El Gobierno plantea prorrogar los ERTE y la CEOE exige que se facilite el despido

La primera reunión de la mesa del diálogo social para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha finalizado en línea con el guion previsto. El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos extender el modelo actual, sin importantes modificaciones, hasta el día 31 de mayo, mientras los empresarios han insistido en la necesidad de facilitar los ajustes de plantilla sin penalizaciones para permitir a las compañías adaptarse a la situación de crisis reduciendo costes laborales.

Fuentes del diálogo social avanzan que la idea trasladada por el Ministerio de Trabajo en el encuentro de este viernes se basa en prorrogar el último acuerdo alcanzado a finales de septiembre, sin cambios sustanciales. Un planteamiento que los sindicatos valoran como "positivo", si bien matizan que analizarán la propuesta del Ejecutivo en un texto definitivo que se discutirá el próximo lunes en una nueva reunión.

Los empresarios, por su parte, han insistido en pedir al Gobierno que revise la cláusula de salvaguarda del empleo que obliga a mantener en plantilla a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya lo advertía esta mañana: "Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse cogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más".

La patronal también ha pedido que los ERTE se extiendan, como mínimo, hasta junio, en sintonía con los sindicatos, que defienden que el esquema de expedientes de regulación temporal de empleo debería mantenerse mientras dure la pandemia. Así lo ha demandado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro informativo con los medios de comunicación este viernes. El Gobierno, no obstante, solo parece dispuesto por el momento a extender los ERTE hasta el 31 de mayo, según confirman fuentes del diálogo social a La Información.

Con todo, se mantendrá abierta la comisión tripartita que valorará nuevas prórrogas de ser necesarias más allá del verano. Una posibilidad con altas probabilidades de darse, habida cuenta de que la campaña de vacunación va más lenta de lo previsto y de que la situación epidemiológica actual no invita a pensar que el virus vaya a desaparecer a corto plazo, según analizan fuentes de los interlocutores sociales.

Agilización de los trámites

Una de las modificaciones que sí aparecerá en la prórroga del sistema actual de ERTE es la agilización de los trámites "al máximo", para que las empresas puedan cambiar de tipo de ERTE con facilidad, por ejemplo pasando de un expediente por limitación de la actividad a uno por impedimento, "sin tener que pasar por todo el proceso, casi de manera automática, solo informando a la autoridad laboral", explican las fuentes consultadas por este medio.