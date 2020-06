Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha participado este lunes de la cumbre de empresarios convocada por la CEOE para analizar el futuro de la economía española. Para la empresaria, la crisis tiene tres etapas: la de supervivencia, la espera de la vacuna y la renovación. La pregunta que se deben hacer todas las empresas es "cómo volver a crecer de forma inclusiva y sostenible", según Botín, y esto no es un reto fácil porque "este es el shock más duro de los último 100 años". La empresaria ha explicado que "hay que preguntarse cuáles son las prioridades y cuáles son los instrumentos que las pueden hacer posible, y no tengo dudas: la primera prioridad es mantener y generar empleos. Hay que proteger a más de 6,5 millones de españoles ahora. Necesitan puestos de trabajo dignos, y los empleos los crean las empresas. No tenemos muchas oportunidades que desperdiciar".

Botín ha asegurado que la primera línea de actuación está en "crear una política de estado que nos permita avanzar hacia un pacto de reformas de los mercados mediante el diálogo social y ambiciones del siglo XXI. Serán claves la transparencia, respecto a las instituciones y diálogo social". La segunda línea de actuación citada por la presidenta del banco es "diseñar un plan de choque para el empleo, sobre todo para el sector turístico, que supone un 12% del PIB español, y el inmobiliario, con la creación de un plan de vivienda para los jóvenes.

"Queremos que se nos escuche", fueron las palabras del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el pasado viernes durante el anuncio de la iniciativa. El presidente de la entidad es el impulsor de este acto sin precedentes, que se ha organizado en tiempo récord y que va a dar la palabra y ofrecer un altavoz a las reflexiones de los principales líderes empresariales del país sobre cómo debe ser el futuro de España. En este día se dan cita Pablo Isla (Inditex), Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona), Antonio Catalán (AC Hoteles), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Manuel Manrique (ACS), Ismael Clemente (Merlin Properties), José María Álvarez Pallete (Telefónica)...

Durante más de una semana (del 15 al 25 de junio), los máximos dirigentes de los principales bancos españoles, de las grandes eléctricas, de los grupos hoteleros y de las empresas del sector turístico, así como del transporte, del motor y los seguros, de la alimentación, la agricultura, la industria o los servicios o la cultura y el deporte propondrán las medidas más convenientes para reconstruir el país y afrontar la crisis económica consecuencia de la pandemia.