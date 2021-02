Dividendos ajenos al 'efecto Telefónica': las eléctricas y farmacéuticas se blindan

Telefónica ha sido la última en lanzar un nuevo aviso al mercado. José María Álvarez-Pallete, su presidente, llevará al consejo un recorte del dividendo para este año, que los analistas sitúan en una rebaja de la retribución al accionista de 0,40 a 0,20 euros por acción, cuatro años después del último recorte. Esta decisión ha sido la tónica dominante en la bolsa española tras la irrupción de la Covid-19, que ha hecho que las empresas se abrochen el cinturón y refuercen su liquidez lo más posible. De ahí que algunas opten por el 'tijeretazo' en su política de retribución y otras, las más golpeadas por la crisis, directamente por su cancelación, obligada en algunos casos como el de los bancos por parte del BCE.

Las compañías que han retocado su política de retribución son mayoría en la bolsa española. De hecho, un informe de Janus Henderson deja a nuestro tejido empresarial como uno de los grandes damnificados puesto que, junto a Francia, fuimos los que más redujeron dividendos por la Covid-19. No obstante, hay un bastión de 'elegidas' que no solo no han recortado su dividendo sino que lo han mantenido e incluso incrementado por encima de los niveles previos a la crisis provocada por el coronavirus, según las previsiones de los bancos de inversión. Entre ellas, destacan las eléctricas del Ibex 35 junto a otras cotizadas como Grifols, que lo aumentará; o Acerinox, Almirall y PharmaMar, que optarán por el mismo pago que en 2019. En total, solo nueve compañías según las previsiones mantendrán sus mismos pagos e, incluso, los mejorarán, lo que supone una de cada cuatro cotizadas que componen el principal selectivo de la bolsa española.

Compañías energéticas como Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica elevarán sus dividendos para este ejercicio. ¿El motivo? Son empresas de carácter 'defensivo' y con un negocio que no se ve afectado, en gran parte, por la evolución de la economía. Por tanto, sus resultados son estables y capean mejor el temporal en los mercados, de ahí que los bancos de inversión pronostiquen que elevarán su retribución al accionista. Por ejemplo, la atractiva política de dividendos de Naturgy, que este año pagará 1,51 euros por título, siete céntimos más que el año anterior, según contempla su plan estratégico 2018-2022, ha atraído la atención de grandes inversores e incluso el fondo australiano IFM puso a la española en su punto de mira tras lanzar una opa sobre el 22,69% del capital.

Los grandes aumentos de dividendos se registran en las eléctricas, uno de los más atractivos en términos de rentabilidad, pero algunas también han optado por incrementar sus pagos. En el caso de Grifols, los bancos de inversión prevén que este año hago frente a un desembolso de 0,38 euros por acción, superior a los 0,3616 euros pagados el pasado ejercicio o a los 0,3451 euros de 2019. Esta mejora obedece, principalmente, a que la compañía cerrará este ejercicio con unos ganancias superiores a los de 2019 ya que ha mejorado su beneficio hasta septiembre en un 15% y en los nueve primeros meses del año ha ganado 485,7 millones de euros.

Para Almirall los bancos de inversión contemplaban una mejora de un céntimo, hasta los 0,2 euros por título, respecto a 2019. No obstante, la compañía ha dado un jarro de agua fría al mercado ya que anunciado este lunes, tras ganar un 30% menos en 2020, que rebaja su pago un céntimo respecto a 2020, hasta los 0,19 euros, en línea con lo que sí pagó un año antes. De hecho, la compañía catalana se ha comprometido a "mantener un dividendo regular para el accionista". La que podría sufrir el efecto contrario es PharmaMar ya que se prevé que la compañía que preside José María Fernández Sousa-Faro mantenga su dividendo en los 0,04 euros por título pero ya hay voces que apuntan a una mejora de su retribución debido al rally que ha experimentado en bolsa y sus buenos resultados. La antigua Zeltia ganó 131 millones hasta septiembre, dejando atrás las pérdidas de 26,9 millones en el mismo periodo del año anterior.

Diego Morín, analista del bróker IG, destaca la recuperación del pago de dividendos tras el lastre del pasado ejercicio y espera un desembolso en el Ibex que supere los 18.000 millones en 2021. "Iberdrola será una de las compañías que realizará el mayor pago, cuya estimación ronda los 2.600 millones de euros en 'scrip dividend', en torno a los 0,4 euros por título. Asimismo, después del veto del año 2020 y a la espera del desbloqueo del BCE, Santander repartirá cerca de 1.750 millones de euros, el cual rondará los 0,10 euros por título, mientras que Telefónica lo hará con cargo a 2020, cerca de 1.900 millones de euros (0,35 euros por acción). Finalmente, dentro del sector energético, repartirán Enagás (1,68 euros), con un incremento de unos 400 millones de euros anuales de cara a los próximos tres años, y Endesa (1,82 euros), que se dejará más de 1800 millones de euros".

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, se muestra cauteloso con la política de retribución de las compañías y las estimaciones del consenso ya que "sigue habiendo muchas dudas sobre los resultados de las compañías cotizadas en 2021 y, por tanto, sobre su capacidad de pagar dividendos". Por tanto, señala que "las 'utilities' y algunas farmacéuticas pueden asegurar que su dividendo será parecido o superior al del año pasado" mientras que en caso de las cíclicas "todo va a depender de la fuerza con la que se recupere la economía en el segundo semestre, tanto la española como la europea y mundial en su conjunto, pues ello va a condicionar sus resultados en el año".