Deudas con la Seguridad Social por las que perderás la pensión y te embargarán

Planificar las finanzas en tiempos de crisis puede ser una tarea complicada. Esta labor se hace incluso más difícil para los trabajadores autónomos que, en momentos como la actual, pueden verse saturados por el pago de recibos y la llegada de deudas.

Aunque existen deudas de todo tipo, lo cierto es que no todas tienen las mismas consecuencias. No pagar a tiempo, por ejemplo, deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social puede conllevar problemas muy graves y sanciones importantes.

En el caso de los autónomos, una de las deudas que más se repiten son las que se contraen con la Seguridad Social, bien por pagar tarde la cuota de autónomos o no darse de alta en el RETA o por evitar el pago de las cotizaciones de los empleados que existan a cargo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que no estar al corriente de pago puede llevar incluso a la pérdida de la pensión de jubilación.

Las consecuencias de no estar al corriente de pago



Para acceder a la pensión de jubilación se exigen diferentes requisitos. Alcanzar la edad de jubilación ordinaria y haber cotizado, al menos, 15 años en el sistema de la Seguridad Social son condiciones indispensables para acceder a la prestación. Pero, además de estos requisitos, a los trabajadores autónomos, que son los responsables directos del pago de las cotizaciones, se les exige estar al corriente de pago en las obligaciones a la Seguridad Social. Esta obligación incluye cotizaciones, cuota de autónomos y posibles recargos o intereses de demora que se hayan aplicado.

Si el trabajador autónomo no cumple con el requisito del pago no podrá acceder a la pensión de jubilación. Lo mismo ocurrirá para otro tipo de subvenciones, bonificaciones (como la tarifa plana de autónomos) o prestaciones (por ejemplo, una incapacidad temporal).

Además de no acceder a determinadas prestaciones, es posible que se llegue, incluso, el embargo de la cuenta bancaria si se incrementan los recargos a pagar.

Los recargos de la Seguridad Social



Si el trabajador no paga dentro del periodo voluntario a la administración, la deuda se incrementará considerablemente debido a los recargos. Estos intereses crecerán exponencialmente a medida que pase más tiempo.

De este modo, si la deuda se paga en el mes siguiente al mes del vencimiento, se aplica un recargo del 10%. Si se abona durante el segundo mes o la administración reclama el pago y se abona antes de que finalice el plazo que nos conceden, el recargo se fijará en el 20%. Por último, para deudas abonadas fuera de plazo el recargo subirá hasta el 35%.

De no pagar la deuda, se puede llevar a cabo un procedimiento ejecutivo para proceder al embargo de bienes en la cuenta bancaria. No obstante, este embargo se ejecutará sobre un porcentaje de las cantidades que excedan al Salario Mínimo Interprofesional, que se fija en 950 euros en 2020.

¿Cómo evitar poner en peligro la pensión?



En un momento como el actual es complicado poder llevar a cabo una planificación financiera y no incurrir en deudas. Sin embargo, estas circunstancias son las que nos invitan a replantearnos nuestra estrategia de ahorro para llegar a la jubilación con un patrimonio suficiente que permita mantener el nivel de vida en el futuro.

Puesto que cada vez es más difícil estimar cuál será la pensión que tendremos en el futuro y en qué cuantía debido a la falta de sostenibilidad del sistema, conviene tener un plan adicional con el que llegar a la jubilación de forma segura. Una de las opciones es tratar de ahorrar de manera periódica, aunque sean pequeñas cantidades. La clave reside en mantener el ahorro como una práctica mensual más y apartar una pequeña parte de dinero al inicio de mes, cuando se recibe el salario. De este modo, es más fácil llegar a fin de mes habiendo cumplido con la parte del ahorro.

Todo ello permitirá poder hacer frente a imprevistos en el futuro, ya que contaremos con un pequeño colchón financiero. Además, si se mantiene esta práctica a lo largo del tiempo, una alternativa es destinar una aportación de ahorro a un plan de pensiones, que permitirá rentabilizar el dinero de cara al futuro. Eso sí, si no sabemos cómo empezar a invertir o qué tipo de productos existen, la mejor opción es recurrir a un asesor financiero que nos ayude a planificar nuestras finanzas y rentabilizar nuestro ahorro de cara a la jubilación.