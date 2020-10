La segunda ola de Covid obliga al BCE a enseñar sus cartas antes de diciembre

La segunda ola de la pandemia de coronavirus arrecia en Europa. España lidera el número de nuevos contagios; Italia ha registrado esta semana la mayor cantidad de muertes diarias desde mayo; Francia anuncia nuevas restricciones; en Alemania, Angela Merkel, presiona para aplicar medidas más estrictas que incluirían el cierre de bares, restaurantes e instalaciones de ocio hasta finales de noviembre; y el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha extendido las actuales medidas de contención hasta finales de año. La evolución del virus en la zona euro ejerce presión sobre los gobiernos, pero también sobre el Banco Central Europeo, del que se espera un aumento adicional de los estímulos.

En principio, no se espera que el organismo que preside Christine Lagarde vaya a aprobar este jueves nuevas medidas, sobre todo porque tiene previsto actualizar sus proyecciones macroeconómicas en diciembre -las últimas las publicó el mes pasado- y éstas le permitirán contar con una imagen más certera sobre el impacto de esta segunda ola en el área. Ese mes también se habrán despejado las incertidumbres en torno al Brexit, a las elecciones estadounidenses y su perspectiva sobre la evolución de la crisis sanitarias será más completa. Y a todo lo anterior hay que sumar que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) aún conserva su potencia de fuego tras haberse incrementado hasta los 1,35 billones de euros.

Sin embargo, el programa sí podría ampliarse a corto plazo. Konstantin Veit, senior portfolio manager en Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, recuerda que "las perspectivas de inflación no convergen suficientemente hacia la configuración prepandémica", por lo que no descarta que el Consejo de Gobierno del emisor aproveche su encuentro mensual para "preparar el mercado para una mayor relajación de la política monetaria en diciembre". De hecho, el mercado podría sentirse decepcionado este jueves si no recibe un indicio claro de que habrá más acciones por parte del organismo en diciembre, advierte Gilles Moëc, economista jefe de la gestora francesa AXA IM.

Una ampliación del programa antipandemia

El experto incide en que el movimiento de los precios sigue estando muy por debajo del objetivo y sólo se ha avanzado parcialmente en la lucha contra el impacto negativo de la pandemia en la dinámica de la inflación prevista. De hecho, no cree que en esa actualización de sus perspectivas el próximo mes de diciembre el BCE vaya a mejorar radicalmente el panorama de la inflación. Esas proyecciones incluirán, por primera vez, los cálculos de cara a 2023, lo que debería proporcionar un marco natural para el anuncio de medidas de alivio adicionales.

Los cálculos que maneja Pimco contemplan compras adicionales de 600.000 millones de euros para elevar el PEPP más cerca de los 2 billones de euros y al 17% del PIB de la zona euro, y la ampliación del programa por otros seis meses hasta finales de 2021. También contemplan operaciones adicionales de TLTRO-III más allá de marzo de 2021, así como una extensión del período de tipo de interés preferencial del -1% de junio a diciembre del año próximo. Recalibrar el PEPP sería "la vía más natural" para Möec, que alerta además de que las las perspectivas económicas que el BCE expuso en septiembre empiezan a parecer excesivamente optimistas. En la firma calculan que el PIB de la zona euro se contraerá un 7,5% este año y crecerá "sólo" al 4% de cara a 2021.

Mañana mismo la Comisión publicará las cifras de crecimiento económico de la zona euro del tercer trimestre. Juan Ramón Casanovas, head of Private Portfolio Management de Bank Degroof Petercam Spain confía en que el BCE haga referencia a la evolución del euro los últimos meses y cómo ha llegado a cotizar por encima de 1,18, desde el 1,07 que marcó en marzo. "La política actual de la Reserva Federal estadounidense favorece este movimiento", desde su punto de vista y limita las posibles actuaciones del BCE para frenar su apreciación.

Desde su punto de vista, las compras de deuda realizadas por el BCE de los países más afectados por la pandemia han dado sus frutos, llevando sus tipos de interés de estos países a niveles mucho más cómodos, reduciendo sus primas de riesgo hasta niveles precrisis. Como consecuencia de estas compras," el BCE acumula grandes cantidades de bonos italianos y españoles, que deberán permanecer en su balance hasta que la situación se normalice", añade. Así, no espera nuevos anuncios en esta materia, aunque sí y de ser necesario, que se incremente la cuantía de las compras o el tiempo en que se apliquen.