlos en el corto plazo

Fiel a sus repetidas señales, cabe esperar que el banco central de Brasil, dirigido por Roberto Campos aplique el miércoles una cuarta rebaja consecutiva de medio punto de los tipos, hasta el 11,75%.

Se espera que el enfriamiento de la economía y la ralentización de la inflación, que ha vuelto a situarse dentro del rango objetivo del banco central, mantengan al Banco Central do Brasil en ese ritmo hasta el primer trimestre de 2024. A partir de ese momento, es posible que el consejo reduzca el ritmo de reducción de los tipos, dependiendo del contexto mundial y del estado de las expectativas locales de inflación a largo plazo, que se mantienen por encima del objetivo en todo el horizonte de previsión.

En México, donde Banxico no suele dar sorpresas, se espera una decisión unánime el jueves de mantener el tipo de interés oficial en el récord del 11,25% por sexta reunión consecutiva. De cara al futuro, la ralentización de la inflación subyacente y el enfriamiento del componente de servicios han llevado a la gobernadora Victoria Rodríguez a afirmar que el debate sobre la bajada de tipos podría comenzar a principios de 2024. El consenso entre los analistas es que el ciclo de relajación comience en el primer trimestre.

También el jueves, el Banco Central de Reserva del Perú de diciembre, la economía está en recesión y encadena meses consecutivos de deflación, lo que podría justificar una reducción de 50 puntos básicos, tras tres recortes consecutivos de un cuarto de punto.

Sin embargo, los riesgos al alza para la inflación derivados de las perturbaciones relacionadas con El Niño y la actual agitación política probablemente harán que el veterano jefe del banco, Julio Velarde, mantenga el rumbo y baje el tipo de interés oficial del 7% al 6,75%.